Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Giá vàng hôm nay 8/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji tăng ra sao?

Thứ tư, 10:52 08/04/2026 | Giá cả thị trường
K.N (th)
K.N (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và nhẫn trơn bật tăng tới 4,5 triệu đồng/lượng, nhẫn trơn tăng gần 5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 8 / 4: Vàng SJC , nhẫn Bảo Tín Minh Châu tăng giá Mạnh - Ảnh 1.Giá vàng hôm nay 7/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng hay giảm?

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC giảm tiếp về 172,5 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng hôm nay 8 / 4: Vàng SJC , nhẫn Bảo Tín Minh Châu tăng giá Mạnh - Ảnh 2.

Giá vàng biến động khó lường.

Với đà tăng mạnh mẽ của giá vàng thế giới, giá vàng SJC và nhẫn trơn lên hàng triệu đồng/lượng.

Mở cửa phiên giao dịch ngày 8/4, lúc 8h26', giá vàng miếng SJC tăng tới 4,5 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức 174-177 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 173,5-176,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 4,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji cũng tăng 4,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua và đắt thêm 4,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với mức chốt hôm qua, lên mức 174-177 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 4,9 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với kết phiên hôm qua, giao dịch ở mức 173-176 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong nước, trong phiên giao dịch ngày 7/4, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm nhẹ cho dù vàng thế giới tăng giá.

Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 7/4, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 169,5-172,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Tới cuối giờ chiều ngày 7/4, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 169-172 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 600.000 đồng so với phiên liền trước. Bảo Tín Mạnh Hải công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 168,3-171,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 800.000 đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng hôm nay thế giới

Sáng nay, lúc 6h45', giá vàng thế giới bất ngờ bật tăng dữ dội hơn 100 USD, lên trên 4.800 USD/ounce.

Trên thế giới, tới 21h ngày 7/4 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.655 USD/ounce. Vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.681 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 7/4 cao hơn khoảng 7,4% (tương đương tăng 320 USD/ounce) so với cuối năm 2025. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 148 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 28,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 7/4.

Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế biến động tăng giảm khó lường nhưng vẫn giữ được ngưỡng hỗ trợ 4.600 USDounce. Trong nước, vàng SJC và nhẫn trơn đối mặt với nhiều rủi ro.

Vàng thế giới đối mặt với nhiều rủi ro trong bối cảnh hạn chót do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra là vào 20h giờ Mỹ tối 7/4. Ông Trump cảnh báo Iran có thể "bị xóa sổ trong một đêm" nếu Tehran không đáp ứng hạn chót mở lại eo biển Hormuz. Ông Trump nhắc lại việc Mỹ có kế hoạch phá hủy từng cây cầu, từng nhà máy điện ở Iran.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top