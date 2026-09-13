Xe máy điện giá hơn 10 triệu đồng, có mẫu đi gần 130 km/sạc, không cần bằng lái phù hợp với học sinh trên 16 tuổi

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Các mẫu xe dưới đây có giá bán dưới 17 triệu đồng, đa dạng về thiết kế, tốc độ và phạm vi hoạt động, có thể đáp ứng nhu cầu đi học của học sinh.

Xe máy điện Aima M1 Sport: giá 10,5 triệu đồng

Aima M1 Sport





Aima M1 Sport là một trong những mẫu xe có giá thấp nhất trong danh sách, với mức tham khảo khoảng 10,5 triệu đồng.

Đánh giá xe máy điện Aima M1 Sport

Theo Tạp chí Nhịp sống thị trường, xe được trang bị động cơ 250W, cho tốc độ tối đa 25 km/h. Nguồn điện đến từ bộ ắc-quy 48V-12Ah, đủ để xe di chuyển khoảng 50 km sau một lần sạc đầy. Thời gian nạp điện vào khoảng 8 giờ.

M1 Sport sử dụng khung thép sơn tĩnh điện, vành đúc hợp kim kết hợp lốp không săm. Trang bị đi kèm gồm hệ thống chiếu sáng LED, màn hình LCD, phanh tang trống ở cả bánh trước và bánh sau cùng khóa Smartkey.

Thiết kế của mẫu xe này được phát triển theo phong cách M133 quen thuộc, hướng nhiều hơn tới người dùng trẻ và nhu cầu đi lại quãng ngắn trong đô thị.

Xe máy điện Yadea I6: giá 11,8 triệu đồng

Yadea I6





Yadea I6 hiện có giá trong khoảng 11,8-13,5 triệu đồng tùy phiên bản.

Đánh giá xe máy điện Yadea I6

Theo Yadea Việt Nam, mẫu xe có kích thước 1.430 x 665 x 1.030 mm, chiều cao yên 700 mm và trọng lượng khoảng 38,5 kg. Khả năng tải tối đa được công bố ở mức 75 kg.

Xe sử dụng động cơ điện một chiều không chổi than, công suất định danh 210W và công suất cực đại 250W. Tốc độ tối đa được giới hạn ở 25 km/h.

Tùy phiên bản, người dùng có thể lựa chọn ắc-quy 48V-12Ah hoặc pin lithium 48V-14Ah. Quãng đường hoạt động sau mỗi lần sạc đầy khoảng 50 km.

Một số tiện ích đáng chú ý gồm hệ thống đèn LED, màn hình LCD, giảm xóc thủy lực, phanh tang trống trên cả hai bánh và tính năng chống trộm.

Xe máy điện Yadea I-Fun: giá 11,9 triệu đồng

Yadea I-Fun





Có giá tham khảo 11,9 triệu đồng, Yadea I-Fun cũng hướng tới nhóm khách hàng trẻ cần phương tiện nhỏ gọn để đi học hoặc di chuyển hàng ngày.

Đánh giá xe máy điện Yadea I-Fun

Theo Báo Gia Lai online, xe dài 1.470 mm, rộng 700 mm và cao 1.010 mm. Chiều cao yên ở mức 700 mm, trọng lượng khoảng 40 kg.

I-Fun dùng động cơ HUB với công suất định danh 210W, tối đa 250W và vận tốc cao nhất 24 km/h.

Bộ pin lithium 48V-12Ah cho phép xe đi khoảng 45 km sau một lần sạc. Pin có thể tháo rời, giúp việc nạp điện thuận tiện hơn trong trường hợp người dùng không thể đưa xe tới vị trí có ổ cắm.

Trang bị trên xe gồm đèn LED, phanh tang trống trước và sau, giỏ trước dung tích 13 lít, sàn để chân rộng 400 mm cùng hệ thống khóa bánh chống trộm.

Xe máy điện TAILG GR55: giá 12,9 triệu đồng

TAILG GR55





TAILG GR55 có giá khoảng 12,9 triệu đồng và nằm trong nhóm xe đạp điện có khả năng vận hành tương đối cao.

Đánh giá xe máy điện TAILG GR55

Thông tin từ báo Xây dựng, xe được trang bị động cơ 500W, tốc độ tối đa 40 km/h. Bộ ắc-quy 48V-22,3Ah giúp phương tiện có thể di chuyển tối đa khoảng 80 km sau một lần sạc. Thời gian nạp đầy điện dao động 6-8 giờ.

GR55 nặng khoảng 42 kg, có kích thước 1.625 x 705 x 1.025 mm và chiều cao yên 720 mm.

Phanh đĩa được sử dụng ở bánh trước, trong khi phía sau là phanh tang trống. Xe dùng lốp kích thước 3.0-10 ở phía trước và 2.75-10 ở phía sau.

Với thiết kế gọn và trọng lượng vừa phải, GR55 được định vị cho học sinh, sinh viên hoặc người cần phương tiện di chuyển ngắn trong thành phố.

Xe máy điện Yadea Odora S2: giá 16,5 triệu đồng

Yadea Odora S2





Ở mức giá 16,5 triệu đồng, Yadea Odora S2 là một trong những lựa chọn có tốc độ cao hơn trong nhóm xe điện hướng tới học sinh, sinh viên.

Đánh giá xe máy điện Yadea Odora S2

Theo hãng Yadea Việt Nam, xe có thể đạt vận tốc tối đa 46 km/h và đi khoảng 80 km sau mỗi lần sạc đầy.

Odora S2 sử dụng ắc-quy thay vì pin lithium-ion. Kích thước xe đạt 1.775 x 669 x 1.120 mm, khoảng sáng gầm 160 mm và chiều cao yên 750 mm.

Với khoảng giá từ hơn 10 triệu đến dưới 18 triệu đồng, người dùng hiện có khá nhiều lựa chọn xe điện phục vụ nhu cầu đi học và di chuyển hàng ngày. Tuy nhiên, ngoài giá bán, người mua cũng cần cân nhắc tốc độ tối đa, quãng đường hoạt động, loại pin hoặc ắc-quy và chi phí sử dụng lâu dài để chọn mẫu xe phù hợp.

Lưu ý quan trọng khi chọn xe máy điện cho học sinh

Tốc độ an toàn theo cấp học

Theo Báo Lâm Đồng, học sinh cấp 2 nên chọn xe đạp điện có tốc độ tối đa dưới 25km/h. Học sinh cấp 3 có thể dùng xe máy điện dưới 50km/h — không cần bằng lái theo quy định hiện hành.

Quãng đường một lần sạc

Ưu tiên các mẫu xe đi được 50–80km/lần sạc để đủ dùng cho cả tuần đi học mà không cần sạc hàng ngày.

Thương hiệu uy tín, bảo hành tốt

Các thương hiệu đáng tin cậy hiện nay gồm VinFast, Yadea, Pega, Osakar và Move — đều có hệ thống bảo hành rộng khắp và linh kiện thay thế dễ tìm.

Thiết kế phù hợp vóc dáng học sinh

Ưu tiên xe có cốp rộng đựng cặp sách, sàn để chân thoáng, khung xe vừa tầm để học sinh lên xuống dễ dàng và điều khiển an toàn.



