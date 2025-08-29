Giá vàng hôm nay 29/8: Vàng miếng SJC liên tục lập đỉnh
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở trong nước chưa dừng lại, vàng miếng SJC lập đỉnh cao chưa từng có 128,9 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay trong nước
Tính đến 9h00 ngày 29/8, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 127,4-128,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 400.000 đồng/lượng cả 2 chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 1,5 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 127,4-128,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 400.000 đồng/lượng cả 2 chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 1,5 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 126,-128,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 400.000 đồng/lượng cả 2 chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2,5 triệu đồng/lượng.
Tính đến 9h00 ngày 29/8, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 120,6-123,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 120,8-123,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 120,3-123,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Hiện chênh lệch mua vào - bán ra vàng nhẫn đang ở ngưỡng rất cao, quanh mức 3 triệu đồng/lượng, tiềm ẩn nguy cơ thua lỗ đối với nhà đầu tư.
Thị trường vàng trong nước ngày 28/8, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji được niêm yết ở mức 127-128,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 500.000 đồng ở chiều bán ra so với phiên liền trước.
SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 120,1-122,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 200.000 đồng/lượng. Doji niêm yết giá vàng nhẫn 9999 là 120,2-123,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 400.000 đồng/lượng và xác lập kỷ lục cao mới.
Giá vàng hôm nay thế giới
Giá vàng thế giới sáng nay tiếp tục đi lên. Lúc 8h41' hôm nay (ngày 29/8, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.409 USD/ounce, tăng 6 USD/ounce so với đêm qua.
Sáng 29/8, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 109,9 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 19 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Lúc 20h (ngày 28/8, giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 3.403 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 10/2025 trên sàn Comex New York đạt 3.429 USD/ounce.
Nhiều đồ ăn hút giới trẻ hạ giá sâu nhân dịp Quốc Khánh 2/9Giá cả thị trường - 52 phút trước
GĐXH - Để chào mừng 80 năm Quốc Khánh 2/9, Aeon Việt Nam triển khai giảm giá nhiều mặt hàng. Riêng sushi, thực khách có thể thưởng thức các set sushi với giá từ 116.800 đồng.
Xe máy điện giá 32 triệu đồng đẹp cổ điển tựa Vespa, trang bị ngang Air Blade, rẻ như VisionGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện của Thái vừa ra mắt sở hữu thiết kế đẹp như Vespa, sẵn sàng ‘đánh bay’ Honda Vision và Air Blade với mức giá siêu rẻ chỉ 32 triệu đồng.
Có nên mua iPhone 15, iPhone 16 giá đang giảm sâu kỷ lục khi iPhone 17 sắp ra mắt?Giá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - iPhone 15, iPhone 16 đều đang có mức giá vô cùng hấp dẫn khi giảm sâu so với lúc ra ra mắt trong khi trang bị đều dẫn đầu thị trường trong nhiều khía cạnh.
Toyota Vios Hybrid 2025 ra mắt giá 503 triệu đồng: Đối thủ dễ Honda City, Hyundai Accent mất lợi thếGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Sedan hạng B Toyota Vios phiên bản Hybrid 2025 với thiết kế cực đẹp, nội thất đẳng cấp, giá bán chỉ từ 503 triệu đồng vừa ra mắt đã gây bão thị trường.
Giá vàng hôm nay 28/8: Vàng miếng SJC và nhẫn vẫn tăngGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC chiều mua vào đắt thêm 700.000 đồng mỗi lượng, bán ra lên 128,2 triệu đồng, vàng nhẫn cũng lên đỉnh cao mới 123 triệu đồng.
Bánh ngon, đồ uống đậm chất 'trend yêu nước' hút khách dịp 2/9Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Không chỉ dừng lại ở áo phông, phụ kiện hay cờ hoa rợp phố phường, dịp Quốc Khánh (2/9) năm nay, giới trẻ Hà Nội còn rủ nhau check-in và thưởng thức những chiếc bánh, ly đồ uống mang sắc đỏ, vàng rực rỡ, đậm chất “yêu nước”.
Xe số 125cc của Honda bản giới hạn đẹp hơn Future, Wave Alpha về Việt Nam giá bao nhiêu khiến khách hàng xôn xao?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe số 125cc của Honda có cá tính nổi bật hơn hẳn Future hay Wave Alpha khi mang thiết kế cực kỳ hầm hố, bắt mắt.
Ngân hàng lãi suất 12 tháng cao trên 7,5%: Gửi 400 triệu đồng nhận bao nhiêu tiền lãi?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 4,9 - 9%.
Giá iPhone 14, iPhone 14 Pro Max mới nhất rẻ đến khó tin, vẫn xịn như iPhone 16 Pro MaxGiá cả thị trường - 2 ngày trước
GĐXH - Giá iPhone 14, iPhone 14 Pro Max mới nhất thực sự ngon, bổ rẻ cho khách Việt muốn sở hữu smartphone nhưng vẫn không thua kém iPhone 16 Pro và Pro Max quá nhiều.
Giá vàng hôm nay 27/8: Vàng SJC, vàng nhẫn tăng liên tiếpGiá cả thị trường - 2 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn các thương hiệu vẫn tiếp tục tăng cao trong bối cảnh giá thế giới tăng.
'Hyundai Grand i10 phiên bản SUV’ giá 209 triệu đồng sánh ngang Toyota Yaris Cross, rẻ hơn Kia Moring, chỉ ngang Honda SH có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?Giá cả thị trường
GĐXH - ‘Hyundai Grand i10 phiên bản SUV’ nhận được sự chú ý từ đông đảo khách hàng bởi giá bán cực rẻ, thấp hơn nhiều so với Kia Morning và thậm chí gần ngang ngửa mẫu xe máy tay ga Honda SH.