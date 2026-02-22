Mới nhất
Giá vàng hôm nay 22/2: Vàng SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh ra sao sau khai xuân?

Chủ nhật, 09:14 22/02/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Nguyễn Vũ (th)
Nguyễn Vũ (th)
GĐXH - Giá vàng hôm nay, ngày 22-2, vàng miếng SJC và vàng nhẫn bật tăng ở một số thương hiệu đã mở bán lại sau Tết Nguyên đán.

Giá vàng trong nước hôm nay

Thống kê lịch hoạt động cho thấy, nhiều doanh nghiệp kim loại quý đã khai xuân sớm. Tập đoàn Phú Quý và Công ty Bảo Tín Minh Châu đều chọn thời điểm khai xuân vào ngày 22/2 (tức mùng 6 Tết). Phía Bảo Tín Mạnh Hải thông báo mở cửa trở lại sớm hơn một ngày, vào mùng 5 Tết.

Giá vàng hôm nay 22/2: Vàng SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh ra sau khai xuân? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Giá vàng được cho là sẽ còn biến động khi thị trường giao dịch trở lại, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu mua vàng dịp vía Thần tài (mồng 10 tháng Giêng âm lịch) thường tăng đột biến. Trong khi đó, vàng thế giới chốt tuần ở mức trên 5.100 USD/ounce - mức giá cao nhất sau gần hai tuần vừa qua.

Các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, PNJ cùng giao dịch vàng miếng ở mức 178 - 181 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng miếng Phú Quý có giá mua vào và giá bán ra thấp hơn các thương hiệu khác 2 triệu đồng/lượng: Mua vào ở mức 176 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 179 triệu đồng/lượng.

Vàng DOJI bật tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, mua vào ở mức 178 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 181 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo thị trường vàng thế giới, giá vàng hiện đang neo ở mức 5.106 USD/ounce, tăng khoảng 128 USD/ounce so với hôm qua.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 161 triệu đồng/lượng.

Như vậy, thị trường vàng thế giới tiếp tục tăng giá mạnh, chốt tuần ở mức trên 5.100 USD/ounce. Đây cũng là mức cao nhất sau gần hai tuần vừa qua.

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, khảo sát mới nhất tại Phố Wall cho thấy tâm lý lạc quan đang chiếm ưu thế. Phần lớn chuyên gia nhận định, giá vàng có khả năng thử thách và duy trì trên vùng 5.100 USD/ounce nếu căng thẳng địa chính trị chưa hạ nhiệt. Trong khi đó, các nhà đầu tư cá nhân tiếp tục nghiêng về kịch bản tăng giá tuần thứ ba liên tiếp.


