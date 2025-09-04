Giá vàng hôm nay 4/9: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn lên vùng giá mới

Giá vàng hôm nay 3/9: Vàng SJC tăng vượt 133 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn ra sao? GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC tăng dữ dội 2,8 triệu đồng sau kỳ nghỉ lễ dài, vọt lên đỉnh cao chưa từng có 133,4 triệu đồng/lượng. Nhẫn trơn lên 128,5 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng hôm nay tiếp tục tăng mạnh. (Ảnh: gainesvillecoins).

Tính đến 9h00 ngày 4/9, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 132,4-133,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 triệu đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 1,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 132,4-133,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng chiều mua vào, 500.000 đồng/lượng bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 1,5 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 131,5-133,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2,4 triệu đồng/lượng.

Tính đến 9h00 ngày 4/9, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 126,3-129,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 126,5-129,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 126,1-129,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Hiện chênh lệch mua vào - bán ra vàng nhẫn đang ở ngưỡng rất cao, quanh mức 3 triệu đồng/lượng, tiềm ẩn nguy cơ thua lỗ đối với nhà đầu tư.

Trong nước, giá vàng tăng chóng mặt lên đỉnh cao lịch sử mới. Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 3/9, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji được niêm yết ở mức 131,9-133,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,8 triệu so với trước kỳ nghỉ lễ.

SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 125,5-128 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 3 triệu đồng. Doji công bố giá vàng nhẫn trơn ở mức 125,8-128,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới niêm yết lúc 23h00 ngày 3.9 ở ngưỡng 3.563,3 USD/ounce, tăng mạnh 44,7 USD.

Tới 20h30 ngày 3/9 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 3.550 USD/ounce. Vàng giao tháng 12/2025 trên sàn Comex New York ở mức 3.621 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 3/9 cao hơn khoảng 35,2% (tương đương 925 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 113,9 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 19,5 triệu đồng/lượng so với giá trong nước tính cuối giờ chiều 3/9, trước kỳ nghỉ lễ.

Giá vàng trên sàn New York tối 3/9 tăng thêm gần 20 USD, vượt 3.550 USD/ounce và lập đỉnh lịch sử mới, cao hơn mức kỷ lục 3.500 USD/ounce hôm 21/4. Nhu cầu trú ẩn vào vàng vẫn rất lớn, bất chấp đồng USD đi ngang và chứng khoán Mỹ tăng điểm.

