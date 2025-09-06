Giá vàng hôm nay 6/9: Vàng SJC, PNJ, DOJI, vàng nhẫn ở mức bao nhiêu sau khi tăng mạnh hơn 134 triệu đồng/lượng?
GĐXH - Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước tiếp tục lập mốc cao mới. Trong khi đó, giá vàng thế giới cũng tăng mạnh.
Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước
Theo ghi nhận, giá vàng hôm nay (6/9) tại thị trường trong nước tăng rất mạnh, phá vỡ mọi kỷ lục trước đó.
Giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức133,9 - 135,4 triệu đồng, cao hơn 1 triệu đồng mỗi lượng so với hôm qua.
Giá vàng DOJI được niêm yết ở mức 132,9-134,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.
Giá vàng PNJ cũng đồng loạt niêm yết ở mức 132,9-134,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 132,9-134,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.
Giá vàng SJC của tập đoàn Phú Quý ở ngưỡng 131,9-134,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 400.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.
Cùng chiều diễn biến với vàng miếng, giá vàng nhẫn hôm nay cũng bật tăng rất mạnh. Cụ thể:
Giá vàng nhẫn của SJC niêm yết ở ngưỡng 126,7 - 129,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.
Giá vàng nhẫn thương hiệu DOJI và PNJ niêm yết ở mức 126,5 - 129,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), cùng tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.
Giá vàng nhẫn tròn trơn của Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở ngưỡng 126,8 - 129,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.
Giá vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý niêm yết ở mức 126,5 - 129,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.
Giá vàng thế giới hôm nay
Giá vàng thế giới phiên cuối tuần tiếp tục đi lên. Giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.585,3 USD/ounce, tăng 7,3 USD/ounce so với đêm qua.
Giá vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức hơn 115,5 triệu đồng/lượng (bao gồm thuế và phí) thấp hơn khoảng 19,9 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Giá vàng thế giới tăng mạnh và lập kỷ lục mới sau khi báo cáo việc làm của Mỹ được công bố cho thấy số việc làm phi nông nghiệp chỉ tăng 22.000 trong tháng 8, thấp hơn nhiều so với con số kỳ vọng là 75.000. Tín hiệu 22.000 việc làm có thể đẩy giá vàng lên ngưỡng 3.600 USD/ounce hoặc lập đỉnh mới, nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn tăng cao trong bối cảnh bất ổn kinh tế và rủi ro địa chính trị.
Cùng lúc đó, tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ tiếp tục tăng từ mức 4,2% của tháng 7 lên mức 4,3% trong tháng 8. Chỉ số USD giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong 5 tuần, giá dầu thô tương lai cũng giảm, giao dịch quanh ngưỡng 62,75 USD/thùng.
Ngoài ra, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 4,099%, giảm ngay trước khi báo cáo việc làm được công bố.
Những nguyên nhân trên thúc đẩy giá vàng thế giới tăng mạnh. Vàng vẫn được coi là tài sản trú ẩn an toàn.
