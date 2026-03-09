Xe máy điện giá 17,9 triệu đồng bán ở Việt Nam đẹp long lanh, trang bị hiện đại, công suất lớn, đi 65km/1 lần sạc, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha
GĐXH - Xe máy điện giá dưới 18 triệu đồng gây chú ý với thiết kế hiện đại, động cơ 800W, tốc độ tối đa 49 km/h và quãng đường khoảng 65 km mỗi lần sạc.
Xe máy điện giá bán ở Việt Nam đẹp long lanh, trang bị hiện đại, công suất lớn, đi 65km/1 lần sạc
Xe máy điện TAILG R52 là một lựa chọn đáng chú ý khi kết hợp thiết kế hiện đại, khả năng vận hành ổn định và nhiều tiện ích phục vụ nhu cầu di chuyển hằng ngày.
Mẫu xe này được định vị hướng tới học sinh, sinh viên và người dùng đô thị cần phương tiện di chuyển tiết kiệm, dễ sử dụng và không yêu cầu bằng lái.
TAILG R52 được thiết kế theo phong cách hiện đại với các đường nét gọn gàng và trẻ trung. Tổng thể xe mang dáng dấp thanh lịch nhưng vẫn giữ được sự năng động, phù hợp với người dùng trẻ.
Phần đầu xe nổi bật với đèn pha LED kiểu kim cương, giúp tăng khả năng chiếu sáng khi di chuyển vào ban đêm. Cụm đèn hậu LED phía sau được thiết kế độc đáo giúp tăng khả năng nhận diện khi lưu thông trong điều kiện ánh sáng yếu. Gương chiếu hậu mạ điện cũng là điểm nhấn đáng chú ý, mang lại cảm giác cao cấp và tăng độ bền khi sử dụng lâu dài.
TAILG R52 được trang bị động cơ điện công suất 800W giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm điện năng. Chiếc xe điện này có thể đạt tốc độ tối đa khoảng 49 km/h, phù hợp với nhu cầu di chuyển trong đô thị. Đây cũng là mức vận tốc cho phép người dùng sử dụng xe mà không cần bằng lái phù hợp với học sinh hoặc người trẻ.
Theo công bố từ nhà sản xuất, xe có thể di chuyển khoảng 65 km mỗi lần sạc, đủ đáp ứng nhu cầu đi lại hàng ngày như đi học, đi làm hoặc mua sắm trong thành phố. Ngoài ra, xe còn có khả năng leo dốc khoảng 12° giúp người dùng dễ dàng vượt qua các đoạn đường dốc hoặc cầu vượt.
TAILG R52 được trang bị phanh đĩa phía trước và phanh tang trống phía sau, giúp đảm bảo khả năng dừng xe ổn định trong nhiều tình huống.
Hệ thống giảm xóc thủy lực kép giúp xe vận hành êm ái hơn khi di chuyển trên các đoạn đường gồ ghề. Bộ lốp không săm kích thước 80/90-12 giúp tăng độ bám đường và hạn chế nguy cơ trơn trượt.
Khung xe được làm từ hợp kim chắc chắn, góp phần tăng độ ổn định khi vận hành. Bên cạnh đó, mẫu xe điện này cũng được trang bị nhiều tiện ích phục vụ nhu cầu sử dụng hàng ngày như: Cốp xe dung tích lớn, đủ chứa balo hoặc áo mưa; Hộc để đồ phía trước, tiện đặt điện thoại hoặc ví; Sàn để chân rộng, hỗ trợ chở thêm đồ nhẹ; Ghế ngồi bọc da, mang lại cảm giác êm ái khi di chuyển.
Giá xe máy điện TAILG R52
Với mức giá khoảng 17,99 triệu đồng, TAILG R52 nằm trong nhóm xe điện phổ thông dễ tiếp cận trên thị trường. Mẫu xe phù hợp với những người cần phương tiện di chuyển ngắn trong đô thị, đặc biệt là học sinh, sinh viên hoặc người muốn tiết kiệm chi phí nhiên liệu.
Trong bối cảnh xu hướng sử dụng xe điện ngày càng phổ biến tại Việt Nam, các mẫu xe giá rẻ nhưng trang bị đầy đủ như TAILG R52 đang trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho nhu cầu đi lại hằng ngày.
Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam
Với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.
Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.
Xe máy điện VinFast Motio: 12 triệu đồng
Motio là mẫu xe điện giá "mềm" nhất của VinFast, vừa ra mắt đầu năm 2025 với giá khoảng 12 triệu đồng. Ưu điểm của mẫu xe này là thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, dễ sử dụng. Xe sử dụng động cơ 1.500W, không yêu cầu bằng lái nên phù hợp cho các bạn trẻ từ 16 tuổi trở lên đi học hoặc di chuyển trong thành phố.
Motio có tốc độ tối đa 49 km/h, sử dụng ắc quy cho quãng đường di chuyển khoảng 78 km mỗi lần sạc đầy. Do là xe cỡ nhỏ, cốp đựng đồ của Motio chỉ 22 lít, đủ đựng những vật dụng cơ bản. Ngoài ra, mẫu xe giá rẻ của VinFast có màn hình HMI 4,5″, phanh đĩa trước và tang trống sau.
Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng
Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.
Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.
Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng
Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.
Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.
Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng
Với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.
Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.
Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng
Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.
Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.
