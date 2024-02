Giá vàng hôm nay 21/2: Vàng nhẫn bất ngờ giảm mạnh

Giá vàng hôm nay 20/2: SJC, vàng nhẫn giảm sốc sau ngày Thần tài GĐXH - Giá vàng hôm nay ở cả SJC và vàng nhẫn đều giảm mạnh sau ngày vía Thần tài.

Giá vàng hôm nay trong nước

Vàng nhẫn tròn giảm mạnh sau ngày vía Thần tài.

Đầu giờ sáng 21/2, giá vàng 9999 của SJC tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 200 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với kết phiên hôm qua.

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC 75,9 - 78,2 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 200.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Giá vàng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội, mua - bán quanh mức 75,85 – 78,15 triệu đồng/lượng, tăng 250.000 đồng/lượng chiều bán.

Giá vàng SJC tại Công ty Bảo Tín Minh Châu đứng tại mức 76,25 – 78,15 triệu đồng/lượng, tăng 150.000 đồng/lượng chiều bán.

Vàng nhẫn do nhu cầu mua giảm sau ngày vía Thần tài nên đã giảm giá mạnh so với hôm trước. Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng long tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, đứng ở mức 64,28 – 65,38 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 120.000 đồng/lượng chiều mua và giảm mạnh 420.000 đồng/lượng chiều bán so với chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua - bán từ mức 1,4 triệu đồng giảm về 1,1 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn Doji 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội đứng ở mức 63,95 – 65,15 triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng/lượng chiều mua và giảm 300.000 đồng/lượng chiều bán so với chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua – bán từ mức 1,45 triệu đồng giảm xuống 1,3 triệu đồng/lượng.

Như vậy, người mua vàng nhẫn vào ngày vía Thần tài lên tới gần 66 triệu đồng/lượng đang chịu "lỗ kép" 1,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay thế giới

Lúc 8h43' hôm nay (ngày 21/2, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 2.024,5 USD/ounce, giảm 2,5 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 4/2024 trên sàn Comex New York ở mức 2.036,4 USD/ounce.

Tới 19h20 tối 20/2 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường thế giới đứng quanh ngưỡng 2.027 USD/ounce. Vàng giao tháng 4 năm 2024 trên sàn Comex New York ở mức 2.038 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 20/2 cao hơn khoảng 11,1% (203 USD/ounce) so với đầu năm 2023. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 60,9 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 17,3 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 20/2.

Vàng thế giới tăng giá khá mạnh trong bối cảnh đồng USD quay đầu giảm và căng thẳng địa chính trị tại nhiều khu vực vẫn gia tăng.