Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 5 – 9/8/2026: Cập nhật danh sách khu dân cư sẽ nằm trong diện cúp điện mới nhất

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Lịch cúp điện Kiên Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Kiên Giang cũ (lịch cắt điện Kiên Giang) từ ngày 5 – 9/8/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 5 – 9/8/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 5 – 9/8/2026

Lịch cúp điện Rạch Giá





KHU VỰC: một phần KDC đường Số 2, Phường Rạch Giá, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/08/2026 đến 11:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực Bãi nhà, Bãi Thiên Tuế, Bãi Đá Bàn, Bãi Giếng thuộc đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/08/2026 đến 18:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Châu Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 5 – 9/8/2026.

Lịch cúp điện Tân Hiệp

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 5 – 9/8/2026.

Lịch cúp điện Hà Tiên





KHU VỰC: Khu vực Trung tâm y tê Hà Tiên, phường Tô Châu, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/08/2026 đến 17:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực Mương đào, phường Hà Tiên, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/08/2026 đến 17:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Tái định cư Bình San, Phường Hà Tiên, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/08/2026 đến 17:00:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Hòn Đất





KHU VỰC: khu vực lộ đan bờ đông kinh Nam Thái gồm tổ 4 ấp Sơn Nam, tổ 1, tổ 2 ấp Sơn Tân xã Hòn Đất.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/08/2026 đến 17:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực lộ đan bờ đông kinh Nam Thái gồm tổ 3 ấp Sơn Tân, tổ 1, tổ 2 ấp Sơn Thái xã Hòn Đất.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/08/2026 đến 17:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 đoạn từ cầu Số 9 đến gần trụ sở ấp Số 8 gồm tổ 2, tổ 3 ấp Số 8 xã Sơn Kiên.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/08/2026 đến 17:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực kinh 2 Mới thuộc tổ 6 ấp Tám Ngàn xã Bình Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/08/2026 đến 11:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 đoạn từ gần trụ sở ấp Số 8 đến cở sở "Năng lượng mặt trời mái nhà Phạm Thị Loan" gồm từ tổ 5 đến tổ 7 ấp Số 8 xã Sơn

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/08/2026 đến 17:00:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện An Minh





KHU VỰC: Một phần xã Đông Hòa - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/08/2026 đến 11:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Đông Hòa - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 05/08/2026 đến 17:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Đông Hưng - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/08/2026 đến 16:30:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần ấp Thạnh Tiến , xã Đông Hòa , tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 06/08/2026 đến 17:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Vân Khánh - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/08/2026 đến 12:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Vân Khánh - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/08/2026 đến 10:30:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Vân Khánh - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 07/08/2026 đến 13:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Vân Khánh - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 07/08/2026 đến 14:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Vân Khánh - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 07/08/2026 đến 14:30:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Vân Khánh - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 07/08/2026 đến 17:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Vân Khánh - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 07/08/2026 đến 17:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Vân Khánh - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/08/2026 đến 11:30:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Vân Khánh - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 08/08/2026 đến 13:30:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Vân Khánh - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 08/08/2026 đến 17:00:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Vân Khánh - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 08/08/2026 đến 17:00:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phú Quốc





KHU VỰC: Khách hàng đạt Phương Số 2 , Khu Phố Suối Lơn Dương Tơ, Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/08/2026 đến 18:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một Phần Khu Phố Cửa Cạn , Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/08/2026 đến 17:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một Phần Khu Phố Suối Lớn , Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/08/2026 đến 11:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một Phần Khu Phố Ông Lang , Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/08/2026 đến 17:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố 4,5 An Thới, ĐK Phú Quốc.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/08/2026 đến 17:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một Phần Khu Phố Suối Lớn , Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/08/2026 đến 16:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một Phần Khu Phố 7 Dương Đông , Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/08/2026 đến 14:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố 7 An Thới, ĐK Phú Quốc.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/08/2026 đến 17:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một Phần Khu Phố Cửa Dương, Cửa Cạn, Bãi Thơm, Gành Dầu, Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/08/2026 đến 16:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: mất điện Khu Phố 6,9 Và Một Phần Khu Phố 10 Dương Đông ,Cửa Dương, Cửa Cạn , gành Dầu , Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/08/2026 đến 11:30:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: mất điện một phần Khu Phố Suối Dá, bến tràm cửa dương , Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/08/2026 đến 11:30:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất Điện một Phần Khu Phố An thới , Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/08/2026 đến 10:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất Điện một Phần Khu Phố Dương Tơ , Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/08/2026 đến 16:00:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện An Biên

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 5 – 9/8/2026.

Lịch cúp điện Vĩnh Thuận





KHU VỰC: Từ 7h30 đến 17h00: Khu vực Kênh Nghĩa Trang ấp Vĩnh Phước xã Vĩnh Phong

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/08/2026 đến 17:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Từ 7h30 đến 17h00: Đường Mai Văn Trương đoạn từ Tạp hóa Cô Sa đến Nha khoa Thanh An ấp Vĩnh Phước xã Vĩnh Phong.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/08/2026 đến 17:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Từ 7h30 đến 15h00: Kênh Ba Hớn ấp Bình An, Kênh 4 Thước ấp Bình Minh, Kênh Kiểm Lâm đoạn từ Chợ Ngã 5 đến Cầu Lô A ấp Bình Minh và một phần ấp Cái Nứa xã Vĩnh Bình

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/08/2026 đến 15:00:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Từ 7h30 đến 17h30: Từ Cầu Lô A đến Vàm Cái Ướng, các ấp Cái Nứa, Bời Lời A, Đồng Tranh, Hòa Thành, Bình Thành, Chợ Vĩnh Bình Nam và một phần ấp Bời Lời B xã Vĩnh Bình.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/08/2026 đến 17:30:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Từ 14h00 đến 15h00: Một phần Kênh Lô A ấp Hòa Thạnh xã Vĩnh Bình.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 08/08/2026 đến 15:00:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Giồng Riềng





KHU VỰC: Một phần Kinh Cây Dương - thuộc xã Giồng Riềng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/08/2026 đến 11:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Kinh Ranh Phải - thuộc xã Hòa Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/08/2026 đến 17:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Cây Bàng, ấp Đường Gỗ Vàm, một phần ấp Bến Nhứt - thuộc xã Long THạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/08/2026 đến 17:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Kinh Đê Bao - thuộc xã Long Thạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/08/2026 đến 11:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Kinh Đường Lầu - thuộc xã Thạnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/08/2026 đến 17:00:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Gò Quao





KHU VỰC: Ấp Hòa Hiếu 2, Ấp Châu Thành xã Định Hòa tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/08/2026 đến 17:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Út, xã Định Hòa, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/08/2026 đến 17:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thu Đông, xã Định Hòa, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/08/2026 đến 17:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Hòa 2, xã Định Hòa, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/08/2026 đến 17:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Phước Thới, xã Gò Quao, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/08/2026 đến 17:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 4, ấp 6, xã Vĩnh Hòa Hưng, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/08/2026 đến 17:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Phước Hưng 2 xã Gò Quao tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/08/2026 đến 13:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Tân Đời, Mười Hùng xã Vĩnh Tuy tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/08/2026 đến 13:00:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Kiên Lương





KHU VỰC: một phần ấp Ngã Ba, Xã Kiên Lương, Tỉnh An Giang, một phần ấp Cống Tre, Xã Hòa Điền, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/08/2026 đến 17:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần ấp Xà Ngách, Xã Kiên Lương, Tỉnh An Giang,

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/08/2026 đến 17:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần ấp Xà Ngách, Xã Kiên Lương, Tỉnh An Giang,

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/08/2026 đến 17:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần ấp Cống Tre, Xã Hòa Điền, Tỉnh An Giang,

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/08/2026 đến 17:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần ấp Xà Ngách, Xã Kiên Lương, Tỉnh An Giang,

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/08/2026 đến 17:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần ấp Lung Kha ka, Xã Kiên Lương, Tỉnh An Giang,

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/08/2026 đến 17:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần ấp Lung Kha Na, Xã Kiên Lương, Tỉnh An Giang,

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/08/2026 đến 17:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần ấp Kiên Sơn, Xã Hòa Điền, Tỉnh An Giang,

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/08/2026 đến 17:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện U Minh Thượng





KHU VỰC: Từ 7h00 đến 16h00: Khu vực mất điện một phần ấp: Công Sự – xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/08/2026 đến 16:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Từ 10h00 đến 14h00: Khu vực mất điện một phần ấp: Minh Kiên – xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 05/08/2026 đến 14:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Từ 7h00 đến 16h00: Khu vực mất điện một Bách Hóa Xanh (Công Sự).

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/08/2026 đến 16:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Từ 9h00 đến 13h00: Khu vực mất điện một phần ấp: Minh Tiến – xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 06/08/2026 đến 13:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Từ 9h00 đến 13h00: Khu vực mất điện một phần ấp: Hỏa Ngọn – xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 06/08/2026 đến 13:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Từ 7h00 đến 16h00: Khu vực mất điện một phần ấp: Chống Mỹ – xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/08/2026 đến 16:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Từ 7h00 đến 16h00: Khu vực mất điện một phần ấp: Vĩnh Thành – xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/08/2026 đến 16:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Từ 7h00 đến 17h00: Khu vực mất điện một phần ấp: Minh Kiên A, Minh Thành A – xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/08/2026 đến 17:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Từ 7h00 đến 17h00: Khu vực mất điện một phần ấp: Bờ Dừa – xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/08/2026 đến 17:00:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Giang Thành





KHU VỰC: Một phần ấp T5 xã Vĩnh Điều, và một phần ấp Láng Cơm xã Bình Giang, tỉnh an Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/08/2026 đến 17:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Dọc QL N1 ( từ cầu Hà Giang đến cầu Tà Phô ) thuộc một phần ấp Phú Mỹ xã Giang Thành, tỉnh an Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/08/2026 đến 13:30:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện