Thông tin mới nhất về xăng E10 sau 10 ngày mở bán trên toàn quốc

Sản lượng xăng E10 sau 10 ngày bán trên toàn quốc là bao nhiêu?

Thông tin từ Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết, thực hiện theo lộ trình chuyển đổi, từ ngày 20/5 Petrolimex đã dừng kinh doanh xăng khoáng chuyển sang xăng sinh học. Sản lượng bán xăng E10 trong những ngày qua tương đương với sản lượng xăng khoáng bán ra cùng kỳ. Riêng 4 ngày đầu tiên của tháng 6 (thời điểm cả nước dừng xăng khoáng), Petrolimex đã bán ra 60 nghìn m3 xăng E10 trong khi sản lượng xăng khoáng cùng kỳ năm 2025 là 58 nghìn m3.

Là doanh nghiệp chiếm thị phần lớn thứ hai trên thị trường, đại diện Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) cho biết, sau khi dừng kinh doanh xăng khoáng chuyển sang xăng sinh học trên toàn hệ thống từ ngày 15/5 đến nay, sản lượng xăng E10 đang tăng dần.

Cụ thể, từ ngày 15/5 đến ngày 31/5, sản lượng xăng E10 bán ra đạt khoảng 100 nghìn m3, bình quân đạt 5,88 nghìn m3/ngày. Tuy nhiên, chỉ từ ngày 1/6 (thời điểm cả nước dừng xăng khoáng) đến ngày 8/6, sản lượng xăng E10 đã tăng lên là 62 nghìn m3, bình quân đạt 7,75 nghìn m3/ngày.

Đại diện PVOIL cũng cho biết, để thúc đẩy lộ trình sử dụng xăng E10, doanh nghiệp đã triển khai nhiều giải pháp đảm bảo nguồn cung xăng E10 cho thị trường. Bên cạnh đó, nhiều biện pháp chính đã được triển khai đồng bộ và mang tính hệ thống nhằm kiểm soát chặt chẽ chất lượng ở tất cả các công đoạn, từ khâu pha chế, khâu tồn trữ, vận chuyển từ tổng kho đến kho trung chuyển, từ kho đến hệ thống cửa hàng xăng dầu.

Từ 1/6, sau 10 ngày triển khai lộ trình bán xăng sinh học E10 trên toàn quốc, sản lượng bán ra của doanh nghiệp đầu mối đang tăng dần, người tiêu dùng đã dần thích ứng với loại nhiên liệu sinh học này.



Xăng E10 được kiểm soát như thế nào trước khi ra thị trường?

Thông tin từ các cơ quan quản lý và doanh nghiệp xăng dầu, xăng E10 đã vượt qua hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt do Nhà nước ban hành trước khi ra thị trường.

Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2026/BKHCN có hiệu lực từ ngày 30/4/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ, xăng sinh học E10 được xác định là hỗn hợp hòa tan đồng đều giữa ethanol nhiên liệu và xăng khoáng dòng không chì. Theo quy định pháp lý này, phần trăm thể tích ethanol bắt buộc phải duy trì ổn định trong ngưỡng từ 8% đến 10%.

Nhằm bảo vệ tối đa hiệu suất cũng như độ bền của máy móc khi vận hành, văn bản quy chuẩn cũng siết chặt các chỉ tiêu kỹ thuật khác như hàm lượng oxy, hàm lượng ethanol thực tế và nhiều tiêu chí chất lượng quan trọng nhằm bảo đảm nhiên liệu đáp ứng tối đa yêu cầu vận hành an toàn cho động cơ.

Việc thực hiện phối trộn hai thành phần này đòi hỏi hệ thống cơ sở hạ tầng, bồn chứa và công nghệ pha chế chuyên dụng, quy mô lớn nhằm đảm bảo hỗn hợp đạt được độ đồng nhất tuyệt đối trước khi ra thị trường.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết, chất lượng xăng dầu, trong đó có nhiên liệu sinh học, đang được kiểm soát chặt chẽ ở tất cả các khâu từ phối trộn, lưu kho, vận chuyển đến phân phối ra thị trường.

Quá trình phối trộn nhiên liệu sinh học được thực hiện theo đúng tỷ lệ quy định và đã được các cơ quan chức năng kiểm nghiệm, đánh giá nhằm bảo đảm đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành của Việt Nam.

Trước khi xuất bán, từng lô hàng đều phải được lấy mẫu, lưu mẫu và kiểm tra chất lượng. Ở tất cả các công đoạn, từ kho đầu mối, phương tiện vận tải cho đến cửa hàng bán lẻ đều có quy trình kiểm soát nghiêm ngặt.

Mỗi lô hàng xuất kho đều có hồ sơ chứng nhận nguồn gốc xuất xứ, chứng nhận chất lượng và được niêm phong trong suốt quá trình vận chuyển nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm không bị ảnh hưởng trước khi đến tay người tiêu dùng.

Ngoài hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước cũng thường xuyên thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng sản phẩm, kiểm định cột bơm và giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Xăng E10 đã vượt qua hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt do Nhà nước ban hành trước khi ra thị trường.

Đại diện Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) cũng khẳng định, toàn bộ cơ sở pha chế xăng E10 đều được thẩm định và cấp phép hoạt động bởi cơ quan quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Công tác pha chế được quản lý nghiêm ngặt ở tất cả các công đoạn, đảm bảo đáp ứng đầy đủ các quy định về kỹ thuật và chất lượng; công tác hợp quy sản phẩm được thực hiện theo đúng quy định.

Tại các cửa hàng bán lẻ, trước khi chuyển đổi sang bán xăng E10, hàng ngàn cửa hàng xăng dầu cũng phải tuân thủ quy trình rà soát kỹ thuật bắt buộc.

Xăng E10 hiện có giá bao nhiêu tiền/lít?

Từ 1/6, toàn bộ xăng khoáng RON 95-III được phối trộn với 10% ethanol để thành xăng E10 trước khi bán ra thị trường. Trong khi đó, xăng E5 RON 92 tiếp tục được duy trì đến hết năm 2030.

Hiện xăng E10 chưa được công bố là mặt hàng tiêu dùng phổ biến nên các doanh nghiệp tự xác định giá cơ sở. Bộ Công Thương đang trình Chính phủ nghị quyết về lộ trình triển khai E10. Sau khi nghị quyết được ban hành, Bộ sẽ trực tiếp điều hành giá mặt hàng này.

Thông tin từ các doanh nghiệp xăng dầu, giá xăng E10 RON 95 từ 15h chiều 04/6/2026 giảm còn 22.330 đồng/lít (giảm 1.330 đồng/lít); xăng E10 RON 95-V (chủ yếu bán tại các cửa hàng Petrolimex) giảm còn 23.230 đồng/lít.

Theo Bộ Công Thương, hiện các doanh nghiệp đang tự cân đối giá xăng E10 theo đúng chi phí đầu tư, đồng thời dựa trên công thức tính giá của Nhà nước nên giá bán chưa có sự đồng nhất. Sau này, khi xăng sinh học E10 được bán đại trà, trên cơ sở cân đối các chi phí, Nhà nước sẽ ban hành giá bán thống nhất.

Hiện Bộ Tư pháp đang thẩm định Dự thảo Nghị quyết Ban hành quy định về việc triển khai lộ trình sử dụng xăng sinh học E10 do Bộ Công Thương khởi thảo; trong đó có quy định về việc xác định giá xăng E10RON95-III.

Từ 1/6, toàn bộ xăng khoáng RON 95-III được phối trộn với 10% ethanol để thành xăng E10 trước khi bán ra thị trường.

Trong dự thảo, Bộ Công Thương đưa ra các yếu tố hình thành giá cơ sở xăng E10RON95-III gồm: Thứ nhất là giá Ethanol nhiên liệu áp dụng trong công thức tính giá cơ sở xăng E10RON95-III. Mức giá này sẽ do Bộ Tài chính xác định và thông báo với Bộ Công Thương áp dụng trong công thức tính giá cơ sở.

Thứ hai là chi phí đưa xăng từ nước ngoài về cảng Việt Nam, premium (phụ phí thương mại cộng thêm vào giá tham chiếu quốc tế) để tính giá xăng từ nguồn sản xuất trong nước. Thứ ba là chi phí đưa xăng từ nhà máy lọc dầu trong nước về đến cảng, được áp dụng theo mức chi phí hình thành giá cơ sở của mặt hàng xăng RON95-III. Thứ tư là lợi nhuận định mức, chi phí kinh doanh định mức áp dụng theo mức chi phí hình thành giá cơ sở của xăng E5RON92.

Khi có đầy đủ các yếu tố chi phí cho hoạt động kinh doanh xăng E10RON95-III theo quy định, Bộ Tài chính sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương tổng hợp, rà soát, yêu cầu báo cáo bổ sung hoặc khảo sát thực tế (nếu cần thiết) để xem xét, quyết định các chi phí trên, sau đó sẽ thông báo để Bộ Công Thương áp dụng trong công thức giá cơ sở.

Về phía thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, Bộ Công Thương yêu cầu báo cáo đầy đủ, kịp thời, trung thực, chính xác theo yêu cầu của Bộ Tài chính và Bộ Công Thương các thông tin, số liệu phục vụ việc xác định các yếu tố cấu thành trong công thức giá cơ sở xăng dầu đối với mặt hàng xăng E10RON95-III theo quy định; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về nội dung, thông tin, số liệu báo cáo.