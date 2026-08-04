Đau đầu về việc chọn tầng khi mua chung cư

Đau đầu về việc chọn tầng khi mua chung cư

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Hồng Thủy
Hồng Thủy
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GĐXH - Mua chung cư nên chọn tầng nào? Có người kiêng tầng 7, tầng 13, có người lại sợ tầng thấp vì ồn, có người lại nghĩ tầng cao mới yên tĩnh và có view đẹp. Đây có lẽ là một trong những câu hỏi khiến không ít người mua nhà đau đầu.

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