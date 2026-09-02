Giá vàng hôm nay 2/9: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji tăng hay giảm?

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Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước

Theo ghi nhận bảng giá vàng mới nhất của các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu… giá vàng SJC và giá vàng nhẫn đa số duy trì ổn định ở chiều mua vào và chiều bán ra, một số thương hiệu tăng nhẹ so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng SJC

Giá vàng SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải được giao dịch ở mức 145,7 - 148,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), duy trì ổn định ở chiều mua vào và chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 144,8 - 148,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), duy trì ổn định ở chiều mua vào và chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 144,7 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng nhẹ chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua. Chênh lệch mua - bán ở mức 3,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC tại Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) giao dịch ở mức 145,7 - 148,7 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng SJC tại Vàng bạc đá quý Asean giao dịch ở mức 145,7 - 148,7 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng SJC tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá ở mức 145,7 - 148,7 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Giá vàng miếng tại Mi Hồng đang được niêm yết giá ở mức 143,5 - 145 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước ổn định so với phiên giao dịch hôm qua. Ảnh minh họa: BTMC

Giá vàng nhẫn

Giá vàng nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 144,8 – 148,8 triệu đồng/lượng (mua – bán). Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 4 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K của Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch quanh mức 144,7 - 148,7 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua – bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 144,5 – 148,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 4 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 144,7 – 148,1 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua – bán ở mức 3,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo báo Lao động, trên thị trường thế giới giá vàng hôm nay đang chịu sức ép đáng kể khi giá liên tục kiểm tra vùng hỗ trợ quanh 4.350 USD/ounce. Có thời điểm, giá vàng giao ngay được giao dịch quanh 4.356,6 USD/ounce, giảm hơn 2% trong ngày.

Theo Ole Hansen 0 Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank, vàng đang gặp khó khăn khi thị trường tập trung vào những lo ngại lạm phát trong ngắn hạn, một phần xuất phát từ đà tăng của giá hàng hóa cơ bản.

Giá dầu thô tăng vọt và việc bán tháo trái phiếu toàn cầu đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc lên cao hơn và củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vẫn có thể tăng lãi suất trong tháng này. Bên cạnh đó, xung đột kéo dài tại Ukraina cùng điều kiện thời tiết bất lợi ở nhiều khu vực trên thế giới đang đẩy giá một số mặt hàng nông nghiệp tăng cao, nổi bật là đường, lúa mì và ngô.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), Bộ Tài chính và Fed đang đưa ra những tín hiệu trái chiều cho thị trường, nhưng nhìn chung các sự kiện gần đây đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến vàng, với giá vàng giảm và lợi suất trái phiếu tăng trên toàn cầu.

Giá vàng hôm nay 1/9: Vàng nhẫn giảm bao nhiêu? GĐXH - Vàng nhẫn 4 số 9 của một số công ty có giá thấp hơn hơn vàng miếng SJC lên đến 8 - 9 triệu đồng/lượng và thấp hơn cả giá thế giới.