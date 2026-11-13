SUV 5 chỗ của Honda đẹp hơn CR-V giá 410 triệu đồng trang bị camera 360 độ, ghế thông gió, siêu tiết kiệm xăng

SUV hybrid mới giá 580 triệu đồng, chạy thuần điện tới 220km GĐXH - SUV hybrid ấn tượng với giá quy đổi từ 581 triệu đồng, sở hữu công suất tối đa 408 mã lực và phạm vi chạy thuần điện tới 220km.

SUV 5 chỗ của Honda đẹp hơn CR-V trang bị camera 360 độ, ghế thông gió, siêu tiết kiệm xăng

Mẫu SUV 5 chỗ của Honda là Elevate được nâng cấp giữa vòng đời với giá quy đổi chỉ 410 triệu đồng tại Ấn Độ. Ảnh: Tổng hợp

Theo Tạp chí Người quan sát, Honda Cars India đã giới thiệu phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) của Honda Elevate tại thị trường Ấn Độ vào ngày 6/10/2026.

Sau khi ra mắt, mẫu SUV đô thị cỡ nhỏ này sẽ tiếp tục cạnh tranh trong phân khúc với hàng loạt đối thủ như Hyundai Creta, Maruti Suzuki Victoris, Tata Sierra, Renault Duster, Nissan Tekton, Kia Seltos và Maruti Grand Vitara.

Hiện, Honda chưa tiết lộ chi tiết những thay đổi trên Elevate facelift. Tuy nhiên, nhiều khả năng mẫu SUV này chỉ được tinh chỉnh ở một số chi tiết thiết kế, tương tự cách hãng nâng cấp dòng City trong năm nay.

Thiết kế của Honda Elevate facelift với lưới tản nhiệt lớn. Ảnh: Tổng hợp

Ở ngoại thất, Honda Elevate facelift có thể được trang bị lưới tản nhiệt mới, cản trước và cản sau thiết kế lại, cụm đèn tinh chỉnh cùng bộ mâm hợp kim kiểu dáng mới. Danh mục màu sơn ngoại thất cũng được dự đoán sẽ có sự điều chỉnh nhằm tạo diện mạo mới mẻ hơn cho mẫu xe.

Bên trong cabin, những nâng cấp trên Honda City facelift ra mắt tháng 5 năm nay có thể trở thành cơ sở để hãng cải tiến Elevate. Cụ thể, City được bổ sung màn hình cảm ứng kích thước lớn hơn, bảng đồng hồ kỹ thuật số, hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS cập nhật, vật liệu bọc ghế mới, camera 360 độ và ghế trước tích hợp chức năng thông gió.

Một số nâng cấp do hãng tiết lộ, trong đó có ghế thông gió hấp dẫn khách hàng. Ảnh: Tổng hợp

Đây cũng là những trang bị được kỳ vọng sẽ xuất hiện trên Honda Elevate phiên bản nâng cấp. Trong khi đó, một số đối thủ cùng phân khúc đã sở hữu cửa sổ trời toàn cảnh và ghế trước chỉnh điện. Khả năng Honda bổ sung hai tiện nghi này cho Elevate facelift hiện vẫn chưa được xác nhận.

Về hệ truyền động, Honda Elevate facelift 2026 nhiều khả năng tiếp tục sử dụng động cơ xăng hút khí tự nhiên 4 xi-lanh, dung tích 1,5 lít. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 119 mã lực, mô-men xoắn cực đại 145 Nm, kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động vô cấp CVT. Các thông số vận hành dự kiến không thay đổi so với phiên bản hiện hành.

SUV 5 chỗ Honda Elevate facelift 2026 có giá bán bao nhiêu để cạnh tranh phân khúc cỡ nhỏ?

Với những điều chỉnh dự kiến về thiết kế, nội thất và trang bị tiện nghi, Honda Elevate facelift được kỳ vọng có giá bán trong khoảng 15,30-20,50 lakh rupee, tương đương khoảng 410-550 triệu đồng tại Ấn Độ.

Trước đó, vào cuối năm 2025, Honda Ấn Độ đã giới thiệu phiên bản Elevate ADV Edition 2026. Phiên bản đặc biệt này có hai tùy chọn màu ngoại thất gồm xám thiên thạch ánh kim (Meteorite Grey Metallic) và bạc ánh kim (Lunar Silver Metallic).

Honda Elevate facelift sẽ cạnh tranh sòng phẳng với Hyundai Creta nếu bán chung thị trường. Ảnh: Tổng hợp

Honda Elevate ADV Edition 2026 có giá 1.529.000 rupee (khoảng 453,39 triệu đồng) đối với bản số sàn. Trong khi đó, phiên bản sử dụng hộp số tự động vô cấp CVT được niêm yết ở mức 1.666.000 rupee, tương đương khoảng 494,04 triệu đồng.

Theo Tạp chí Autopro, Honda Elevate cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ nhỏ với các đối thủ như Hyundai Creta, Kia Seltos, Maruti Suzuki Grand Vitara, Maruti Suzuki Victoris, Toyota Hyryder, Skoda Kushaq và Volkswagen Taigun.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Theo Tạp chí Nhịp sống thị trường, xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV





Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng Mítubishi cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Việt Nam cho biết, Hyundai Creta được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Theo Mazda Việt Nam, Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.