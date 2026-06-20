Giá vàng hôm nay 20/6: Vàng trong nước đồng loạt bật tăng ngược chiều thế giới
GĐXH - Giá vàng hôm nay trong nước của các thương hiệu DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, đồng loạt bật tăng trở lại dù thế giới vẫn xu hướng giảm.
Giá vàng miếng trong nước hôm nay
Sáng nay, giá vàng miếng SJC được DOJI niêm yết ở ngưỡng 142,5-146,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 4,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 3,8 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 4 triệu đồng/lượng.
Giá vàng miếng SJC được Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở ngưỡng 142,5-146,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 4,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 3,8 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 4 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 143,7-146,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 5,1 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 4,6 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay
Tại Công ty SJC, giá vàng nhẫn 4 số 9 tăng thêm 500.000 đồng, đưa chiều mua vào lên 144,1 triệu đồng và bán ra 147,1 triệu đồng.
Trong khi đó, Công ty Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 143-146,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 3,3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 3,8 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3,5 triệu đồng/lượng.
Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vào ở mức 143,6 triệu đồng và bán ra 146,6 triệu đồng. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 142,5-146,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 4,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 3,8 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 4 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 142,5-146,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 4,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 3,8 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 4 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới hôm nay
Giá vàng thế giới tiếp tục đi xuống, còn 4.154,7 USD/ounce, giảm 29,3 USD so với sáng hôm qua.
Đồng USD tiếp tục tăng đã gây sức ép lên giá vàng, đẩy kim loại quý này liên tục giảm. Kỳ vọng về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) duy trì lãi suất cao, hoặc thậm chí sẽ nâng lãi suất trong thời gian tới là yếu tố chính gây ra sự sụt giảm của giá vàng trong những phiên vừa qua.
Ông Nikos Tzabouras, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại nền tảng giao dịch Tradu.com thuộc sở hữu của Jefferies, cho biết trên CNBC rằng vàng đang đối mặt với nguy cơ rõ rệt tiếp tục lún sâu hơn vào thị trường giá xuống và có thể xuyên thủng ngưỡng 4.000 USD/ounce, trong bối cảnh kim loại quý này vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức.
Ông cũng cho rằng, diễn biến tiếp theo của giá vàng sẽ phụ thuộc vào tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran, số liệu lạm phát của Mỹ dự kiến công bố trong tuần tới và cách thị trường điều chỉnh kỳ vọng đối với chính sách tiền tệ của Fed.
Ông Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, dự báo giá vàng có thể tiếp tục chịu áp lực giảm trong tuần tới. Theo ông, đợt phục hồi của vàng sau khi Mỹ và Iran ký biên bản ghi nhớ đã kết thúc khi lập trường diều hâu của Fed thúc đẩy làn sóng mua vào đồng USD.
Xét dưới góc độ phân tích kỹ thuật, ông Kuptsikevich cho rằng đường trung bình động 200 ngày hiện đã chuyển thành vùng kháng cự.
Chuyên gia của FxPro cho rằng phe mua vẫn còn hy vọng mức giá này sẽ tiếp tục thu hút lực cầu bắt đáy. "Dù theo kịch bản nào, tôi sẽ không bất ngờ nếu giá vàng quay trở lại kiểm định ngưỡng 4.000 USD/ounce trong tuần tới", ông nhận định.
Tỷ giá USD hôm nay 20/6: Đồng Đô la Mỹ 'chợ đen' bán ra 26.600 đồng/USDGiá cả thị trường - 43 phút trước
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ bảy ngày 20/6/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.
Xe ga huyền thoại Honda SCR 125cc giá 23 triệu đồng trang bị hiện đại, đi 100km hết chưa tới 2 lít xăng rẻ chỉ như Wave Alpha quay trở lạiGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Xe ga huyền thoại Honda SCR 125cc từng gây sốt 1 thời được bán trở lại sở hữu mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 1,88 lít/100 km, giá khoảng 20 triệu đồng cùng nhiều tiện ích hiện đại.
Giá bạc hôm nay 20/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ biến động như nào?Giá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 20/6, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ hiện đang đi ngang sau đà giảm ngày hôm qua, giá bán quanh vùng 67 triệu đồng/kg.
Thử đi xe ga 125cc Yamaha Grande Hybrid 2026 giá 46 triệu đồng, thiết kế thanh lịch, tiêu thụ 1,66 lít/100 km xứng danh 'nữ hoàng tiết kiệm xăng' cực hợp cho chị em văn phòngGiá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - Xe ga 125cc Yamaha Grande Hybrid 2026 gây ấn tượng với mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 1,66 lít/100 km, thiết kế thanh lịch cùng loạt tiện ích hiện đại.
Tỷ giá USD hôm nay 19/6: Đồng Đô la Mỹ chợ đen chững giá liên tục mấy ngày liềnGiá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ sáu ngày 19/6/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.
Xe ga 125cc giá 33 triệu đồng đẹp hơn SH Mode, trang bị đỉnh như Air Blade, rẻ ngang Vision sẵn sàng trở thành 'xe quốc dân' triệu người mêGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe ga 125cc sở hữu những trang bị hiện đại, đẳng cấp hơn cả Honda SH Mode và Air Blade dù giá chỉ tương đương Vision.
Giá vàng hôm nay 19/6: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý giảm sâu bao nhiêu?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay 19/6/2026 rơi thẳng đứng, vàng miếng SJC và nhẫn giảm tới 3,5-4 triệu đồng/lượng.
Giá bạc hôm nay 19/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ đảo chiều giảm mạnhGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 19/6, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm mạnh xuống vùng 67 triệu đồng/kg.
Lái xe máy điện giá chưa tới 16 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế xinh xắn, đi 73 km/sạc rẻ hơn cả xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe máy điện phổ thông đáng chú ý nhờ thiết kế nhỏ gọn, vận hành dễ dàng và đi tới 73km mỗi lần sạc có giá bán chưa tới 16 triệu đồng.
Sedan hạng C của Hyundai giá 350 triệu đồng thiết kế thể thao, tiện nghi nâng cấp, rộng ngang Honda Civic, rẻ hơn Toyota Vios, chỉ như Kia Morning ở Việt Nam có giá bao nhiêu?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Sedan hạng C Hyundai Elantra 2026 tại Trung Quốc với giá bán khởi điểm hấp dẫn, thiết kế thể thao quen thuộc cùng khoang cabin được nâng cấp tiện nghi.
Sedan hạng C của Hyundai giá 350 triệu đồng thiết kế thể thao, tiện nghi nâng cấp, rộng ngang Honda Civic, rẻ hơn Toyota Vios, chỉ như Kia Morning ở Việt Nam có giá bao nhiêu?Giá cả thị trường
GĐXH - Sedan hạng C Hyundai Elantra 2026 tại Trung Quốc với giá bán khởi điểm hấp dẫn, thiết kế thể thao quen thuộc cùng khoang cabin được nâng cấp tiện nghi.