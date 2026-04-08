Bộ Công Thương: Chính thức ban hành Thông tư về tạm ứng Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ ngân sách
GĐXH - Mới đây, Bộ Công Thương đã ban hành thông tư về tạm ứng quỹ bình ổn giá xăng dầu từ ngân sách nhà nước nhằm ổn định giá nhiên liệu trong bối cảnh hiện tại.
Theo đó, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 19/2026/TT-BCT ngày 3/4/2026 quy định về tạm ứng cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ nguồn ngân sách nhà nước, trích lập Quỹ và hoàn trả tạm ứng. Thông tư được xây dựng trên cơ sở các quy định pháp luật hiện hành và các chỉ đạo của Chính phủ nhằm bảo đảm nguồn cung, ổn định giá nhiên liệu trong bối cảnh mới.
Thông tư nêu rõ phạm vi điều chỉnh bao gồm việc tiếp nhận, quản lý, kiểm tra, giám sát, kiểm toán và quyết toán đối với hoạt động tạm ứng, chi sử dụng, trích lập và hoàn trả Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ nguồn ngân sách nhà nước. Đối tượng áp dụng là thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, ngân hàng thương mại nơi mở tài khoản phong tỏa và các tổ chức, cá nhân liên quan.
Thông tư đặt ra nguyên tắc xuyên suốt là mọi hoạt động chi sử dụng và trích lập Quỹ phải tuân thủ quy định pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, góp phần hạn chế biến động bất thường của giá xăng dầu trên thị trường.
Việc trích lập và chi sử dụng Quỹ được thực hiện theo phương án do Bộ Công Thương ban hành và căn cứ các văn bản điều hành giá xăng dầu. Đáng chú ý, việc trích lập, chi sử dụng Quỹ tạm ứng từ ngân sách nhà nước chỉ thực hiện một lần đối với một thương nhân bán ra đầu tiên trên mỗi đơn vị xăng dầu tiêu thụ.
Thông tư cũng yêu cầu thương nhân phải mở tài khoản riêng cho Quỹ tại ngân hàng thương mại và tài khoản này bị phong tỏa. Toàn bộ số tiền tạm ứng, chi sử dụng, trích lập và hoàn trả đều thực hiện qua tài khoản này, tách biệt với các quỹ khác.
Phần lãi phát sinh từ số dư tài khoản được ghi tăng vào Quỹ, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính.
Thông tư quy định cụ thể quy trình tạm ứng Quỹ từ ngân sách nhà nước. Với lần tạm ứng đầu tiên, số tiền được xác định dựa trên sản lượng xăng dầu bán ra trong 7 ngày liền kề trước đó và mức chi sử dụng Quỹ theo phương án được phê duyệt.
Các lần tạm ứng tiếp theo được thực hiện định kỳ hàng tuần hoặc khi cần thiết, căn cứ vào số tiền đã chi sử dụng trong kỳ điều hành trước và số dư Quỹ hiện có. Trường hợp đề nghị vượt mức, thương nhân phải giải trình rõ nguyên nhân.
Trong quá trình sử dụng, tổng số tiền chi Quỹ trong kỳ điều hành được tính theo mức chi do cơ quan quản lý công bố nhân với sản lượng tiêu thụ thực tế. Đồng thời, việc trích lập Quỹ phải hoàn thành trong vòng 5 ngày làm việc sau mỗi kỳ điều hành.
Về hoàn trả ngân sách, Thông tư quy định việc thu hồi được thực hiện trên cơ sở kết quả kiểm toán độc lập. Trong vòng 90 ngày kể từ khi có yêu cầu, thương nhân phải hoàn thành kiểm toán và báo cáo. Sau đó, trong 5 ngày làm việc kể từ thông báo của cơ quan quản lý, toàn bộ số dư Quỹ phải được nộp về ngân sách nhà nước.
Trường hợp sau 12 tháng vẫn chưa đủ nguồn hoàn trả, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ xem xét quyết định.
Thông tư giao trách nhiệm rõ ràng cho các đơn vị. Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, theo dõi, công bố định kỳ số liệu về Quỹ và kiểm tra, giám sát hoạt động của thương nhân.
Trong khi đó, thương nhân đầu mối phải thực hiện nghiêm việc trích lập, chi sử dụng và hoàn trả Quỹ đúng quy định; chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu và báo cáo. Định kỳ hàng tháng và 6 tháng, thương nhân phải báo cáo và công khai thông tin về Quỹ.
Thông tư cũng quy định rõ chế tài xử lý đối với các hành vi vi phạm như báo cáo sai lệch, chậm hoàn trả hoặc không tuân thủ quy định.
Lần đầu tiên, Ngân hàng Nhà nước triển khai cơ chế cho vay lãi suất 0%, không yêu cầu tài sản bảo đảmSản phẩm - Dịch vụ - 46 phút trước
GĐXH - Từ ngày 1/5/2026, cơ chế cho vay đặc biệt trong hệ thống ngân hàng chính thức được mở rộng với nhiều điểm mới đáng chú ý, trong đó nổi bật là mức lãi suất 0%/năm và không yêu cầu tài sản bảo đảm. Quy định này được kỳ vọng sẽ tăng cường khả năng hỗ trợ thanh khoản, góp phần giữ vững sự ổn định của hệ thống tài chính – ngân hàng trong bối cảnh nhiều biến động.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 8/4/2026Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 8/4/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
SUV hạng B giá 456 triệu đồng của thương hiệu đình đám đẹp long lanh, trang bị sánh ngang Mitsubishi Xforce, rẻ chỉ như xe hạng AGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - SUV hạng C của Suzuki có mức giá rẻ hơn nhiều so với Mitsubishi Xforce, sẽ trở thành ‘át chủ bài’ mới để thương hiệu Nhật Bản chiếm lĩnh thị trường.
3 iPhone rẻ nhất hiện nay: Chỉ 11,5 triệu đồng vẫn xịn chẳng kém iPhone 17 Pro MaxGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Bộ 3 iPhone được coi là rẻ nhất Việt Nam hiện nay với chất lượng, phần cứng vẫn quá ổn nếu dùng cơ bản, không quá thua kém trước iPhone 17 Pro Max hay iPhone 18 Pro Max.
Cần Thơ: Đất vườn bao nhiêu m2 thì được tách sổ đỏ năm 2026Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, căn cứ theo quyết định số 44/2025/QĐ-UBND thành phố Cần Thơ, đất phi nông nghiệp tại các xã phường phải có diện tích tối thiểu sau tách thửa là 80m2, đất trồng cây lâu năm tại các phường là 150m2, tại các xã là 300m2 thì mới được cấp sổ đỏ.
Samsung A37 và A36: Xung nhịp 2.75GHz và Galaxy AI có tạo nên đột phá?Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
Samsung Galaxy A37 5G và A36 đang tạo nên cuộc đối đầu thú vị trong phân khúc tầm trung. Việc hiểu rõ sự khác biệt về chip xử lý và RAM giúp gia đình bạn chọn được thiết bị ưng ý nhất.
Giá xe Honda SH mới nhất ở đại lý giảm sốc, thấp chưa từng thấy, khách chọn SH 125 và SH 160 thay SH Mode, Air Blade vì rẻ hiếm thấyGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Giá xe Honda SH mới nhất ở đại lý đang chủ động giảm giá nhằm hút khách hàng, điều hiếm có của xe máy Honda từ trước tới nay.
Giá USD hôm nay 8/4: Đồng loạt hạ nhiệt, giá USD tự do lùi về 26.805 đồng/USDGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Ngày 8/4, thị trường ngoại tệ ghi nhận xu hướng hạ nhiệt khi giá USD trên cả thị trường quốc tế lẫn thị trường tự do cùng giảm, trong khi tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước giữ ổn định ở mức 25.108 đồng/USD.
Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 8 - 12/4/2026: Cập nhật danh sách các khu vực sẽ nằm trong diện bị mất điệnSản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.
Giá bạc hôm nay 8/4: Bạc Phú Quý, bạc Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng 2 - 3 triệu đồng/kg so với ngày hôm qua?Giá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 8/4: Bạc Phú Quý, bạc Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ bất ngờ tăng mạnh, quanh vùng 78 - 79 triệu đồng/kg.
Trải nghiệm xe máy điện giá 24,9 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế xinh xắn, động cơ đẳng cấp, đi 75 km/lần sạc, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha thích hợp đi trong đô thịGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện gây chú ý nhờ động cơ Bosch, thiết kế gọn gàng, quãng đường 75km mỗi lần sạc, phù hợp di chuyển đô thị.