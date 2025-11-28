Giá vàng hôm nay 28/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh tăng bao nhiêu?
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn đều bật tăng mạnh gần 1 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay trong nước
Mở cửa phiên giao dịch 28/11, giá vàng miếng SJC tăng 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua, niêm yết ở mức 152,2-154,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB sáng nay được giao dịch trong vùng giá 152,7-154,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng nhẫn trong nước sáng nay được các thương hiệu điều chỉnh tăng.
Sáng 28/11, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 149,7-152,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.
Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji sáng nay tăng 400.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua, niêm yết ở mức 149,8-152,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Còn giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu sáng nay cũng được điều chỉnh tăng 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra với kết phiên hôm qua, niêm yết ở mức 150,8-153,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Kết phiên 27/11, giá vàng SJC tiếp tục duy trì trạng thái đứng yên so với mức giá đóng cửa ngày hôm qua. Giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 151,4-153,4 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng miếng tại Ngân hàng ACB là 151,9-153,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng hôm nay thế giới
Tới 12h28' ngày 28/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay tăng lên mức 4.183,8 USD/ounce, đắt thêm 28 USD/ounce so với đầu giờ sáng nay.
Giá vàng thế giới sáng nay đi lên. Lúc 8h55' ngày 28/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.155,8 USD/ounce, tăng 4,8 USD/ounce so với đêm qua.
Sáng 28/11, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 133,3 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 20,9 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Lúc 20h30 ngày 27/11 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.151 USD/ounce, hợp đồng tương lai tháng 12 đạt 4.149 USD/ounce.
