Giá vàng hôm nay 13/8: Vàng SJC, vàng nhẫn ra sao khi giá thế giới tăng nhẹ trở lại?

Giá vàng hôm nay trong nước

Mua vàng nhẫn lúc đỉnh, nhiều người lỗ nặng. (Ảnh: VTC News).

Tính đến 9h00, giá vàng miếng SJC được Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết ở ngưỡng 122,7-123,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 1,2 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 122,7-123,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 1,2 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 122,7-123,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 1,2 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 121,9-123,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.

Tính đến 9h00, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 116,5-119,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng chiều mua vào giữ nguyên chiều bán ra. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3,3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117-120 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 116,5-119,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Hiện chênh lệch mua vào - bán ra vàng nhẫn đang ở ngưỡng rất cao, quanh mức 3 đến 3,5 triệu đồng/lượng, tiềm ẩn nguy cơ thua lỗ đối với nhà đầu tư.

Trong nước, giá vàng vẫn treo ở sát đỉnh cao lịch sử. Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 12/8, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji được niêm yết ở mức 122,7-123,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 116,5-119 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 100.000 đồng/lượng so với phiên trước. Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của Doji ở mức 116,3-119,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào nhưng tăng 300.000 đồng chiều bán ra.

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới niêm yết lúc 0h30 ở ngưỡng 3.346,8 USD/ounce, tăng 3,7 USD. Tới 20h ngày 12/8 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 3.340 USD/ounce. Vàng giao tháng 12/2025 trên sàn Comex New York ở mức 3.393 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 12/8 cao hơn khoảng 27,2% (tương đương 715 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 107,3 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 16,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ phiên 12/8.

Giá vàng trên sàn New York tối 12/8 (giờ Việt Nam) vẫn chịu áp lực bán ra và đang ở mức thấp nhất trong vài tuần qua khi Mỹ vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 7 tăng cao hơn so với dự báo.