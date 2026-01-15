Giá vàng hôm nay 15/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng nhẫn trong nước sáng nay được một số thương hiệu điều chỉnh giảm.

Mở cửa phiên giao dịch 15/1, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức kết của phiên giao dịch hôm qua, giao dịch ở mức 160,8-162,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB đầu giờ sáng nay được giao dịch trong vùng giá 161,8-162,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn trong nước sáng nay được một số thương hiệu điều chỉnh giảm.

Đầu giờ sáng 15/1, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 157,2-159,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng hạ 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra mức chốt hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji đầu giờ sáng nay giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức kết của phiên giao dịch hôm qua, niêm yết ở mức 158-161 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong nước, ở phiên giao dịch 14/1, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng mạnh thêm khoảng 1,5 triệu đồng.

Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 14/1, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 161,5-163,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Cuối giờ chiều 14/1, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 157,9-160,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,4 triệu đồng ở cả hai chiều so với phiên liền trước. Doji tăng giá vàng nhẫn 9999 thêm 1,5 triệu lên 158,5-161,5 triệu đồng/lượng (mua-bán). Bảo Tín Minh Châu công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 160,5-163,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,5 triệu đồng so với phiên liền trước.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do đứng ở mức 26.650 đồng/USD (giá bán). Trước đó, tháng 11 có lúc USD tự do lên gần 28.000 đồng/USD.

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới sáng nay quay đầu giảm. Lúc 8h39' ngày 15/1 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.595,1 USD/ounce, giảm 39,9 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 15/1, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá gần 147,2 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 15,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Tới 20h15 ngày 14/1 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế đứng ở mức 4.635 USD/ounce. Vàng giao tháng 2/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.643 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 14/1 cao hơn khoảng 76,6% (tương đương tăng 2.010 USD/ounce) so với đầu năm 2025. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 147,5 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 16,1 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 14/1.