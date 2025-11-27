Giá vàng hôm nay 27/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji ra sao sau điều chỉnh tăng?

Giá vàng hôm nay trong nước

Vàng nhẫn các thương hiệu giữ nguyên sau khi tăng vào hôm qua.

Tính đến 9h00 ngày 27/11, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 151,4-153,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên so với chiều qua. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC được Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở ngưỡng 151,9-153,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên so với chiều qua. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 1,5 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 150,9-153,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2,5 triệu đồng/lượng.

Tính đến 10h00 ngày 27/11, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 149,4-152,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 150-153 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 149,7-152,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Khoảng cách mua - bán neo cao khiến rủi ro cho nhà đầu tư cá nhân tăng lên. Nhà đầu tư cá nhân, nhất là những người có tâm lý "lướt sóng", cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi xuống tiền.

Tới cuối phiên giao dịch ngày 26/11, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 151,4-153,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên liền trước.

SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 149-151,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Doji công bố giá vàng nhẫn 9999 ở mức 149,4-152,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 700.000 đồng ở cả hai chiều so với kết phiên liền trước.

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới niêm yết lúc 23h33 ngày 26.11 ở ngưỡng 4.162,3 USD/ounce, tăng 18,5 USD/ounce.

Tới 20h30 ngày 26/11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.160 USD/ounce. Vàng giao tháng 2/2026 trên sàn Comex New York đạt 4.189 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 26/11 cao hơn khoảng 58,5% (tương đương tăng 1.535 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 133 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 20,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 26/11.

Giá vàng giao ngay trên sàn New York tối 26/11 (giờ Việt Nam) tăng thêm 28 USD (+0,7%) lên 4.160 USD/ounce (133 triệu đồng/lượng) sau khi đã tăng mạnh trong phiên trước đó.

Vàng thế giới tiếp tục tăng phiên thứ ba liên tiếp trong bối cảnh giới đầu tư tiếp tục tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong cuộc họp vào ngày 10/12 tới. Tỷ lệ đánh cược là hơn 84%, so với mức hơn 20% chỉ vài ngày trước đó.