Giá xăng dầu tiếp tục giảm mạnh, xăng E10 còn hơn 20.000 đồng/lít
GĐXH - Mới đây, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, trong đó có loại giảm tới hơn 2.000 đồng/lít.
Mới đây, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h ngày 18/6/2026. Theo đó, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:
- Xăng E5RON92: không cao hơn 20.126 đồng/lít (giảm 1.206 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng E10RON95-III 627 đồng/lít;
- Xăng E10RON95-III: không cao hơn 20.753 đồng/lít;
- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 23.534 đồng/lít (giảm 2.343 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);
- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 16.680 đồng/kg (giảm 1.928 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).
Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý quyết định trích lập Quỹ bình ổn xăng dầu. Cụ thể, mức trích với xăng sinh học 200 đồng/lít, dầu diesel 800 đồng/lít và dầu mazut là 650 đồng/kg.
Giá xăng, dầu thay đổi như sau:
|
Mặt hàng
|
Giá mới
|
Thay đổi
|
Xăng E10 RON 95
|
20.753
|
|
Xăng E5 RON 92
|
20.126
|
-1.206
|
Dầu diesel
|
23.534
|
-2.343
|
Dầu mazut
|
16.680
|
-1.928
Thông tin từ Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Mỹ và Iran ký bản ghi nhớ thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột, đồng thời mở lại tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz, Iran nối lại hoạt động xuất khẩu dầu thô; theo Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ EIA, dầu thô dự trữ của Mỹ giảm; Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA cảnh báo khả năng dư cung dầu mỏ trong thời gian tới khi cầu tăng thấp hơn cung; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có xu hướng giảm.
Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 11/6/2026 và kỳ điều hành ngày 18/6/2026 là: 107,926 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 8,470 USD/thùng, tương đương giảm 7,28%); 110,912 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III; 121,620 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (giảm 17,958 USD/thùng, tương đương giảm 12,87%); 524,206 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 90,340 USD/tấn, tương đương giảm 14,70%).
Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 18/6/2026: (1) Về giá xăng: Thái Lan: 33.236 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 29.955 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 36.228 VNĐ/lít; Trung Quốc: 33.948 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 20.753 VNĐ/lít. (2) Về giá dầu: Thái Lan: 31.376 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 30.743 VNĐ/lít; Lào: 30.048 VNĐ/lít; Trung Quốc: 30.893 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 23.534 VNĐ/lít. Giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.
Liên quan đến xăng E10, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 29/2026/NQ-CP (Nghị quyết 29) thí điểm một số chính sách trong triển khai lộ trình sử dụng xăng E10. Đáng chú ý, nghị quyết đã nêu rõ cách tính giá xăng E10 RON95-III.
Theo đó, kể từ ngày có hiệu lực thi hành (16/6/2026 đến hết 15/6/2028), xăng E10 RON95-III được thí điểm xác định là mặt hàng tiêu dùng phổ biến để Nhà nước công bố giá cơ sở thay thế xăng RON95-III.
Bộ Công Thương, Bộ Tài chính xác định các yếu tố cấu thành trong công thức giá cơ sở xăng dầu và công bố giá cơ sở xăng dầu để thực hiện thí điểm điều hành giá xăng dầu đối với xăng E10 RON95-III theo quy định.
Nghị quyết cũng nêu rõ, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu có trách nhiệm báo cáo đầy đủ, kịp thời, trung thực, chính xác theo yêu cầu của Bộ Tài chính và Bộ Công Thương các thông tin, số liệu phục vụ việc xác định các yếu tố cấu thành trong công thức giá cơ sở xăng dầu đối với mặt hàng xăng E10 RON95-III theo quy định; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về nội dung, thông tin, số liệu báo cáo.
Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện việc điều hành giá xăng E10 RON95-III thay thế xăng RON95-III từ kỳ điều hành gần nhất kể từ ngày nghị quyết này có hiệu lực thi hành.
Theo báo cáo của Bộ Công Thương, từ ngày 1/6, hơn 17.000 cửa hàng xăng dầu đã chuyển sang bán xăng E10. Tính đến ngày 15/6, cả nước tiêu thụ 520 triệu lít xăng sinh học (E5, E10), trong đó xăng E10 khoảng 485 triệu lít (chiếm hơn 93%).
Đất nằm trong diện thu hồi: Hiểu đúng quy trình để tránh thiệt thòiSản phẩm - Dịch vụ - 1 phút trước
GĐXH - Không ít người dân lo lắng khi nhận được thông báo đất thuộc diện thu hồi phục vụ quy hoạch hoặc dự án phát triển hạ tầng. Tuy nhiên, theo TS. Luật sư Đặng Văn Cường, việc thu hồi đất phải tuân thủ quy trình chặt chẽ được quy định trong Luật Đất đai năm 2024, bảo đảm công khai, minh bạch và có sự tham gia của người dân.
Sedan hạng C của Hyundai giá 350 triệu đồng thiết kế thể thao, tiện nghi nâng cấp, rộng ngang Honda Civic, rẻ hơn Toyota Vios, chỉ như Kia Morning ở Việt Nam có giá bao nhiêu?Giá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Sedan hạng C Hyundai Elantra 2026 tại Trung Quốc với giá bán khởi điểm hấp dẫn, thiết kế thể thao quen thuộc cùng khoang cabin được nâng cấp tiện nghi.
Lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 19 - 21/6/2026: Khu vực Đà Lạt, Di Linh, Bảo Lộc, Đức Trọng, Lâm Hà, Cát Tiên,… sẽ không có điện để dùng trong nhiều giờSản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa mới thông báo, trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Lâm Đồng sẽ mất điện liên tục.
Chia sẻ thật lòng về xe số 115cc giá 28 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế tiện ích, trang bị thực dụng, có ABS, cực kinh tế để di chuyển hàng ngàyGiá cả thị trường - 14 giờ trước
GĐXH - Xe số 110cc gây ấn tượng với mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ khoảng 1,64 lít/100 km, động cơ 115cc bền bỉ cùng hệ thống phanh ABS hiếm thấy.
Xe ga 125cc Nhật giá 39 triệu đồng đẹp hoàn hảo, trang bị chẳng kém SH Mode, rẻ ngang Vision hấp dẫn khách hàngGiá cả thị trường - 16 giờ trước
GĐXH - Xe ga 125cc Modenas Brusky mới dành cho thị trường Indonesia đánh dấu việc Kawasaki chính thức gia nhập phân khúc xe tay ga tại Indonesia.
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 18/6/2026Sản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/6/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Dự báo những ngành hàng ‘hút’ đơn xuất khẩu trong nửa cuối năm 2026Xu hướng - 17 giờ trước
GĐXH - Xi măng tăng đột biến đơn hỏi mua, hoa quả hưởng lợi từ nhu cầu phục hồi tại Trung Đông, dệt may đón cơ hội từ quá trình tái thiết sau xung đột, trong khi cà phê, hạt điều và hạt tiêu tiếp tục giữ vững sức hút trên thị trường quốc tế. Đây được xem là những nhóm ngành nhiều triển vọng nhất của xuất khẩu Việt Nam trong những tháng cuối năm 2026.
iPhone 18 Pro, 18 Pro Max lộ giá bán khó tin dù chưa ra mắt khiến người mua bất ngờGiá cả thị trường - 18 giờ trước
GĐXH - iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max có thể ra mắt với giá niêm yết không đổi nhưng chi phí thực tế đối với người dùng có thể tăng vì một thứ đang gây sốt.
Từ 1/7, người đi máy bay sẽ được hoàn 100% tiền vé nếu gặp trường hợp nàySản phẩm - Dịch vụ - 19 giờ trước
GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, hành khách đi máy bay sẽ được hoàn toàn bộ tiền vé, hỗ trợ ăn uống và nhận bồi thường nếu chuyến bay chậm từ 4 giờ trở lên do lỗi của hãng hàng không.
Tỷ giá USD hôm nay 18/6: Đồng Đô la Mỹ khối ngân hàng giảm nhẹ, chợ đen bán ra ở vùng 26.410 đồng/USDGiá cả thị trường - 20 giờ trước
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ năm ngày 18/6/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.
Lịch cúp điện An Giang từ ngày 18 - 21/6/2026: Sẽ cúp điện từ 6h đến 18h30 hàng loạt khu dân cưSản phẩm - Dịch vụ
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần, một số khu dân cư và đơn vị thuộc An Giang sẽ mất điện nhiều giờ.