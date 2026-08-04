Đau đầu về việc chọn tầng khi mua chung cư

Con gái NSƯT Cát Tường được mẹ mua nhà riêng GĐXH - NSƯT Cát Tường mới đây đã chia sẻ việc mua nhà cho con gái ở riêng gây chú ý với khán giả.

Chung cư chững giá, lời khuyên của chuyên gia về thị trường bất động sản nửa cuối năm 2026 GĐXH - Theo bà Phạm Thị Miền thị trường bất động sản nửa cuối năm 2026 sẽ tiếp tục vận hành theo hướng chọn lọc. Người mua ngày càng ưu tiên các dự án có pháp lý đầy đủ, chất lượng sống tốt, khả năng khai thác kinh doanh, tạo dòng tiền ổn định và tiềm năng gia tăng giá trị bền vững trong dài hạn.