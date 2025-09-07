Giá vàng hôm nay 7/9: Vàng SJC, vàng nhẫn ra sao khi giá thế giới tiếp tục tăng?

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng hôm nay tiếp tục đi lên. (Ảnh: VTC News)

Tính đến 9h00, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 133,9-135,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả 2 chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 1,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 133,9-135,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả 2 chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 1,5 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 132,9-135,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2,5 triệu đồng/lượng.

Tính đến 9h00, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 127,7-130,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả 2 chiều so với kết phiên chiều qua. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 127,8-130,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 127,5-130,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Hiện chênh lệch mua vào - bán ra vàng nhẫn đang ở ngưỡng rất cao, quanh mức 3 triệu đồng/lượng, tiềm ẩn nguy cơ thua lỗ đối với nhà đầu tư.

Chốt phiên giao dịch 6/9, giá vàng miếng SJC tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, giao dịch ở mức cao kỷ lục 133,9-135,4 triệu đồng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 127,7-130,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji cũng tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt hôm qua, niêm yết ở mức 127,7-130,7 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới niêm yết lúc 9h00 ở ngưỡng 3.551,1 USD/ounce, tăng 02 USD/ounce so với cuối giờ chiều qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 3.590 USD/ounce.

Giá vàng thế giới tăng vọt, lên mức cao chưa từng có sau báo cáo việc làm gây thất vọng tại Mỹ. Bức tranh việc làm ngày càng xấu đi đã củng cố kỳ vọng về động thái quyết liệt từ Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tại cuộc họp Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) ngày 16-17/9.

Giới đầu tư coi việc Fed cắt giảm 0,25 điểm phần trăm gần như chắc chắn, thậm chí một số chuyên gia dự báo mức giảm tới 0,5 điểm phần trăm.