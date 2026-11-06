Thị trường gọi xe công nghệ tiếp tục đặt ra vấn đề về tính minh bạch trong cơ chế thu phí, phân chia doanh thu giữa nền tảng và đối tác tài xế. Sau khi tiếp nhận phản ánh từ một số tài xế Grab về giá cước, phí, chiết khấu và các khoản khấu trừ, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) đã tiến hành rà soát, xác minh và làm việc với doanh nghiệp, tài xế cùng một số đơn vị cung cấp ứng dụng gọi xe trong nước.

Theo Ủy ban, các phản ánh được tiếp nhận trong khoảng thời gian từ cuối tháng 8 đến giữa tháng 9/2026. Quá trình xác minh bước đầu cho thấy Grab đang áp dụng cơ chế thu phí nền tảng từ hành khách và phí sử dụng ứng dụng từ tài xế theo phương thức linh hoạt giữa các chuyến xe.

Cơ quan quản lý cho rằng, việc đánh giá chính sách thu phí cần được xem xét trên tổng thể, bao gồm các khoản thu, khấu trừ, tỷ lệ doanh thu tài xế thực nhận cũng như mức độ minh bạch thông tin giá, phí đối với cả khách hàng và đối tác tài xế.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu Grab minh bạch giá cước, phí và các khoản khấu trừ.

Grab điều chỉnh cơ chế thu phí, tăng tỷ lệ doanh thu tài xế thực nhận

Sau quá trình làm việc với cơ quan quản lý, Grab đã chủ động đề xuất 6 nhóm giải pháp nhằm điều chỉnh chính sách thu phí, hỗ trợ tài xế và tăng tính minh bạch trong hoạt động nền tảng.

Đáng chú ý, từ ngày 10/11, Grab sẽ giảm phí nền tảng thu từ hành khách đối với các chuyến GrabBike và GrabCar có quãng đường ngắn. Đối với các chuyến từ 10km trở lên, doanh nghiệp áp dụng mức giảm 10% tổng giá cước trong thời gian từ ngày 26/2 đến hết ngày 31/12/2027, theo các điều kiện cụ thể.

Ở phía tài xế, phí sử dụng ứng dụng được điều chỉnh từ mức 0%-28,76% xuống còn 0%-25% trên tổng giá trị hành khách thanh toán. Đồng thời, tổng phí nền tảng và phí sử dụng ứng dụng mà Grab được hưởng, chưa bao gồm thuế và các khoản thu hộ, không vượt quá 32% giá trị thanh toán của khách hàng.

Theo tính toán của doanh nghiệp, sau điều chỉnh, tỷ lệ doanh thu Grab thu về trên mỗi chuyến xe còn 7%-32%, thay vì mức tối đa 40,60% đối với GrabBike và 39,81% đối với GrabCar trước đó.

Sau khi trừ phí và thuế, tài xế GrabBike dự kiến thực nhận 60,59%-85,59% tổng giá trị thanh toán; tài xế GrabCar nhận 59,68%-84,31%. Như vậy, mức thực nhận tối thiểu của tài xế hai dịch vụ lần lượt tăng 8,59 và 7,68 điểm phần trăm so với mức thấp nhất 52% trước đây.

Một nội dung đáng chú ý khác là việc Grab cam kết bồi hoàn khoảng 3,9 tỷ đồng cho các chuyến xe có mức khấu trừ vượt 35% doanh thu chia sẻ. Doanh nghiệp cho biết, nhóm chuyến này chiếm khoảng 0,13% tổng số chuyến kể từ năm 2024 đến nay.

Từ ngày 5/11/2026, khoản tiền bồi hoàn sẽ được tự động cộng vào ví của tài xế còn hoạt động. Với những người đã ngừng hợp tác, Grab sẽ gửi thông báo qua SMS, email và đề nghị cung cấp tài khoản ngân hàng chính chủ trước ngày 30/11 để nhận tiền.

Bên cạnh điều chỉnh chính sách thu phí, Grab dự kiến dành khoảng 860 tỷ đồng trong quý IV/2026 để triển khai các chương trình thưởng và hỗ trợ đối tác tài xế. Các hoạt động bao gồm thưởng doanh thu trong giờ cao điểm, hỗ trợ bữa ăn, đồng phục, tài xế có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đồng thời chi khoảng 52 tỷ đồng hỗ trợ chi phí xăng dầu đối với xe sử dụng nhiên liệu truyền thống và phí sạc đối với xe điện.

Ở chiều kích cầu tiêu dùng, doanh nghiệp dự kiến dành khoảng 1.808 tỷ đồng triển khai các chương trình khuyến mại, hỗ trợ hành khách trong quý IV/2026. Tính chung 5 nhóm giải pháp đầu tiên, tổng nguồn lực Grab dự kiến bố trí vào khoảng 2.950,9 tỷ đồng.

Không chỉ giảm phí, vấn đề cốt lõi là minh bạch cơ chế thu tiền

Một trong những nội dung được cơ quan quản lý đặc biệt quan tâm là khả năng tiếp cận thông tin về doanh thu, phí và các khoản khấu trừ của tài xế. Bởi trên thị trường gọi xe công nghệ, việc công khai cách tính giá và phân chia doanh thu không chỉ liên quan đến quyền lợi của đối tác tài xế mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến niềm tin của người tiêu dùng đối với nền tảng.

Theo đó, từ ngày 10/11, Grab sẽ nâng cấp giao diện ứng dụng Grab Driver, hiển thị rõ hơn doanh thu, phí, thuế và các khoản khấu trừ của từng chuyến xe. Doanh nghiệp cũng tăng cường các kênh kết nối với tài xế, mở rộng hỗ trợ qua tổng đài và áp dụng biểu mẫu tra soát để đối tác có thể kiểm tra, yêu cầu giải thích những khoản thu cũng như số tiền thực nhận.

Về phía cơ quan quản lý, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, yêu cầu Grab báo cáo định kỳ và xem xét việc thực hiện các chính sách liên quan đến giá, phí, khấu trừ, tỷ lệ doanh thu tài xế thực nhận và thông tin cung cấp cho khách hàng. Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm, cơ quan chức năng sẽ xử lý theo quy định pháp luật.

Đáng chú ý, quá trình kiểm tra việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Grab, Be và GSM cũng ghi nhận một số tồn tại, trong đó có việc một số khoản phí chưa được hiển thị riêng biệt hoặc dịch vụ thu phí được thiết lập ở trạng thái lựa chọn mặc định.

Ủy ban đã yêu cầu các doanh nghiệp khắc phục, bảo đảm người dùng được chủ động lựa chọn hoặc từ chối các dịch vụ như bảo hiểm chuyến đi và khoản đóng góp trung hòa các-bon trước khi xác nhận giao dịch.

Những động thái trên cho thấy vấn đề cạnh tranh trên thị trường gọi xe công nghệ không chỉ nằm ở giá cước hay các chương trình khuyến mại, mà còn ở tính minh bạch của toàn bộ cơ chế giao dịch. Khi nền tảng nắm giữ vai trò trung gian kết nối, việc công khai đầy đủ giá dịch vụ, phí sử dụng ứng dụng và các khoản khấu trừ là yêu cầu quan trọng để bảo đảm quyền lợi của cả hành khách lẫn đối tác tài xế, đồng thời duy trì môi trường cạnh tranh lành mạnh trên thị trường.