Giá vàng hôm nay 28/8: Vàng miếng SJC và nhẫn vẫn tăng

Giá vàng hôm nay 27/8: Vàng SJC, vàng nhẫn tăng liên tiếp GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn các thương hiệu vẫn tiếp tục tăng cao trong bối cảnh giá thế giới tăng.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng hôm nay trụ vững trên ngưỡng cao.

Tính đến 9h00, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 126,7-128,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 700.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 200.000 đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 1,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 126,7-128,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 900.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 200.000 đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 1,5 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 125,7-128,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 200.000 đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2,5 triệu đồng/lượng.

Tính đến 9h00, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 120-123 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 120,2-123,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 119,8-122,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Hiện chênh lệch mua vào - bán ra vàng nhẫn đang ở ngưỡng rất cao, quanh mức 3 triệu đồng/lượng, tiềm ẩn nguy cơ thua lỗ đối với nhà đầu tư.

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới sáng nay được điều chỉnh tăng. Lúc 8h47' hôm nay (ngày 28/8, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.395 USD/ounce, tăng 12 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 28/8, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức hơn 109,5 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 18,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Tới 19h45 ngày 27/8 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 3.383 USD/ounce. Vàng giao tháng 12/2025 trên sàn Comex New York ở mức 3.432 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 27/8 cao hơn khoảng 28,9% (tương đương 758 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 108,7 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 19,3 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ phiên 27/8.



