Giá vàng hôm nay 21/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao so với thế giới?

Giá vàng hôm nay trong nước

Vàng tăng giá nhanh.





Mở cửa phiên giao dịch 21/10, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng tới 3,1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua, niêm yết ở mức 153,6-154,6 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB đầu giờ sáng nay cũng được niêm yết trong vùng giá 153,6-154,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cùng nhịp đi lên, giá vàng nhẫn sáng nay được các thương hiệu điều chỉnh tăng mạnh.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được nâng lên mức 151,1-153,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng tăng 3,1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức kết hôm qua.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và đắt thêm 3,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua, giao dịch ở mức 151,5-154,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Ngày 20/10, giá vàng miếng SJC tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với cuối tuần trước, niêm yết ở 150,5–151,5 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Giá vàng nhẫn loại 1–5 chỉ của SJC giữ nguyên so với cuối tuần, giao dịch ở 148–150,2 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji tăng 400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào nhưng đứng giá ở chiều bán ra, ở mức 149,9–150,9 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới có xu hướng đi lên. Lúc 8h35' hôm nay (ngày 21/10, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.356,3 USD/ounce, tăng 38,3 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 21/10, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 139,4 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 15,2 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Lúc 20h ngày 20/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đứng ở 4.318 USD/ounce, tăng 1,47% so với đầu phiên. Hợp đồng vàng tương lai tháng 12 đạt 4.340 USD/ounce.