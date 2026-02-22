Giá vàng hôm nay 22/2: Vàng SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh ra sao sau khai xuân?
GĐXH - Giá vàng hôm nay, ngày 22-2, vàng miếng SJC và vàng nhẫn bật tăng ở một số thương hiệu đã mở bán lại sau Tết Nguyên đán.
Giá vàng trong nước hôm nay
Thống kê lịch hoạt động cho thấy, nhiều doanh nghiệp kim loại quý đã khai xuân sớm. Tập đoàn Phú Quý và Công ty Bảo Tín Minh Châu đều chọn thời điểm khai xuân vào ngày 22/2 (tức mùng 6 Tết). Phía Bảo Tín Mạnh Hải thông báo mở cửa trở lại sớm hơn một ngày, vào mùng 5 Tết.
Giá vàng được cho là sẽ còn biến động khi thị trường giao dịch trở lại, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu mua vàng dịp vía Thần tài (mồng 10 tháng Giêng âm lịch) thường tăng đột biến. Trong khi đó, vàng thế giới chốt tuần ở mức trên 5.100 USD/ounce - mức giá cao nhất sau gần hai tuần vừa qua.
Các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, PNJ cùng giao dịch vàng miếng ở mức 178 - 181 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Vàng miếng Phú Quý có giá mua vào và giá bán ra thấp hơn các thương hiệu khác 2 triệu đồng/lượng: Mua vào ở mức 176 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 179 triệu đồng/lượng.
Vàng DOJI bật tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, mua vào ở mức 178 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 181 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới hôm nay
Theo thị trường vàng thế giới, giá vàng hiện đang neo ở mức 5.106 USD/ounce, tăng khoảng 128 USD/ounce so với hôm qua.
Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 161 triệu đồng/lượng.
Như vậy, thị trường vàng thế giới tiếp tục tăng giá mạnh, chốt tuần ở mức trên 5.100 USD/ounce. Đây cũng là mức cao nhất sau gần hai tuần vừa qua.
Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, khảo sát mới nhất tại Phố Wall cho thấy tâm lý lạc quan đang chiếm ưu thế. Phần lớn chuyên gia nhận định, giá vàng có khả năng thử thách và duy trì trên vùng 5.100 USD/ounce nếu căng thẳng địa chính trị chưa hạ nhiệt. Trong khi đó, các nhà đầu tư cá nhân tiếp tục nghiêng về kịch bản tăng giá tuần thứ ba liên tiếp.
Cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thị trường sôi động, hàng hóa dồi dào, sức mua chưa mạnh mẽBảo vệ người tiêu dùng - 35 phút trước
GĐXH - Ngày Mùng 6 Tết, ngày nghỉ cuối cùng của Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường cả nước cơ bản trở lại trạng thái bình thường. Hầu hết cửa hàng tại chợ truyền thống, siêu thị, cửa hàng tiện lợi đã mở cửa hoạt động, nguồn cung hàng hóa phong phú.
Cuối kỳ nghỉ Tết 2026, Phủ Dầy - Ninh Bình vẫn tấp nập dòng người lễ báiSản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
GĐXH - Từ mùng 3 Tết, khu di tích Phủ Dầy, xã Vụ Bản, tỉnh Ninh Bình (trước thuộc xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) đã tấp nập du khách thập phương. Ghi nhận chiều mùng 5 và sáng mùng 6 Tết Bính Ngọ, dòng người đổ về mỗi lúc một đông, chen kín tuyến đường từ ngã tư dẫn vào phủ chính, tạo nên không khí lễ hội đầu năm náo nhiệt hiếm thấy.
Độc lạ vật phẩm ‘mua may bán rủi’ ở chợ Viềng Phủ Dầy Xuân 2026Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước
GĐXH - Không chỉ là phiên chợ cầu may đầu năm, chợ Viềng gắn với quần thể di tích Phủ Dầy (tỉnh Ninh Bình) còn khiến du khách thích thú bởi hàng loạt vật phẩm độc lạ: từ nông cụ cũ, cây thế phong thủy đến đồ thủ công gia truyền tất cả đều mang ý nghĩa “mua may, bán rủi” đầu năm.
Tiền mừng tuổi Tết Bính Ngọ 2026 từ bao nhiêu có thể gửi tiết kiệm?Bảo vệ người tiêu dùng - 2 giờ trước
GĐXH - Chỉ từ 100.000 đồng, khách hàng có thể mở sổ tiết kiệm trực tuyến tại ngân hàng, phù hợp để cha mẹ giúp con gửi tiết kiệm từ số tiền mừng tuổi dịp Tết.
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 22/2/2026Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 22/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Trung tâm thương mại, khu vui chơi, giải trí chật kín khách những ngày đầu năm mới 2026Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước
GĐXH - Các khu vui chơi, giải trí, trung tâm thương mại lớn những ngày đầu Tết Nguyên đán 2026 luôn trong tình trạng chật kín người sử dụng dịch vụ.
Năm 2026 Bính Ngọ nên mua vàng hay bạc? Đây là điều không phải ai cũng nóiGiá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Vàng và bạc chỉ làm đúng vai trò khi người mua hiểu rõ những điều ít được nói tới này.
Nhà hàng, quán nước đông nghẹt khách những ngày đầu năm mới 2026Sản phẩm - Dịch vụ - 22 giờ trước
GĐXH - Nhiều nhà hàng, quán ăn, cà phê, trà sữa,… đông kín khách những ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026.
Phụ cấp nào ‘thoát’ thuế từ năm 2026, danh sách mới khiến nhiều người bất ngờSản phẩm - Dịch vụ - 23 giờ trước
GĐXH - Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 vừa được Quốc hội thông qua đã làm rõ hàng loạt khoản phụ cấp, trợ cấp không tính thuế. Quy định mới áp dụng từ kỳ tính thuế 2026, ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động, người kinh doanh và cá nhân có thu nhập đa nguồn.
Thị trường bất động sản đầu năm 2026 có gì nổi bật?Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước
GĐXH - Sau giai đoạn “thanh lọc” mạnh năm 2025, thị trường bất động sản Việt Nam bước vào năm 2026 với nền tảng pháp lý siết chặt, dòng tiền quay trở lại và tâm lý nhà đầu tư phục hồi. Theo bà Phạm Thị Miền, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường Bất động sản Việt Nam, thị trường đang bước vào chu kỳ mới, nơi chất lượng, minh bạch và nhu cầu ở thực trở thành yếu tố dẫn dắt.
Trải nghiệm SUV cỡ nhỏ Toyota Raize giá 387 triệu đồng thiết kế thể thao, nội thất đẳng cấp sánh ngang Kia Sonet, rẻ chỉ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 liệu sẽ về Việt NamGiá cả thị trường
GĐXH - SUV cỡ nhỏ Toyota Raize với loạt nâng cấp về công nghệ, bổ sung biến thể thể thao GR Sport và tiếp tục duy trì mức giá cạnh tranh trong phân khúc SUV đô thị cỡ nhỏ.