Giá xăng dầu đồng loạt giảm, xăng E10 còn bao nhiêu tiền/lít?
GĐXH - Chiều 11/6, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h cùng ngày. Trong đó, có loại giảm tới hơn 1.000 đồng.
Chiều 11/6, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h cùng ngày. Theo đó, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:
- Xăng E5RON92: không cao hơn 21.332 đồng/lít (giảm 452 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);
- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 25.877 đồng/lít (giảm 989 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);
- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 18.608 đồng/kg (giảm 1.037 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).
Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý quyết định trích lập Quỹ bình ổn xăng dầu. Cụ thể, mức trích với xăng sinh học 100 đồng, diesel và mazut 200 đồng một lít, kg.
Giá xăng, dầu thay đổi như sau:
Mặt hàng
Giá mới
Thay đổi
Xăng E5 RON 92
21.332
-425
Dầu diesel
25.887
-989
Dầu mazut
18.608
-1.037
Từ 1/6, toàn bộ xăng khoáng RON 95-III được phối trộn với 10% ethanol để thành xăng E10 trước khi bán ra thị trường. Trong khi đó, xăng E5 RON 92 tiếp tục được duy trì đến hết năm 2030.
Hiện xăng E10 chưa được công bố là mặt hàng tiêu dùng phổ biến nên các doanh nghiệp tự xác định giá cơ sở. Sau khi nghị quyết về lộ trình triển khai E10 được Chính phủ ban hành, Bộ Công Thương sẽ trực tiếp điều hành giá mặt hàng này.
Thông tin từ các doanh nghiệp xăng dầu, giá xăng E10 RON 95 từ 15h chiều 11/6 giảm còn 22.060 đồng/lít (giảm 270 đồng/lít); xăng E10 RON 95-V (chủ yếu bán tại các cửa hàng Petrolimex) giảm còn 22.960 đồng/lít.
Thông tin từ Bộ Công Thương thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: diễn biến kéo dài của cuộc đàm phán chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran; căng thẳng gia tăng tại khu vực Trung Đông khi Mỹ và Iran tiếp tục tấn công qua lại nhau, Iran và Israel tấn công nhau nhưng sau đó tuyên bố chấm dứt; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua tăng, giảm tùy từng mặt hàng.
Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 04/6/2026 và kỳ điều hành ngày 11/6/2026 là: 116,396 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 0,372 USD/thùng, tương đương giảm 0,32%); 139,578 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (giảm 2,312 USD/thùng, tương đương giảm 1,63%); 614,546 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 25,477 USD/tấn, tương đương giảm 3,98%).
Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 11/6/2026: (1) Về giá xăng: Thái Lan: 34.560 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 30.743 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 37.560 VNĐ/lít; Trung Quốc: 33.948 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 21.332 VNĐ/lít. (2) Về giá dầu: Thái Lan: 33.505 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 33.033 VNĐ/lít; Lào: 33.144 VNĐ/lít; Trung Quốc: 30.893 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 25.877 VNĐ/lít. Giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 11/6/2026Sản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 11/6/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Loại cá dân dã, bán đầy chợ Việt, người đau nhức xương khớp nên ănSản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước
GĐXH – Có một loại cá, bán khá phổ biến tại chợ Việt, gần gũi, quen thuộc với người tiêu dùng, giá rất phải chăng được giới Y học Cổ truyền đánh giá cao vì có tác dụng kiện tỳ, dưỡng huyết, bổ vị cố tinh, nhu lợi cân cốt rất tốt cho nhóm tuổi trung niên, nghỉ hưu.
Xe ga 125cc giá 43 triệu đồng thiết kế ấn tượng, trang bị sánh ngang SH, rẻ hơn Air Blade sẵn sàng soán ngôi ăn khách nhất thị trườngGiá cả thị trường - 7 giờ trước
GĐXH - Xe ga 125cc với mức giá 43 triệu đồng, thiết kế thể thao hơn cả Honda Air Blade và Vario, có phanh ABS màn TFT như SH.
Giá xe máy Honda giảm cực mạnh, SH, SH Mode rẻ khó tin, Vision thấp chưa từng thấyGiá cả thị trường - 8 giờ trước
GĐXH - Giá xe máy Honda đang giảm cực mạnh do nhu cầu mua xe của người dân không cao, nhiều mẫu xe được đại lý bán dưới giá đề xuất, trong đó có cả Vision, SH, Air Blade…
Tỷ giá USD hôm nay 11/6: Đồng Đô la Mỹ khối ngân hàng ổn định, ngược lại thị trường chợ đen giảm giáGiá cả thị trường - 9 giờ trước
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ năm ngày 11/6/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.
Giá xe Mitsubishi mới nhất giảm mạnh tới 85 triệu đồng, Mitsubishi Xpander thấp chưa từng có, Mitsubishi Attrage rẻ hơn cả Kia MorningGiá cả thị trường - 10 giờ trước
GĐXH - Giá xe Mitsubishi đang thấp hiếm thấy nhờ chương trình ưu đãi vô cùng lớn cho nhiều dòng xe chủ lực như Mitsubishi Xpander, Mitsubishi Attrage...
Giá vàng hôm nay 11/6: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý còn giảm bao nhiêu?Giá cả thị trường - 11 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và nhẫn trơn vẫn giảm không ngừng, xuống đáy khoảng 8 tháng.
Giá bạc hôm nay 11/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ chưa chấm dứt đà giảm sâuGiá cả thị trường - 11 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 11/6, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tiếp tục giảm sâu, xuống vùng 66 triệu đồng/kg.
Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 11 - 14/6/2026: Khu vực Tân Thành, Cái Nước, Năm Căn, Thới Bình, Năm Căn, Phú Tân,…bị mất điện cả ngàySản phẩm - Dịch vụ - 11 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.
Thực phẩm từng rẻ nay tăng giá, bữa cơm gia đình thay đổi thế nào?Giá cả thị trường - 13 giờ trước
GĐXH - Từ thịt lợn, rau xanh đến trái cây, nhiều mặt hàng thiết yếu đã điều chỉnh tăng giá khiến không ít bà nội trợ phải tính toán kỹ hơn cho mỗi bữa ăn.
Giá sedan hạng B Mitsubishi Attrage bất ngờ rẻ hơn cả KIA Morning, Hyundai Grand i10, vì sao?Giá cả thị trường
GĐXH - Sedan hạng B Mitsubishi Attrage đang được ưu đãi sâu trong tháng 6/2026, khách hàng mua xe sẽ chỉ phải trả giá thấp hơn cả xe hatchback hạng A như KIA Morning, Hyundai Grand i10.