Tỷ giá USD hôm nay 2/9: Đồng Đô la Mỹ ‘chợ đen’ bán ra 26.031 đồng/USD

Giá vàng hôm nay 1/9: Vàng nhẫn giảm bao nhiêu? GĐXH - Vàng nhẫn 4 số 9 của một số công ty có giá thấp hơn hơn vàng miếng SJC lên đến 8 - 9 triệu đồng/lượng và thấp hơn cả giá thế giới.

Giá vàng hôm nay ngày 30/8: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu còn bao nhiêu tiền 1 chỉ? GĐXH - Giá vàng hôm nay ở thị trường trong nước, vàng miếng giảm 1,5 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn giảm sâu nhất 2,5 triệu đồng/lượng và giá vàng thế giới tiếp đà giảm.

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF tăng 0,25%, hiện ở mức 99,68 điểm.

Tỷ giá ngoại tệ, so với đồng USD, đồng EUR giảm 0,23%, xuống 1,1589 USD/EUR, đồng bảng Anh giảm 0,26%, xuống 1,3511 USD/bảng. Trong khi đó đồng yên Nhật giảm 0,3%, xuống 160,19 yên/USD...

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY ở vùng 99,68 điểm. USD ngân hàng chững giá. USD tự do đi ngang. Đồng yên Nhật, đồng EUR giảm nhiệt.

Đồng USD tăng giá trong phiên thứ Ba khi căng thẳng Mỹ–Iran tái diễn, khiến giá dầu tăng hơn 4%, làm dấy lên lo ngại lạm phát và thúc đẩy nhà đầu tư tìm đến tài sản trú ẩn.

Kỳ vọng Fed tăng lãi suất tháng 9 tăng lên 68%, từ 35% trước phát biểu cứng rắn của Chủ tịch Fed Kevin Warsh. Các số liệu việc làm và lạm phát Mỹ công bố trước cuộc họp Fed ngày 15–16/9 sẽ có vai trò quan trọng.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 2/9, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước vẫn duy trì ở mức 25.610 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ổn định cả chiều mua vào và bán ra so với phiên ngày hôm qua, ở vùng 24.380 đồng mua vào và 26.840 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 2/9/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 2/9/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 2/9/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 2/9/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 2/9/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 2/9/2026.

Tỷ giá USD hôm nay tiếp tục đi ngang tại một số ngân hàng thương mại. Tại ngân hàng Vietcombank giá USD ổn định cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 25,850-26,260 đồng/USD. Tương tự, tại VietinBank, giá USD không biến động cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó, ở mức 25.715-26.255 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 25,890-26,270 đồng/USD, vẫn ổn định cả chiều mua vào và bán ra so với 2 phiên trước đó.

Tại các tiệm vàng, giá Đô la Mỹ hôm nay 2/9/2026, khảo sát lúc 07h52 phút ghi nhận không thay đổi so với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 25.911 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.031 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 2/9, tiếp tục chững giá tại một số ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank, giá đồng EUR mua vào và bán ra vẫn niêm yết ở mức 29,557.34-31,139.91 đồng/EUR, không biến động so với 2 phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 29.356-31.076 đồng/EUR, đã giảm 86 đồng chiều mua vào và bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,775-31,209 đồng/EUR, ổn định cả chiều mua vào và bán ra so với 2 phiên trước đó.

Tại các tiệm vàng, giá Euro hôm nay 2/9/2026 khảo sát lúc 07h55 phút hiện đang được mua vào là 30.051 đồng và bán ra là 30.201 đồng, không thay đổi so với cùng thời điểm ghi nhận hôm qua.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật cũng tiếp tục đi ngang, ở vùng 157.55-168.55 đồng/Yen; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên Nhật giảm, ở vùng 157,28-168,78

đồng/Yen. Tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 159.07-169 đồng, chững giá so với phiên hôm qua.

Trên thị trường tiền tệ thế giới, đồng bạc xanh tăng nhẹ. Tại thị trường trong nước, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà vẫn duy trì ở mức cao. Hôm nay giá USD khối ngân hàng thương mại và thị trường tự do đi ngang. Nhưng nhìn chung, mặt bằng tỷ giá hiện nay chưa tạo áp lực lớn đối với các nhu cầu thanh toán, du học hay du lịch bằng ngoại tệ.

Tỷ giá USD hôm nay 1/9 GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ ba ngày 1/9/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các tệ khác.