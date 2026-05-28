SUV hybrid hạng C giá 530 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị sánh ngang Mazda CX-5, Hyundai Tucson, rẻ chỉ ngang xe hạng A
GĐXH - SUV hybrid hạng C với loạt nâng cấp mạnh về công nghệ, tiện nghi và được trang bị hệ thống truyền động hybrid, với mức giá chỉ từ hơn 530 triệu đồng cùng công suất lên tới 360 mã lực.
Ở thế hệ nâng cấp mới, Exeed Yaoguang 2027 được phân phối tại Trung Quốc với ba phiên bản.
So với nhiều mẫu SUV cỡ C phổ thông như Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson, Exeed Yaoguang gây chú ý nhờ thông số vận hành vượt trội đi kèm danh sách công nghệ dày đặc. Đây cũng là lý do mẫu SUV hybrid này đang nhận được nhiều sự quan tâm tại thị trường Trung Quốc.
Về thiết kế, Exeed Yaoguang 2027 tiếp tục duy trì phong cách hiện đại với cụm đèn LED toàn phần, dải đèn ban ngày tạo hình chữ X và cụm đèn hậu kéo dài hết chiều ngang thân xe. Ngoại hình của mẫu SUV này thiên về chất công nghệ và thể thao hơn kiểu trung tính quen thuộc trên Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson.
Xe có kích thước chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.781 mm x 1.920 mm x 1.671 mm, chiều dài cơ sở 2.815 mm, gần tương đồng với Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson.
Ngoài ra, Exeed còn trang bị hàng loạt chi tiết cao cấp như tay nắm cửa điện dạng ẩn, kính cách âm, cửa sổ trời toàn cảnh, gương không khung và mâm hợp kim kích thước 19-20 inch tùy phiên bản. Hai bản cao cấp còn có thêm giá nóc thể thao và nhớ vị trí gương chiếu hậu.
Bên trong cabin, Exeed Yaoguang 2027 được nâng cấp mạnh theo hướng sang trọng và công nghệ hóa. Toàn bộ ghế ngồi đều bọc da Nappa kết hợp trần da lộn Cloud Suede. Hệ thống đèn viền Galaxy Surround Ambient Lighting xuất hiện tiêu chuẩn trên tất cả phiên bản, tạo cảm giác cao cấp không thua nhiều mẫu SUV đắt tiền hơn.
Điểm đáng chú ý nằm ở loạt tiện nghi vốn hiếm thấy trong tầm giá hơn 500 triệu đồng. Ghế lái hỗ trợ chỉnh điện, nhớ vị trí, đệm đỡ chân chỉnh điện, thông gió và sưởi ghế. Ghế phụ phía trước còn có massage, sưởi, làm mát và nút điều khiển cho người ngồi hàng ghế sau.
Khoang hành lý của Exeed Yaoguang có dung tích tiêu chuẩn 660 lít và có thể mở rộng lên tới 1.783 lít khi gập hàng ghế thứ hai. Đây tiếp tục là lợi thế giúp mẫu SUV hybrid này cạnh tranh trực diện Mazda CX-5 và Hyundai Tucson ở nhóm khách hàng gia đình.
Mẫu SUV cỡ trung này còn sở hữu màn hình cong kích thước 24,6 inch sử dụng hệ điều hành Lion 5.0 kết hợp chip Snapdragon 8155 hiệu năng cao. Xe hỗ trợ CarPlay, Huawei HiCar, cập nhật phần mềm FOTA, điều khiển giọng nói thông minh và điều khiển xe từ xa qua ứng dụng điện thoại.
Ở mặt an toàn, Exeed Yaoguang 2027 được trang bị gói hỗ trợ lái cấp độ 2 với camera 540 độ, kiểm soát hành trình thích ứng ACC, hỗ trợ giữ làn, phanh khẩn cấp tự động AEB, hỗ trợ di chuyển khi tắc đường và nhận diện biển báo giao thông. Những trang bị này giúp mẫu SUV hybrid mới tạo áp lực không nhỏ lên Mazda CX-5 và Hyundai Tucson trong cuộc đua công nghệ.
Đáng chú ý nhất nằm ở hệ thống truyền động hybrid cắm điện PHEV. Phiên bản Global Edition 120 Long Range sử dụng động cơ 1.5T kết hợp mô-tơ điện cho tổng công suất lên tới 360 mã lực và mô-men xoắn cực đại 530 Nm. Xe dùng pin lithium sắt phosphate dung lượng 19,53 kWh, cho phạm vi hoạt động thuần điện 120 km và tổng quãng đường hỗn hợp lên tới 1.400 km.
Trong khi đó, các phiên bản máy xăng sử dụng động cơ 2.0TGDI tăng áp công suất 261 mã lực, mô-men xoắn 400 Nm kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp. Toàn bộ phiên bản đều dùng hệ thống treo trước MacPherson và treo sau đa liên kết, riêng bản cao cấp có thêm hệ thống treo chủ động CDC giúp tăng độ êm ái khi vận hành.
Giá SUV hybrid hạng C Exeed Yaoguang 2027
SUV hybrid hạng C Exeed Yaoguang 2027 giá bán dao động từ 137.900 - 152.900 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 534 - 592 triệu đồng. Xe có cả cấu hình máy xăng truyền thống lẫn hybrid cắm điện PHEV nhằm phục vụ đa dạng nhu cầu người dùng.
Với giá bán dễ tiếp cận, công nghệ dày đặc cùng hệ thống truyền động hybrid mạnh mẽ, Exeed Yaoguang 2027 đang nổi lên như cái tên đáng chú ý trong nhóm SUV cỡ trung, đặc biệt khi người dùng ngày càng quan tâm tới những mẫu xe hybrid có trang bị vượt tầm giá.
SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam
Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.
SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng
SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng
Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.
SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng
Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.
New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.
SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng
Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.
Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.
SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng
Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.
Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.
SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng
Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.
Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.
