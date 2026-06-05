Loại cá dân dã bán nhiều ở chợ quê, giàu canxi và sắt nhưng giá chỉ vài chục nghìn đồng/kg
GĐXH - Có giá chỉ từ 40.000-90.000/kg, cá diếc vô cùng dễ tìm mua tại các chợ Việt, đặc biệt là các chợ quê truyền thống. Loại cá này có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe như: Sắt, canxi, chất béo, protid, vitamin B1, B6...
Giá các diếc trên thị trường hiện nay
Cá diếc xuất hiện quanh năm nhưng ngon và béo nhất là vào mùa nước nổi, khoảng tháng 9 đến tháng 11 âm lịch.Vào thời điểm này, cá thường mang nhiều trứng, thịt dày, ngọt tự nhiên và ít bị tanh.
Hiện nay, cá diếc là đặc sản phổ biến, thường bán nhiều tại các chợ truyền thống, đặc biệt là các khu chợ quê (khu vực miền Bắc).
Tại khu vực miền Nam và miền Trung, loại cá này thường được đánh bắt từ tự nhiên hoặc các ao hồ, cũng dễ dàng tìm mua ở các chợ đầu mối hoặc các sạp cá tại chợ.
Ngoài ra, hiện nay, việc tìm mua cá diếc cũng khá dễ dàng, người mua còn có thể đặt mua cá diếc tươi sống hoặc đã qua sơ chế trên các nền tảng chợ mạng trực tuyến hoặc siêu thị thực phẩm.
Giá cá diếc trên thị trường hiện nay tương đối rẻ. Cụ thể với loại tươi sống, nguồn gốc tự nhiên tại các chợ truyền thống hiện có giá dao động phổ biến từ 40.000 - 90.000 đồng/kg.
Tại một số siêu thị thực phẩm sạch hoặc đơn vị đóng gói chuyên nghiệp, giá có thể lên tới 115.000/kg cho loại cá sông/cá đồng được tuyển chọn 3 - 5 con/kg.
Ngoài ra, hiện nay trên thị trường còn bán các chế phẩm từ cá diếc. Chẳng hạn cá diếc kho sẵn có quy trình chế biến kỳ công và hầm nhừ xương, giá bán thường từ 125.000 đồng/500g hoặc khoảng 400.000đồng/niêu tùy thương hiệu.
Cá diếc có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe
Cá diếc là loại cá nước ngọt, rất quen thuộc tại các đồng quê Việt Nam. Loại cá thân dẹt hai bên này có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe như: Sắt, canxi, chất béo, protid, omega-3, và nhiều vitamin A, D, E, B1, B6.
Theo Đông y, trong cá diếc vị ngọt, tính bình, không chứa độc tố mang đến tác dụng bổ huyết, sát khuẩn, lợi tiểu cũng như trị chứng khó tiêu và chống lạnh bụng, chữa trị chứng mất ngủ, viêm đại tràng, tăng huyết áp, đái tháo đường, huyết áp cao, yếu sinh lý,…
Có thể nói cá diếc không chỉ là món ăn dân dã quen thuộc của nhiều gia đình Việt, vừa giàu giá trị dinh dưỡng lại rất tiết kiệm, phù hợp với túi tiền của nhiều gia đình.
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