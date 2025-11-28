Giá vàng hôm nay 28/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh tăng bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 27/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji ra sao sau điều chỉnh tăng? GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn các thương hiệu giữ nguyên so với chốt phiên chiều hôm qua.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng trong nước đi lên.

Mở cửa phiên giao dịch 28/11, giá vàng miếng SJC tăng 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua, niêm yết ở mức 152,2-154,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB sáng nay được giao dịch trong vùng giá 152,7-154,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn trong nước sáng nay được các thương hiệu điều chỉnh tăng.

Sáng 28/11, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 149,7-152,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji sáng nay tăng 400.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua, niêm yết ở mức 149,8-152,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Còn giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu sáng nay cũng được điều chỉnh tăng 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra với kết phiên hôm qua, niêm yết ở mức 150,8-153,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Kết phiên 27/11, giá vàng SJC tiếp tục duy trì trạng thái đứng yên so với mức giá đóng cửa ngày hôm qua. Giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 151,4-153,4 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng miếng tại Ngân hàng ACB là 151,9-153,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng hôm nay thế giới

Tới 12h28' ngày 28/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay tăng lên mức 4.183,8 USD/ounce, đắt thêm 28 USD/ounce so với đầu giờ sáng nay.

Giá vàng thế giới sáng nay đi lên. Lúc 8h55' ngày 28/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.155,8 USD/ounce, tăng 4,8 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 28/11, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 133,3 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 20,9 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Lúc 20h30 ngày 27/11 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.151 USD/ounce, hợp đồng tương lai tháng 12 đạt 4.149 USD/ounce.