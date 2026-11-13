Xe ga 150cc bổ sung màu mới đẹp hơn SH Mode về đại lý giá cực rẻ 31 triệu đồng

Suzuki ra mắt xe ga giá 54 triệu đồng thiết kế ấn tượng sang hơn Honda SH Mode, 7 màu đẹp long lanh GĐXH - Suzuki chính thức mở bán xe ga có thiết kế cực ấn tượng và thể thao, dễ hút khách hơn Honda Vision và SH Mode với mức giá 54 triệu đồng.

Xe ga 150cc bổ sung màu mới đẹp hơn SH Mode

Ntorq 150, mang tên Spectral Green

Theo Tạp chí công nghệ Techz, TVS đã bổ sung một tùy chọn màu sắc mới cho mẫu xe Ntorq 150, mang tên Spectral Green (Xanh lục phổ). Màu sắc mới này chỉ dành riêng cho phiên bản TFT, nâng tổng số tùy chọn màu của mẫu xe lên bốn màu.

Phiên bản Spectral Green sở hữu lớp sơn thân xe màu xanh ô liu đậm, kết hợp với bộ tem Ntorq 150 màu xám và vàng huỳnh quang.





Phiên bản Spectral Green sở hữu lớp sơn thân xe màu xanh ô liu đậm

Ngoài ra, một số chi tiết trên chắn bùn trước và phần đuôi thân xe cũng được tạo điểm nhấn bằng màu vàng huỳnh quang. So với ba màu sắc còn lại, màu mới này có thiết kế khá tinh tế, nhẹ nhàng nhưng vẫn tạo được sự khác biệt và nổi bật.

Đây là lựa chọn lý tưởng dành cho những người yêu thích phong cách tối giản, không quá phô trương nhưng cũng không muốn sử dụng những gam màu đen hoặc các màu sắc trầm, đơn điệu khác.

TVS Ntorq 150 tiếp tục sử dụng động cơ xi-lanh đơn

Ngoài việc bổ sung màu sơn mới, các thông số kỹ thuật và trang bị cơ khí của xe vẫn được giữ nguyên. TVS Ntorq 150 tiếp tục sử dụng động cơ xi-lanh đơn, dung tích 149,7cc, 3 van, làm mát bằng không khí, sản sinh công suất 13 mã lực và mô-men xoắn cực đại 14,2 Nm.

Do màu Spectral Green chỉ được cung cấp trên phiên bản TFT nên xe được trang bị màn hình TFT 5 inch, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh cùng nhiều tính năng liên quan thông qua hệ thống TVS SmartXonnect.





Do màu Spectral Green chỉ được cung cấp trên phiên bản TFT nên xe được trang bị màn hình TFT 5 inch

Bên cạnh đó, xe còn sở hữu hai chế độ lái, hệ thống kiểm soát lực kéo (Traction Control) và công nghệ hỗ trợ TVS iGo Assist.

Giá xe ga 150cc Ntorq 150 Spectral Green

Theo Tạp chí Thời trang vàng, tại Ấn Độ, TVS Ntorq 150 có giá khởi điểm 1,19 lakh rupee, tương đương khoảng 31 triệu đồng tùy phiên bản. Mẫu xe được phân phối với hai phiên bản trang bị và nhiều lựa chọn màu sắc.Xem xe máy

Phiên bản tiêu chuẩn: 112.900 Rupee: Khoảng 31 triệu đồng.

Phiên bản TFT: 122.100 Rupee: Khoảng 33,5 triệu đồng.

Được biết, hãng xe máy này gia nhập thị trường Việt Nam từ cuối năm 2023 thông qua đơn vị phân phối chính hãng với các dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia.

Các mẫu xe tay ga TVS đang có mặt tại Việt Nam: TVS Dazz 110: Xe tay ga đô thị nhỏ gọn, giá khoảng 25,9 triệu đồng; TVS Callisto 110: Xe tay ga phong cách cổ điển, tiện ích, giá ưu đãi từ khoảng 18,9 triệu đồng; TVS Callisto 125: Xe tay ga động cơ 125cc, cốp chứa đồ lớn, giá quanh mức 24–25 triệu đồng; TVS NTORQ 125 (các phiên bản như RE, XT, XP): Dòng xe tay ga thể thao, trẻ trung.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.



