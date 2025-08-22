Giá vàng hôm nay 22/8: Vàng nhẫn bật tăng, vàng miếng SJC ra sao?
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng đứng im, vàng nhẫn bật tăng, trong khi đó, giá vàng thế giới giảm.
Giá vàng hôm nay trong nước
Tính đến 9h00 ngày 22/8, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 124,4-125,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 1 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 124,4-125,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 1 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 123,4-125,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.
Tính đến 9h00 ngày 22/8, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117,5-120,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng cả 2 chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117,7-120,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117,2-120,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Hiện chênh lệch mua vào - bán ra vàng nhẫn ở ngưỡng rất cao, quanh mức 3 triệu đồng/lượng, tiềm ẩn nguy cơ thua lỗ đối với nhà đầu tư.
Giá vàng hôm nay thế giới
Giá vàng thế giới niêm yết lúc 23h35 ngày 21.8 ở ngưỡng 3.338,2 USD/ounce, giảm nhẹ so với một ngày trước.
Lúc 20h ngày 21/8 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 3.346 USD/ounce, còn hợp đồng vàng tương lai giao tháng 9/2025 trên sàn Comex ở mức 3.344 USD/ounce.
Trước đó, giá vàng giao ngay có thời điểm quanh 3.340,5 USD/ounce sau khi báo cáo triển vọng kinh doanh sản xuất của Cục Dự trữ Liên bang Philadelphia cho thấy hoạt động kinh tế khu vực suy giảm trong tháng 8.
