Xe máy điện giá 35 triệu đồng ở Việt Nam đẹp như Lead, đi 150km/lần sạc, cốp rộng, pin LFP, rẻ như Vision sắp bán ra thị trường

Xe máy điện ở Việt Nam đẹp như Lead, đi 150km/lần sạc, cốp rộng, pin LFP

Dat Bike đang chuẩn bị tung ra một mẫu scooter điện hoàn toàn mới với định hướng thực dụng hơn so với dòng Quantum hiện nay. Dù hãng chưa công bố tên gọi cụ thể, nhưng nhiều nguồn tin cho rằng đây chính là mẫu scooter điện từng xuất hiện trên đường phố Việt Nam với tên gọi dự kiến Dat Bike ERA.

Theo những hình ảnh rò rỉ trước đó, mẫu xe mới của Dat Bike mang phong cách scooter đô thị với thiết kế ưu tiên sự tiện dụng thay vì hướng thể thao như dòng Quantum.

Xe sở hữu sàn để chân phẳng, yên dài cùng khu vực cốp chứa đồ cỡ lớn tạo cảm giác khá gần với các mẫu xe tay ga thực dụng quen thuộc như Honda Lead.

Ngoài ra, mẫu xe này còn được trang bị móc treo đồ trung tâm và hộc chứa đồ phía trước nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu đi học, đi làm hoặc chở hàng nhẹ trong đô thị. Một số hình ảnh cận cảnh cũng cho thấy xe sử dụng màn hình LCD kỹ thuật số cỡ lớn tương tự dòng Quantum hiện nay.

Mẫu scooter điện mới được cho là mang tên Dat Bike ERA

Điểm đáng chú ý nhất trên mẫu scooter điện mới này nằm ở khả năng vận hành.

Theo các thông tin rò rỉ, xe có thể được phân phối với hai phiên bản gồm ERA E1 và ERA E2. Trong đó, bản cao cấp dự kiến có khả năng di chuyển khoảng 150 km sau mỗi lần sạc đầy trong điều kiện tiêu chuẩn.

Động cơ đặt giữa, hướng tới trải nghiệm vận hành ổn định hơn

Phiên bản tiêu chuẩn được cho có tầm hoạt động khoảng 100 km/lần sạc, vẫn thuộc nhóm khá cao trong phân khúc xe điện phổ thông hiện nay.

Cả hai phiên bản đều được cho là sử dụng pin LFP – loại pin đang ngày càng phổ biến nhờ ưu thế về độ an toàn, tuổi thọ và khả năng chống chai pin tốt hơn.

Khác với nhiều mẫu xe điện phổ thông sử dụng mô-tơ đặt trong bánh sau, mẫu scooter mới của Dat Bike được cho là dùng động cơ điện đặt giữa kết hợp truyền động dây curoa.

Phiên bản cao cấp dự kiến chạy 150 km/lần sạc

Cấu hình này thường xuất hiện trên các dòng xe điện cao cấp hơn nhờ ưu thế vận hành ổn định, phân bổ trọng lượng tốt hơn và giảm tiếng ồn khi di chuyển.

Theo các nguồn tin chưa chính thức, phiên bản cao cấp của xe có thể đạt tốc độ tối đa khoảng 80 km/h, đủ đáp ứng cả nhu cầu di chuyển trong nội đô lẫn các cung đường liên tỉnh ngắn.

Giá xe máy điện dự kiến sắp ra mắt

Nếu thông tin rò rỉ trở thành hiện thực, mẫu scooter điện mới này có thể trở thành một trong những sản phẩm dễ tiếp cận nhất của Dat Bike từ trước tới nay.

Nhiều đồn đoán cho rằng phiên bản tiêu chuẩn sẽ có giá dưới 35 triệu đồng, trong khi phiên bản cao hơn có thể tiệm cận mốc khoảng 44 triệu đồng.

Mức giá này được đánh giá khá cạnh tranh nếu xét tới quãng đường vận hành, thiết kế thực dụng cùng nền tảng pin LFP mà mẫu xe sở hữu.

Trong bối cảnh người dùng Việt ngày càng quan tâm tới xe điện phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày, đặc biệt ở nhóm khách hàng trẻ và dân văn phòng, mẫu scooter mới của Dat Bike được kỳ vọng sẽ tạo thêm sức ép đáng kể lên nhiều dòng xe tay ga phổ thông chạy xăng trên thị trường.

Xe máy điện giá 30 - 40 triệu đồng ở Việt Nam pin khỏe, đi xa

Các mẫu xe điện dưới đây có giá bán hợp lý, pin bền và chạy được quãng đường xa, giúp cho quá trình di chuyển rất tiện lợi.

Xe máy điện VinFast Vento Neo giá khoảng 32 triệu đồng

VinFast Vento NEO có giá niêm yết 32 triệu đồng, sở hữu ưu thế quãng đường di chuyển lên tới 194 km cho mỗi lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn (chạy 30 km/h với 1 người 65 kg), sử dụng động cơ in-hub công suất tối đa 3.200 W cho khả năng vận hành bền bỉ, tiết kiệm năng lượng, kết hợp 1 pin LFP an toàn, thân thiện môi trường với tuổi thọ cao (còn 70% dung lượng sau 2.000 chu kỳ sạc/xả).

Vento NEO đạt tốc độ tối đa 78 km/h, trọng lượng 110 kg (bao gồm pin), khoảng sáng gầm 135 mm giúp linh hoạt trên nhiều địa hình, khả năng chống nước IP67 cho động cơ (ngập 0,5 m trong 30 phút), hệ thống phanh đĩa trước/sau an toàn, giảm xóc chất lượng cao cho cảm giác êm ái.

Vento NEO tích hợp công nghệ thông minh với kết nối PAAK.

Vento NEO tích hợp công nghệ thông minh với kết nối PAAK qua ứng dụng điện thoại, khóa thông minh, HMI 4.8 hiển thị rõ ràng, eSIM tùy chọn hỗ trợ GPS, tìm xe từ xa và chống trộm, cùng tính năng tự động chẩn đoán và cảnh báo lỗi. Xe có thiết kế tiện nghi với cốp trước, cốp dưới yên dung tích 27 lít, sàn để chân rộng, vị trí để chân sau tách rời, yên cao 780 mm bọc mút dày cho tư thế ngồi lịch lãm, thoải mái trên hành trình dài.

Trong khi đó, hệ thống đèn Full LED (pha projector, hậu, xi-nhan, phanh) của xe cho khả năng chiếu sáng tối ưu, thời gian sạc khoảng 4 giờ từ 0–100%, và các tùy chọn màu sắc gồm đen bóng, trắng ngọc trai, xám xi măng, vàng–đen bóng.

Xe máy điện VinFast Vero X 2025 giá khoảng 35 triệu đồng

Xe máy điện Vero X có giá niêm yết 34,9 triệu đồng, sử dụng hệ thống 02 pin LFP tiên tiến, cho tốc độ tối đa 70 km/h và quãng đường di chuyển ấn tượng lên tới khoảng 262 km mỗi lần sạc khi lắp đủ pin, vận hành mạnh mẽ với khả năng tăng tốc từ 0–50 km/h trong khoảng 15 giây.

Xe được trang bị động cơ BLDC Inhub công suất danh định 1500W, công suất tối đa 2250W, chống nước đạt chuẩn IP67, hoạt động ổn định khi ngập nước sâu 0,5 m trong 30 phút. Thiết kế góc cạnh, độc bản, khẳng định cá tính, kết hợp sàn để chân rộng rãi, yên xe êm ái cao 770 mm cho tư thế ngồi thoải mái trên những hành trình dài.

Vero X sở hữu cốp trước dung tích lớn 35 lít (16 lít khi lắp pin phụ), hỗ trợ cất giữ đồ tiện lợi, cùng màn hình TFT hiện đại hiển thị thông số rõ nét. Xe tích hợp khóa thông minh Smart Key, công nghệ PAAK kết nối app điện thoại, eSIM, chức năng tìm xe trong bãi đỗ và định vị GPS. Hệ thống giảm xóc thủy lực trước sau giúp xe vận hành êm ái trên nhiều địa hình, phanh đĩa trước kết hợp phanh tang trống sau đảm bảo an toàn.

Xe trang bị pin LFP với thời gian sạc đầy khoảng 6 giờ 30 phút từ 0–100%, tuổi thọ pin bền bỉ, chống cháy nổ, tuy nhiên cần chú ý duy trì dung lượng trên 20% khi sử dụng. Xe có kích thước 1858 x 690 x 1100 mm, khoảng sáng gầm 133 mm, trục bánh xe 1295 mm, lốp 90/90-12 trước sau, màu sắc đa dạng gồm xanh rêu, xanh oliu, đen nhám và trắng ngọc trai, phù hợp cho nhu cầu di chuyển linh hoạt và phong cách hiện đại.

Xe máy điện YADEA Voltguard U50 giá khoảng 36 triệu đồng

Xe máy điện YADEA Voltguard U50 nổi bật trong phân khúc xe điện nhờ động cơ TTFAR cải tiến mạnh mẽ, pin LFP dung lượng cao và loạt công nghệ thông minh hiện đại, sở hữu thiết kế khỏe khoắn, góc cạnh với đuôi xe vuốt nhọn, màu sắc trẻ trung gồm trắng, đen, đỏ, xám cùng cụm đèn tạo hình độc đáo. Xe có kích thước lớn 1.945 x 715 x 1.130 mm, vành đúc 14 inch, yên ngồi và sàn để chân rộng rãi, khung xe làm từ thép carbon Q235 cao cấp cho khả năng chịu lực tốt và vận hành chắc chắn. Động cơ TTFAR công suất danh định 1.500W, tối đa 2.800W giúp xe tăng tốc nhanh, leo dốc dễ dàng, đạt tốc độ tối đa 63 km/h và chống nước chuẩn IP67.

Voltguard U50 sử dụng pin LFP 72V–50Ah đạt chuẩn IPX7, cho quãng đường di chuyển lên tới 200 km mỗi lần sạc, thời gian sạc nhanh 5–6 giờ, tích hợp hệ thống BMS bảo vệ và kéo dài tuổi thọ pin. Xe được trang bị hệ thống đèn full LED cao cấp với độ sáng 28.000 cd, chiếu xa 55 m, phanh đĩa trước sau độ chính xác cao, bền bỉ tới 100.000 lần phanh.

Công nghệ Aigo cho phép xe mở khóa từ xa qua ứng dụng YADEA App, kết nối Bluetooth, theo dõi pin và quãng đường, chia sẻ tài khoản gia đình tới 5 người, kết hợp màn hình LCD 8.4 inch chống nước IPX6 hiển thị thông số rõ nét và trực quan. Ngoài ra, xe còn tích hợp định vị GPS, hàng rào điện tử, cảnh báo bất thường cùng nhiều tiện ích như chân chống ngắt điện, cốp rộng 20L, cổng sạc USB và móc treo đồ, mang đến trải nghiệm an toàn và tiện lợi cho người dùng.

Xe máy điện Yamaha NEO's giá khoảng 35 triệu đồng

Yamaha NEO's có giá niêm yết 49,09 triệu đồng và hiện được giảm giá còn 35 triệu đồng là mẫu xe máy điện đang được xuất khẩu và phân phối tại thị trường châu Âu, nay đã chính thức có mặt tại Việt Nam, hướng tới xu hướng di chuyển xanh, thân thiện môi trường và phù hợp với giới trẻ năng động, hiện đại. Xe được phát triển theo triết lý Jin-Ki Kanno EV – sự hòa hợp giữa người và xe, sở hữu khung underbone chuyên dụng dành riêng cho xe điện, linh hoạt cho nhiều mục đích sử dụng và tối ưu hiệu suất vận hành.

NEO's sử dụng bánh xe đường kính 70 cm với vành trước nhôm đúc 10 chấu, vành sau đúc nhôm áp suất thấp kết hợp công nghệ giảm tiêu hao động năng, góp phần tiết kiệm điện năng hiệu quả. Xe trang bị động cơ điện một chiều không chổi than, công suất danh định 2 kW, công suất tối đa 2,3 kW, mô-men xoắn cực đại 138,3 Nm tại 40 vòng/phút, mức tiêu thụ năng lượng chỉ 31,24 Wh/km.

Pin lithium-ion 51,1 V – 23,2 Ah của xe cho phép xe chạy được quãng đường khoảng 72 km mỗi lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn (30 km/h, người lái 75 kg). Thời gian sạc đầy pin khoảng 9 giờ. Nhìn chung, NEO's mang đến giải pháp di chuyển thông minh, tiết kiệm và bền vững cho tương lai.