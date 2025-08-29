Giá vàng hôm nay 29/8: Vàng miếng SJC liên tục lập đỉnh

Giá vàng hôm nay 28/8: Vàng miếng SJC và nhẫn vẫn tăng GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC chiều mua vào đắt thêm 700.000 đồng mỗi lượng, bán ra lên 128,2 triệu đồng, vàng nhẫn cũng lên đỉnh cao mới 123 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng liên tục lập đỉnh. (Ảnh minh họa: VTC News).

Tính đến 9h00 ngày 29/8, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 127,4-128,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 400.000 đồng/lượng cả 2 chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 1,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 127,4-128,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 400.000 đồng/lượng cả 2 chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 1,5 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 126,-128,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 400.000 đồng/lượng cả 2 chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2,5 triệu đồng/lượng.

Tính đến 9h00 ngày 29/8, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 120,6-123,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 120,8-123,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 120,3-123,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Hiện chênh lệch mua vào - bán ra vàng nhẫn đang ở ngưỡng rất cao, quanh mức 3 triệu đồng/lượng, tiềm ẩn nguy cơ thua lỗ đối với nhà đầu tư.

Thị trường vàng trong nước ngày 28/8, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji được niêm yết ở mức 127-128,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 500.000 đồng ở chiều bán ra so với phiên liền trước.

SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 120,1-122,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 200.000 đồng/lượng. Doji niêm yết giá vàng nhẫn 9999 là 120,2-123,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 400.000 đồng/lượng và xác lập kỷ lục cao mới.

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới sáng nay tiếp tục đi lên. Lúc 8h41' hôm nay (ngày 29/8, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.409 USD/ounce, tăng 6 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 29/8, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 109,9 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 19 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Lúc 20h (ngày 28/8, giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 3.403 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 10/2025 trên sàn Comex New York đạt 3.429 USD/ounce.



