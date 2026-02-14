Mới nhất
Giá vàng hôm nay (14/2): Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý bao nhiêu khi giá vàng thế giới tăng?

Thứ bảy, 08:51 14/02/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Giá vàng trong nước sáng 14/2 giảm mạnh tới 2 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng thế giới tăng, khiến khoảng cách chênh lệch giữa hai thị trường tiếp tục nới rộng.

Giá vàng hôm nay trong nước 

Giá vàng hôm nay 14 / 2: Vàng SJC , Bảo Tín Minh Châu , DOJI giảm mạnh - Ảnh 1.

Giá vàng hôm nay (14/2): Vàng trong nước giảm mạnh.

Theo khảo sát, giá vàng miếng của các thương hiệu SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá mua vào 176 triệu đồng/lượng, bán ra 179 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng hôm qua.

Trong khi đó, vàng miếng Phú Quý mua vào 176 triệu đồng/lượng (giảm 1,5 triệu đồng), bán ra 179 triệu đồng/lượng (giảm 2 triệu đồng).

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng lao dốc mạnh. Vàng nhẫn SJC hiện được niêm yết quanh 175,5 - 178,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu giao dịch vàng nhẫn ở mức 176 - 179 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Vàng nhẫn tròn 999.9 của Bảo Tín Mạnh Hải mua vào 174,5 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn DOJI và PNJ giao dịch 176,6 - 178,6 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng/lượng.

Vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 175,7 - 178,7 triệu đồng/lượng, giảm 1,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao dịch quanh 5.041,2 USD/ounce, tăng 2,33% trong 24 giờ, tương đương tăng 114,83 USD/ounce. Theo quy đổi của Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 159 triệu đồng/lượng (chưa gồm thuế, phí), theo dữ liệu tham chiếu từ Kitco. Thông tin đánh giá từ VietnamBiz.

Như vậy, khi giá vàng trong nước giảm sâu còn giá vàng thế giới tăng, chênh lệch giữa hai thị trường hiện ở mức khoảng 20 triệu đồng/lượng.

Hiện tại, các nhà đầu tư kỳ vọng Fed sẽ hạ tổng cộng 63 điểm cơ bản lãi suất trong năm nay, với đợt giảm đầu tiên được dự báo diễn ra vào tháng 7, theo dữ liệu từ LSEG.

Trong bối cảnh lãi suất thấp, vàng - vốn không sinh lãi - thường có xu hướng tăng giá.

Trong khi đó, dữ liệu ngày thứ Tư cho thấy Mỹ đã tạo thêm 130.000 việc làm trong tháng 1, cao gần gấp đôi so với dự báo 70.000 của giới phân tích.

Nhu cầu vàng tại Trung Quốc vẫn ở mức cao trước dịp Tết Nguyên đán, trong khi tại Ấn Độ, thị trường đã chuyển sang xu hướng chiết khấu.

Các nhà phân tích tại ANZ đã nâng dự báo giá vàng quý II lên 5.800 USD/ounce so với mức 5.400 USD trước đó, cho rằng vàng đang phát huy vai trò như một loại tài sản bảo hiểm.

Tuy nhiên, họ cũng lưu ý rằng đà tăng gần đây của bạc, dù được hỗ trợ bởi nhu cầu đầu tư mạnh, có thể suy yếu nếu người mua công nghiệp ngần ngại ở mức giá cao như hiện tại.

Trên các thị trường kim loại quý khác, giá bạch kim giao ngay tăng 3,8% lên 2.075,93 USD/ounce và giá palladium tăng 3,6% lên 1.674,50 USD/ounce. Dù vậy, cả hai kim loại này đều sắp ghi nhận mức giảm trong tuần, theo Reuters.

