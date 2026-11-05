Giá vàng hôm nay 5/11: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji tăng mạnh bao nhiêu?

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Giá vàng hôm nay trong nước

Vàng SJC, vàng nhẫn đang tăng mạnh.

Vào lúc 9h38' ngày 5/11, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng loại 1 lượng, 10 lượng và 1kg tại TPHCM ở mức 141,5-144,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng tới 2,1 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt hôm qua.

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra của vàng miếng SJC vẫn duy trì ở mức 3 triệu đồng mỗi lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ đầu phiên hôm nay được niêm yết ở mức 136,5-140,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đứng im so với cuối ngày hôm qua.

Chênh lệch giữa giá mua và bán của vàng nhẫn SJC vẫn ở mức 4 triệu đồng/lượng. Giá bán vàng nhẫn SJC hiện thấp hơn vàng miếng SJC 4 triệu đồng/lượng.

Đến 9h41', giá vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1-5 chỉ được điều chỉnh lên mức 138,3-142,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức mở cửa hôm nay.

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải đầu giờ sáng nay tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều giao dịch so với mức niêm yết ở cuối phiên hôm trước, lên 138,3-142,3 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Tương tự, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu phiên hôm nay đắt hơn 2,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt hôm qua, giao dịch ở mức 139-143 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng hôm nay thế giới

Sáng 5/11, giá vàng thế giới giao ngay trên Kitco được niêm yết ở mức 4.111 USD/ounce (mua vào) và 4.113 USD/ounce (bán ra), tăng 53,9 USD/ounce, tương đương 1,33% so với mức tham chiếu.

Biểu đồ giá cho thấy kim loại quý tăng mạnh từ vùng dưới 3.960 USD/ounce lên trên 4.100 USD/ounce. Đà tăng tăng tốc ở cuối biểu đồ, đưa giá vàng tiến sát mức cao nhất được ghi nhận là 4.120 USD/ounce.