Trang bị ngang SH Mode, xe ga 125cc của Honda giá 31,5 triệu đồng, có cả bản ABS, rẻ hơn Vision

Rẻ hơn SH, xe ga 150cc của Honda trang bị camera hành trình và ra-đa ô tô giá 58 triệu đồng sẽ ra sao nếu về Việt Nam? GĐXH - Xe ga 150cc của Honda sở hữu ra-đa sóng milimét cảnh báo điểm mù, màn hình TFT 7 inch, phanh ABS 2 kênh cùng mức giá cực kỳ hấp dẫn, chiếc xe hứa hẹn sẽ tái định hình tiêu chuẩn xe đô thị.

Xe ga 125cc của Honda có cả bản ABS

NS125FX tại thị trường Trung Quốc

Liên doanh Sundiro Honda vừa chính thức trình làng mẫu xe tay ga 125cc hoàn toàn mới mang tên NS125FX tại thị trường Trung Quốc. “Tân binh” này nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng nhờ định vị là phương tiện di chuyển thuần túy, sử dụng hàng ngày cho các khách hàng đang sinh sống trong đô thị với mức giá vô cùng hấp dẫn.

Theo Tạp chí điện tử Thời trang vàng, về ngoại hình, Sundiro Honda NS125FX sở hữu kiểu dáng hiện đại, tối giản và gọn gàng, tập trung hoàn toàn vào tính ứng dụng cao cho nhu cầu đi lại thực tế. Nếu SH Mode hướng đến vẻ sang trọng, lịch lãm với các đường cong châu Âu; Vision mang dáng vẻ trẻ trung, thon gọn năng động thì NS125FX lại sở hữu kiểu dáng tối giản, phần đầu và yếm xe được cắt xẻ vuông vức, đậm chất xe ga "nội địa Trung Quốc" - tập trung hoàn toàn vào sự bền bỉ, dễ sử dụng hàng ngày hơn là sự cầu kỳ về mặt thời trang.





Sundiro Honda NS125FX sở hữu kiểu dáng hiện đại

Thiết kế tổng thể của mẫu xe NS125FX này đã loại bỏ các chi tiết trang trí rườm rà nhằm tối ưu không gian và tính linh hoạt khi vận hành trong phố. Các đường nét trên thân xe có sự liền mạch, tạo cảm giác thanh thoát nhưng vẫn chắc chắn, mang tới vẻ ngoài phù hợp với nhiều lứa tuổi và đối tượng khách hàng khác nhau. Tất cả các phiên bản của Sundiro Honda NS125FX đều được nhà sản xuất trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số màn hình LCD hiện đại, hiển thị rõ nét và chi tiết các thông số vận hành quan trọng.





Mẫu xe này đã được tích hợp thêm ABS kênh đơn tương tự như Honda SH Mode

Ở phiên bản Tiêu chuẩn, có cấu hình phanh khá giống với Honda Vision khi sử dụng phanh đĩa trước, kết hợp cùng phanh tang trống phía sau. Trong khi đó, ở phiên bản nâng cấp và bản Freedom Gundam, mẫu xe này đã được tích hợp thêm ABS kênh đơn tương tự như Honda SH Mode và Air Blade nhưng giá vẫn chưa tới 40 triệu đồng.

Cung cấp sức mạnh cho Sundiro Honda NS125FX là khối động cơ Honda eSP 125cc

Cung cấp sức mạnh cho Sundiro Honda NS125FX là khối động cơ Honda eSP 125cc, làm mát bằng không khí quen thuộc của Honda. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 9,39 mã lực và mô-men xoắn cực đại 10,7 Nm, cho khả năng vận hành mượt mà, tăng tốc nhẹ nhàng và cực kỳ êm ái. Mặc dù không hướng tới trải nghiệm lái thể thao quá phấn khích, động cơ 125cc này lại ghi điểm tuyệt đối nhờ độ bền bỉ cao, tỷ lệ hỏng hóc cực thấp và khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội, rất thích hợp cho nhu cầu di chuyển hàng ngày, đi làm hay mua sắm trong thành phố.

Giá xe ga 125cc Sundiro Honda NS125FX

Đời sống và Pháp luật thông tin, theo thông tin được công bố, Sundiro Honda NS125FX có giá khởi điểm từ 8.080 nhân dân tệ (khoảng 31,5 triệu đồng) cho bản tiêu chuẩn, 8.380 nhân dân tệ (Khoảng 32,4 triệu VNĐ) cho bản tiêu chuẩn có kèm thùng đồ và 8.980 nhân dân tệ (khoảng 34,8 triệu đồng) cho bản nâng cấp. Bên cạnh các phiên bản thông thường, Sundiro Honda còn gây bất ngờ khi kết hợp với thương hiệu anime nổi tiếng để ra mắt phiên bản giới hạn NS125FX Freedom Gundam với phối màu đặc trưng trắng – xanh có điểm nhấn đỏ cá tính, được hãng niêm yết giá ở mức 9.980 nhân dân tệ (khoảng 38,6 triệu đồng).

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, hãng SYM cho biết, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Theo công bố của hãng Suzuki, Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.