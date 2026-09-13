Tỷ giá USD hôm nay 13/9: Đồng Đô la Mỹ khối ngân hàng và 'chợ đen' trầm lắng

Phát hiện số lượng vàng trị giá tới 272 tỷ đồng ẩn trong bức tường: Cơ quan chức năng lập tức điều tra GĐXH - Số lượng vàng trị giá tới 272 tỷ đồng được phát hiện trong quá trình cải tạo một tòa nhà thuộc tổ chức từ thiện CAW East-Flanders.

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF, giảm tuần 0,08%, xuống mức 99,10 điểm.

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY giảm xống vùng 99,10 điểm. USD ngân hàng đi ngang. USD tự do chững giá. Đồng yên Nhật ổn định, đồng EUR giảm nhiệt.

Trong tuần qua, đồng USD biến động giằng co và chịu sức ép từ đà tăng mạnh của đồng yên Nhật, giá dầu leo thang do căng thẳng Trung Đông và những thay đổi trong kỳ vọng chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn. Đầu tuần, USD giảm mạnh so với yên khi giới đầu tư gia tăng đặt cược Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) sẽ tiếp tục nâng lãi suất, đưa đồng yên lên mức cao nhất trong 7 tháng.

Giá dầu tăng mạnh cùng lo ngại gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông tiếp tục gây áp lực lên thị trường tài chính toàn cầu và hạn chế sức mạnh của đồng bạc xanh. Đến cuối tuần, số liệu lạm phát Mỹ cho thấy CPI tháng 8 tăng 0,4%, củng cố kỳ vọng Fed nâng lãi suất trong cuộc họp sắp tới. Xác suất Fed tăng lãi suất được thị trường nâng lên khoảng 86%, giúp USD phục hồi so với EUR và franc Thụy Sĩ.

Tuy nhiên, đà phục hồi của USD vẫn khá hạn chế. Chỉ số DXY dao động quanh mốc 99 điểm và ghi nhận tuần giảm thứ hai liên tiếp. Nhìn chung, đồng USD kết thúc tuần với xu hướng giảm nhẹ khi những yếu tố hỗ trợ từ kỳ vọng lãi suất của Fed vẫn chưa đủ mạnh để lấn át sức ép từ đồng yên tăng giá và các rủi ro địa chính trị liên quan đến giá dầu.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 13/9, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.596 đồng/USD, ổn định so với phiên giao dịch ngày hôm qua.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước đi ngang, ở vùng 24.367 đồng mua vào và 26.825 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 13/9/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 13/9/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 13/9/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 13/9/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 13/9/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 13/9/2026.

Tỷ giá USD đi ngang tại một số ngân hàng thương mại. Tại ngân hàng Vietcombank giá USD không biến động cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 25,700-26,110 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD ổn định cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, ở mức 25.560-26.100 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 25,730-26,110 đồng/USD, không thay đổi cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó.

Tại các tiệm vàng, giá Đô la Mỹ hôm nay 13/9/2026, khảo sát lúc 08h13 phút ghi nhận không thay đổi so với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 25.870 đồng/USD mua vào và bán ra là 25.970 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 13/9, giảm giá tại một số ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank, giá đồng EUR mua vào và bán ra niêm yết ở mức 29,297.41-30,842.66 đồng/EUR, ổn định so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 29.207-30.927 đồng/EUR, đã giảm 17 đồng chiều mua vào và giảm 17 đồng chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,499-30,923 đồng/EUR, đã giảm 24 đồng chiều mua vào và giảm 27 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó.

Tại các tiệm vàng, giá Euro hôm nay 13/9/2026 khảo sát lúc 08h16 phút hiện đang được mua vào là 29.920 đồng và bán ra là 30.040 đồng, không thay đổi so với cùng thời điểm ghi nhận hôm qua.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật ở vùng 162.30-173.50 đồng/yen, đi ngang so với phiên hôm qua; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên Nhật tăng nhẹ cả chiều mua vào và bán ra, ở vùng 163,31-174,81 đồng/yen. Tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 163.51-173.71 đồng, đi ngang so với phiên hôm qua.

Diễn biến trên thị trường ngoại tệ ngày 13/9 cho thấy tỷ giá USD trong nước ổn định tại nhiều ngân hàng thương mại, cho thấy nhịp phục hồi của đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế chưa mạnh, giá USD vẫn biến động do các yếu tố địa chính trị và chỉ số lạm phát của kinh tế Mỹ. Đối với nhà đầu tư, diễn biến này cho thấy thị trường ngoại tệ vẫn đang trong giai đoạn nhạy cảm với các thông tin kinh tế vĩ mô của Mỹ. Những người nắm giữ USD cần theo dõi sát thị trường để đưa ra quyết định đầu tư. Với người có nhu cầu mua USD để du học, du lịch hoặc công tác nước ngoài, việc tỷ giá đi ngang sau đà giảm nhẹ chưa ảnh hưởng, hay tác động mạnh đến chi phí quy đổi sang đồng USD. Trong bối cảnh đồng bạc xanh còn chịu tác động đan xen từ kỳ vọng lãi suất, giá dầu và tình hình địa chính trị toàn cầu, người dân nên theo dõi sát diễn biến thị trường, cân nhắc chia nhỏ nhu cầu mua ngoại tệ theo từng giai đoạn thay vì mua dồn vào một thời điểm để hạn chế rủi ro biến động tỷ giá.

Tỷ giá USD hôm nay 12/9: Đồng Đô la Mỹ 'chợ đen' chững giá GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ bảy ngày 12/9/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.