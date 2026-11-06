Từ tò mò tải thử đến sử dụng thường xuyên, Viettel Tammi có gì khiến người dùng chú ý?

Nếu như trước đây, người dùng thường phải chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng để nhắn tin, gọi điện, tìm kiếm thông tin, quản lý dịch vụ viễn thông hay sử dụng các tiện ích trực tuyến thì xu hướng tích hợp nhiều chức năng trên một nền tảng đang mở ra lựa chọn mới.

Đây cũng là điều khiến Viettel Tammi nhận được sự chú ý kể từ khi chính thức ra mắt ngày 2/8/2026.

Điều thú vị là chỉ sau 2 tuần xuất hiện trên thị trường, ứng dụng đã cán mốc 5 triệu người dùng. Một con số đáng chú ý đối với một nền tảng mới, trong bối cảnh thị trường ứng dụng liên lạc vốn đã có nhiều cái tên quen thuộc.

Theo Viettel, trước khi đến với khách hàng, Tammi đã trải qua khoảng 3 tháng thử nghiệm nội bộ. Những cán bộ, nhân viên Viettel là nhóm người dùng đầu tiên trải nghiệm, góp ý và hoàn thiện sản phẩm. Sau đó, ứng dụng được giới thiệu rộng rãi thông qua hệ thống cửa hàng và lực lượng kinh doanh tại 34 tỉnh, thành phố.

Không chỉ có gọi điện, nhắn tin, gọi video, Tammi còn hỗ trợ họp trực tuyến, quản lý dịch vụ viễn thông...

Từ tải thử vì tò mò đến khám phá nhiều tiện ích

Một trong những điểm đáng chú ý trong hành trình tiếp cận người dùng của Tammi là sự chuyển dịch từ tò mò ban đầu sang khám phá các tính năng thực tế.

Theo ghi nhận được Viettel chia sẻ về cộng đồng người dùng sau hơn một tháng ra mắt, nhiều người tải ứng dụng để trải nghiệm, tìm hiểu các chương trình ưu đãi như điểm Viettel++, ưu đãi Shopee VIP. Tuy nhiên, sau khi làm quen, sự quan tâm dần mở rộng sang các tính năng liên lạc và tiện ích tích hợp.

Không chỉ có gọi điện, nhắn tin, gọi video, Tammi còn hỗ trợ họp trực tuyến, quản lý dịch vụ viễn thông, mua sắm, di chuyển, giải trí và lưu trữ dữ liệu. Đáng chú ý, trợ lý AI được tích hợp ngay trong khung trò chuyện, hỗ trợ người dùng tìm kiếm thông tin, giải đáp thắc mắc và xử lý một số nhu cầu thường ngày.

Với những người thường xuyên phải sử dụng nhiều ứng dụng khác nhau, việc có thể tiếp cận nhiều dịch vụ trên cùng một nền tảng là một điểm đáng để trải nghiệm.

Một tính năng khác thu hút sự chú ý là khả năng họp trực tuyến với tối đa 100 điểm cầu, thời lượng miễn phí lên tới 120 phút mỗi phiên theo chính sách Viettel công bố. Tính năng này có thể phục vụ nhu cầu học tập, trao đổi công việc, họp nhóm hoặc kết nối gia đình.

Đáng chú ý, Tammi còn hướng tới khả năng kết nối người dùng với các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức thông qua hệ thống tài khoản chính thức Tammi OA.

Như vậy, thay vì chỉ đóng vai trò là một công cụ liên lạc cá nhân, ứng dụng đang được định hướng trở thành không gian kết nối đa chiều, nơi người dùng có thể vừa trao đổi thông tin, vừa tiếp cận các dịch vụ số.

Một tính năng khác thu hút sự chú ý là khả năng họp trực tuyến với tối đa 100 điểm cầu.

Sau 3 tháng, sức hút không chỉ nằm ở con số lượt tải

Đến ngày 27/10/2026, Viettel công bố Tammi đã đạt 20 triệu người dùng sau gần 3 tháng chính thức ra mắt. Ứng dụng cũng liên tục nằm trong nhóm dẫn đầu về lượt tải trên bảng xếp hạng ứng dụng miễn phí của App Store và Google Play tại Việt Nam.

Đáng chú ý, khoảng 10% người dùng Tammi đang sử dụng thuê bao của các nhà mạng khác như VinaPhone, MobiFone. Điều này cho thấy sức hút của nền tảng bước đầu vượt ra ngoài phạm vi khách hàng sẵn có của Viettel.

Một chỉ số khác đáng quan tâm là tỷ lệ người dùng hoạt động hằng ngày trên tổng số người dùng hoạt động hằng tháng (DAU/MAU) đạt gần 30% trong tháng 10. Đây là tín hiệu cho thấy ứng dụng không chỉ được tải về để trải nghiệm mà đã hình thành một bộ phận người dùng quay lại sử dụng thường xuyên.

Tuy nhiên, với người tiêu dùng, số lượng tính năng hay lượt tải chưa phải yếu tố quyết định tất cả. Một ứng dụng thực sự hữu ích cần có giao diện dễ sử dụng, hoạt động ổn định, bảo vệ tốt thông tin cá nhân và mang lại giá trị thiết thực.

Việc tích hợp nhiều tiện ích cũng đặt ra yêu cầu về khả năng vận hành đồng bộ, tránh khiến người dùng cảm thấy phức tạp khi tìm kiếm tính năng cần thiết.

Từ 5 triệu người dùng sau 2 tuần đến 20 triệu người dùng sau gần 3 tháng, Viettel Tammi đang cho thấy sức hút bước đầu trên thị trường ứng dụng số. Chặng đường tiếp theo sẽ phụ thuộc vào việc nền tảng có duy trì được thói quen sử dụng, liên tục cải thiện trải nghiệm và thực sự trở thành một công cụ hữu ích trong cuộc sống hằng ngày hay không.

Giải pháp hợp đồng điện tử Viettel – vContract.net Trong doanh nghiệp, một hợp đồng phải trải qua nhiều bước từ soạn thảo, phê duyệt đến ký kết và lưu trữ. Khi các bên ở nhiều địa điểm, quy trình giấy dễ kéo dài vì phải in ấn, chuyển phát và nhắc ký. Hợp đồng điện tử giúp đưa toàn bộ quá trình này lên môi trường số.