Giá xăng dầu đồng loạt giảm, xăng E10 còn bao nhiêu tiền/lít?

Chiều 11/6, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h cùng ngày. Theo đó, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 21.332 đồng/lít (giảm 452 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);

- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 25.877 đồng/lít (giảm 989 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 18.608 đồng/kg (giảm 1.037 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý quyết định trích lập Quỹ bình ổn xăng dầu. Cụ thể, mức trích với xăng sinh học 100 đồng, diesel và mazut 200 đồng một lít, kg.

Chiều 11/6, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h cùng ngày.

Giá xăng, dầu thay đổi như sau:

Mặt hàng Giá mới Thay đổi Xăng E5 RON 92 21.332 -425 Dầu diesel 25.887 -989 Dầu mazut 18.608 -1.037

Từ 1/6, toàn bộ xăng khoáng RON 95-III được phối trộn với 10% ethanol để thành xăng E10 trước khi bán ra thị trường. Trong khi đó, xăng E5 RON 92 tiếp tục được duy trì đến hết năm 2030.

Hiện xăng E10 chưa được công bố là mặt hàng tiêu dùng phổ biến nên các doanh nghiệp tự xác định giá cơ sở. Sau khi nghị quyết về lộ trình triển khai E10 được Chính phủ ban hành, Bộ Công Thương sẽ trực tiếp điều hành giá mặt hàng này.

Thông tin từ các doanh nghiệp xăng dầu, giá xăng E10 RON 95 từ 15h chiều 11/6 giảm còn 22.060 đồng/lít (giảm 270 đồng/lít); xăng E10 RON 95-V (chủ yếu bán tại các cửa hàng Petrolimex) giảm còn 22.960 đồng/lít.

Biến động giá bán xăng dầu trong nước năm 2026.

Thông tin từ Bộ Công Thương thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: diễn biến kéo dài của cuộc đàm phán chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran; căng thẳng gia tăng tại khu vực Trung Đông khi Mỹ và Iran tiếp tục tấn công qua lại nhau, Iran và Israel tấn công nhau nhưng sau đó tuyên bố chấm dứt; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 04/6/2026 và kỳ điều hành ngày 11/6/2026 là: 116,396 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 0,372 USD/thùng, tương đương giảm 0,32%); 139,578 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (giảm 2,312 USD/thùng, tương đương giảm 1,63%); 614,546 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 25,477 USD/tấn, tương đương giảm 3,98%).

Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 11/6/2026: (1) Về giá xăng: Thái Lan: 34.560 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 30.743 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 37.560 VNĐ/lít; Trung Quốc: 33.948 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 21.332 VNĐ/lít. (2) Về giá dầu: Thái Lan: 33.505 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 33.033 VNĐ/lít; Lào: 33.144 VNĐ/lít; Trung Quốc: 30.893 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 25.877 VNĐ/lít. Giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.