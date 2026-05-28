Giá bạc hôm nay 28/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ bất ngờ giảm mạnh
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) ghi nhận, giá bạc hôm nay ngày 28/5, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ sụt giảm mạnh gần 4 triệu đồng/kg so với giá bán ngày hôm qua.
Giá bạc hôm nay 28/5
Giá bạc trong nước
Giá bạc Phú Quý
Theo ghi nhận của chuyên trang Gia đình và Xã hội, giá bạc Phú Qúy mở phiên sáng nay bất ngờ giảm mạnh, giá bán niêm yết tại khung giờ 9h16 phút đã giảm xuống vùng 76,213 triệu đồng/kg, tương đương 2,858 triệu đồng/lượng. Đã giảm 3,8 triệu đồng/kg so với giá bán cùng khung giờ sáng qua.
Giá bạc Ancarat
Tại hệ thống Ancarat sáng nay, giá bạc cũng quay đầu giảm mạnh, giá bán ra hiện đang được niêm yết ở vùng 76,107 triệu đồng/kg, tương đương 2,854 triệu đồng/lượng. Trong khi giá bán sáng qua đang duy trì ở vùng 79,787 triệu đồng/kg, tương đương 2,992 triệu đồng/lượng.
Giá bạc Sacombank-SBJ
Bảng giá cập nhật tại khung giờ 9h03 phút sáng nay tại hệ thống Sacombank-SBJ đã điều chỉnh về mức 76,480 triệu đồng/kg, tương đương 2,868 triệu đồng/lượng bán ra. Tức giảm 3,44 triệu đồng/kg so với giá bán sáng qua (79,920 triệu đồng/kg, tương đương 2,997 triệu đồng/lượng).
Giá bạc DOJI
Động thái giảm mạnh cũng xuất hiện tại hệ thống Doji. Giá bạc DOJI 99.9 bán ra tại thời điểm 9h28 phút sáng nay đang niêm yết ở vùng 2,869 triệu đồng/lượng và khoảng 14,345 triệu đồng/5 lượng. Trong khi giá bán sáng qua đang duy trì ở vùng 3 triệu đồng/lượng và khoảng 15 triệu đồng/5 lượng.
Giá bạc thế giới hôm nay
Tại thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay cũng có biến động mạnh. Giá bạc bất ngờ giảm sâu xuống vùng 73 USD/ounce, trong khi suốt 3 tuần qua, giá liên tục trên vùng 74 USD/ounce.
Tín hiệu kỹ thuật này báo hiệu thị trường bạc có nhiều diễn biến phức tạp, giá bạc phục hồi không lâu, giá cầm chừng tăng giảm liên tục. Nhà đầu tư cần thận trọng, cân nhắc khi xuống tiền.
