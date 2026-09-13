Giá vàng hôm nay 13/9: Vàng vẫn được hỗ trợ khi uy tín của Fed bắt đầu chịu sức ép

Cập nhật lúc 7h00 ngày 13/9, thị trường trong nước ghi nhận giá vàng nhẫn 9999 tại nhiều thương hiệu lớn. Phú Quý niêm yết chiều mua vào ở mức 143 triệu đồng/lượng, bán ra 146,4 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa hai chiều là 3,4 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI, giá vàng nhẫn được niêm yết ở mức 143-147 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua vào và bán ra. Chênh lệch giữa hai chiều lên tới 4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 142,9-146,9 triệu đồng/lượng. Mức chênh lệch mua vào - bán ra cũng là 4 triệu đồng/lượng. Như vậy, trong nhóm được cung cấp dữ liệu, giá bán vàng nhẫn cao nhất đạt 147 triệu đồng/lượng tại DOJI.

Tại DOJI, giá vàng nhẫn được niêm yết ở mức 143-147 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua vào và bán ra. Chênh lệch giữa hai chiều lên tới 4 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới đang được niêm yết quanh mức 4.347,7 USD/ounce. So với mức trước đó, giá kim loại quý tăng thêm 32,1 USD/ounce, tương đương 0,74%.

Tại hội nghị Jackson Hole tháng trước, Chủ tịch Fed Kevin Warsh tiếp tục nhấn mạnh, nếu Fed tăng lãi suất, lợi suất trái phiếu Mỹ có thể vẫn chưa hạ nhiệt, còn nếu không tăng, uy tín của ngân hàng trung ương có thể bị đặt dấu hỏi. Trong bối cảnh đó, vàng tiếp tục được xem là một lựa chọn phòng vệ đáng chú ý.