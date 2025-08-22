Giá vàng hôm nay 22/8: Vàng nhẫn bật tăng, vàng miếng SJC ra sao?

Giá vàng hôm nay 21/8: Vàng SJC, vàng nhẫn đột ngột tăng mạnh GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC đột ngột tăng bốc đầu, tới 600.000 đồng mỗi lượng, vọt lên nấc thang kỷ lục mới 125,4 triệu đồng; vàng nhẫn trên đỉnh cao 120,3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay trong nước

Vàng nhẫn bật tăng. Ảnh minh họa: vietnamnet.vn

Tính đến 9h00 ngày 22/8, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 124,4-125,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 1 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 124,4-125,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 1 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 123,4-125,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.

Tính đến 9h00 ngày 22/8, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117,5-120,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng cả 2 chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117,7-120,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117,2-120,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Hiện chênh lệch mua vào - bán ra vàng nhẫn ở ngưỡng rất cao, quanh mức 3 triệu đồng/lượng, tiềm ẩn nguy cơ thua lỗ đối với nhà đầu tư.

Kết phiên giao dịch ngày 21/8, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 124,4-125,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC kết phiên ở mức 117,3-119,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều mua và cao hơn 100 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với mức chốt phiên hôm qua, giao dịch ở mức 117,3-120,3 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới niêm yết lúc 23h35 ngày 21.8 ở ngưỡng 3.338,2 USD/ounce, giảm nhẹ so với một ngày trước.

Lúc 20h ngày 21/8 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 3.346 USD/ounce, còn hợp đồng vàng tương lai giao tháng 9/2025 trên sàn Comex ở mức 3.344 USD/ounce.

Trước đó, giá vàng giao ngay có thời điểm quanh 3.340,5 USD/ounce sau khi báo cáo triển vọng kinh doanh sản xuất của Cục Dự trữ Liên bang Philadelphia cho thấy hoạt động kinh tế khu vực suy giảm trong tháng 8.