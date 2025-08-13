Giá vàng hôm nay 13/8: Vàng SJC, vàng nhẫn ra sao khi giá thế giới tăng nhẹ trở lại?
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng nhẫn và vàng SJC gần như giữ nguyên khi giá thế giới bắt đầu tăng nhẹ trở lại.
Giá vàng hôm nay trong nước
Tính đến 9h00, giá vàng miếng SJC được Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết ở ngưỡng 122,7-123,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 1,2 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 122,7-123,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 1,2 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 122,7-123,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 1,2 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 121,9-123,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.
Tính đến 9h00, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 116,5-119,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng chiều mua vào giữ nguyên chiều bán ra. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3,3 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117-120 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 116,5-119,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Hiện chênh lệch mua vào - bán ra vàng nhẫn đang ở ngưỡng rất cao, quanh mức 3 đến 3,5 triệu đồng/lượng, tiềm ẩn nguy cơ thua lỗ đối với nhà đầu tư.
Trong nước, giá vàng vẫn treo ở sát đỉnh cao lịch sử. Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 12/8, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji được niêm yết ở mức 122,7-123,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.
SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 116,5-119 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 100.000 đồng/lượng so với phiên trước. Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của Doji ở mức 116,3-119,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào nhưng tăng 300.000 đồng chiều bán ra.
Giá vàng hôm nay thế giới
Giá vàng thế giới niêm yết lúc 0h30 ở ngưỡng 3.346,8 USD/ounce, tăng 3,7 USD. Tới 20h ngày 12/8 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 3.340 USD/ounce. Vàng giao tháng 12/2025 trên sàn Comex New York ở mức 3.393 USD/ounce.
Giá vàng thế giới đêm 12/8 cao hơn khoảng 27,2% (tương đương 715 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 107,3 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 16,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ phiên 12/8.
Giá vàng trên sàn New York tối 12/8 (giờ Việt Nam) vẫn chịu áp lực bán ra và đang ở mức thấp nhất trong vài tuần qua khi Mỹ vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 7 tăng cao hơn so với dự báo.
