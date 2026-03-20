Giá vàng hôm nay 20/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng lại bao nhiêu sau giảm sốc?
GĐXH - Giá vàng hôm nay sau khi giảm lúc vừa mở cửa, giá vàng trong nước đã bật tăng mạnh trở lại theo đà hồi phục của giá thế giới, vàng miếng SJC và nhẫn lên trên 176 triệu/lượng.
Giá vàng hôm nay trong nước
Tới 10h23' ngày 20/3, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng thêm 1,2 triệu đồng/lượng, lên mức 173,1-176,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Tương tự, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng đắt thêm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán, giao dịch ở mức 172,8-175,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng nhẫn tại Doji cũng được điều chỉnh lên mức 173,1-176,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,2 triệu đồng/lượng so với mức niêm yết đầu giờ sáng.
Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức niêm yết đầu phiên hôm nay, lên mức 173,1-176,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Mặc dù giá vàng thế giới rơi mạnh nhưng đến 8h13 ngày 20/3, giá vàng miếng SJC được niêm yết vẫn giữ nguyên như kết phiên hôm qua, ở mức 172,5-175,5 triệu đồng/lượng.
Đến 8h28', giá vàng miếng SJC đã giảm 1,2 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức 171,3-174,3 triệu đồng/lượng.
Tới 8h57' ngày 20/3, giá vàng miếng SJC đảo chiều tăng 600.000 đồng/lượng, lên mức 171,9-174,9 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB sáng nay được giao dịch ở mức 172,9-174,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC lúc 9h11' được niêm yết ở mức 171,6-174,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 600.000 đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt hôm qua.
Giá vàng nhẫn tại Doji cũng hạ 600.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên hôm qua, giao dịch ở mức 171,9-174,9 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Bảo Tín Minh Châu công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 172-175 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 800.000 đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm qua.
Kết phiên 19/3, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 172,5-175,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm tới 7,5 triệu đồng/lượng so với phiên trước đó.
Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng giảm mạnh xuống còn 172,2-175,2 triệu đồng/lượng. Tương tự, vàng nhẫn 9999 tại DOJI giao dịch ở mức 172,5-175,5 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giảm 6,4 triệu đồng/lượng, chốt ở mức 172,8-175,8 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay thế giới
Sáng ngày 20/3, giá vàng thế giới giao dịch ở quanh mức 4.650 USD/ounce.
Lúc 22h ngày 19/3 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.606 USD/ounce, giảm 213 USD. Giá vàng giao tháng 4/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.616 USD/ounce.
Thị trường vàng quốc tế bước vào phiên giao dịch với diễn biến tiêu cực khi giá liên tục chịu áp lực bán mạnh.
Ban đầu, giá vàng được hỗ trợ khi dữ liệu cho thấy thị trường nhà ở Mỹ suy yếu nghiêm trọng. Doanh số bán nhà mới trong tháng 1/2026 giảm tới 17,6%, thấp hơn rất nhiều so với kỳ vọng, phản ánh tác động rõ rệt của chính sách lãi suất cao từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
