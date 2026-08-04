Đau đầu về việc chọn tầng khi mua chung cư

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 4 - 9/8/2026: Rất nhiều khu dân cư sẽ bị mất điện 10 tiếng/ngàySản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.
Cạnh tranh Mitsubishi Xpander, MPV 7 chỗ giá 434 triệu đồng, trang bị hiện đại phù hợp gia đình di chuyểnGiá cả thị trường -
GĐXH - MPV 7 chỗ sở hữu hệ thống truyền động plug-in hybrid (PHEV), khả năng chạy điện tối đa 110 km cùng nhiều trang bị hiện đại, kỳ vọng sẽ tạo sức ép lên Mitsubishi Xpander ở phân khúc xe gia đình phổ thông.
Giá vàng hôm nay 4/8: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji niêm yết ra sao?Giá cả thị trường -
GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng trong nước suy yếu và rơi về mức thấp, vàng miếng và nhẫn SJC hạ 1 triệu đồng/lượng.
Chậm sang tên sổ đỏ bị phạt đến 6 triệu đồngSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Sang tên sổ đỏ là thủ tục đăng ký biến động khi chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Tùy trường hợp cá nhân hay tổ chức chậm sang tên sổ đỏ có thể bị phạt từ 2.000.000-6.000.000 đồng.
Xe máy điện Honda sắp về Việt Nam thiết kế nhỏ gọn, cốp rộng, đi 80km/lần sạc, giá rẻ chỉ 27 triệu đồngGiá cả thị trường -
GĐXH - Xe máy điện Honda được gia nhập thị trường Việt sở hữu thiết kế nhỏ gọn, phạm vi hoạt động 80km/lần sạc.
Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 4 - 9/8/2026: Hàng loạt khu dân cư và tuyến đường sẽ bị cúp điện cả ngày dàiSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.
Chi tiết tỷ giá USD hôm nay 4/8: Đồng Đô la Mỹ 'chợ đen' bật tăngGiá cả thị trường -
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ ba ngày 4/8/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.
Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 4 - 9/8/2026: Khu dân cư bị cúp điện cả ngày tăng caoSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.
Thiết kế đẹp như SH, xe ga 125cc của Honda giá 39 triệu đồng công nghệ đỉnh cao, xăng chưa tới 2 lít/100 kmGiá cả thị trường -
GĐXH - Xe ga 125cc Honda F125 tại thị trường Trung Quốc với thiết kế tân cổ điển, kích thước nhỏ gọn cùng nhiều trang bị hiện đại.
Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 4 - 9/8/2026: Cúp điện từ 6h30 đến 18h nhiều khu dân cư để phục vụ sửa chữaSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.