Giá lăn bánh Suzuki XL7 giảm sốc tới 90 triệu đồng, MPV 7 chỗ nâng cấp hệ hybrid rẻ nhất phân khúc

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Giá xe Suzuki Fronx giảm sốc tới 90 triệu đồng, SUV cỡ nhỏ rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10 GĐXH - Giá xe Suzuki Fronx từng được kỳ vọng sẽ kéo doanh số thương hiệu Nhật Bản ở Việt Nam, nhưng mẫu xe này lại liên tục phải giảm giá để không rơi vào top xe bán ế.

Giá lăn bánh Suzuki XL7 giảm sốc

Mẫu MPV 7 chỗ được điều chỉnh thiết kế ngoại thất.





Thông báo từ Suzuki Việt Nam, trong tháng 11 khách hàng mua Suzuki New XL7 được ưu đãi 25 triệu đồng (tương đương chi phí 950 lít xăng). Mức giá Suzuki New XL7 chỉ là 545 triệu đồng. Trong khi đó, Suzuki XL7 2026 (bản cũ) nhận ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, gói bảo dưỡng xe lên đến 6.5 năm trị giá 90 triệu đồng và gói bảo hiểm vật chất 1 năm. Như vậy, với giá niêm yết 599,99 triệu đồng, sau ưu đãi, Suzuki XL7 Hybrid 2026 có giá khoảng 509 triệu đồng.

Suzuki XL7 mới ra mắt thị trường Việt Nam với giá bán từ 569,9 triệu đồng. Mẫu MPV 7 chỗ được điều chỉnh thiết kế ngoại thất, bổ sung màu sơn và thay đổi một số chi tiết trong khoang lái. Xe tiếp tục có hai phiên bản GL và GLX, giá bán chênh lệch 30 triệu đồng.

Xét về giá, XL7 GL thấp hơn Mitsubishi Xpander AT khoảng 28 triệu đồng, đồng thời rẻ hơn Toyota Veloz Cross CVT khoảng 68 triệu đồng. Việc kết hợp hộp số tự động và hệ truyền động hybrid nhẹ ở mức giá chưa tới 570 triệu đồng tạo thêm sức hút với người mua xe gia đình.

Để Suzuki XL7 có thể lăn bánh, ngoài khoản giá mua xe, khách hàng sẽ phải bỏ ra nhiều khoản thuế, phí khác nhau (tùy vào tỉnh, thành). Riêng tại Hà Nội có phí trước bạ cao nhất (12%), phí ra biển cao nhất (20 triệu đồng), phí ra biển của TP. Hồ Chí Minh cũng là 20 triệu đồng, trong khi đó các tỉnh thành khác chỉ 1 triệu đồng phí lấy biển.

Bảng giá lăn bánh Suzuki XL7

Mẫu xe Năm sản xuất Nội dung ưu đãi New XL7 2026 Hỗ trợ tương đương chi phí 950 lít xăng | Tổng giá trị 25 triệu đồng XL7 Hybrid 2026 Hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ và Gói bảo dưỡng xe lên đến 6.5 năm | Tổng giá trị 90 triệu đồng cùng Gói bảo hiểm vật chất 1 năm (Không quy đổi tiền mặt)

Suzuki XL7 có gì?

Suzuki điều chỉnh một số chi tiết trang trí trên bảng táp-lô và vô-lăng.





Ở đời cũ, Suzuki XL7 là chiếc xe tương đối đơn giản về mặt thiết kế khi đặt trong phân khúc MPV 7 chỗ ở Việt Nam. Trong khi đó, bản nâng cấp vừa ra mắt cũng chỉ thay đổi nhẹ phần đầu, về tổng thể Suzuki XL7 vẫn không tạo được sự khác biệt.

Theo đó, lưới tản nhiệt của Suzuki XL7 đã mở rộng và kéo dài xuống phần cản trước, đèn sương mù được tách sang 2 bên. Xe vẫn giữ nguyên cụm đèn pha LED dạng chóa kết hợp đèn định vị ban ngày.

Tay nắm cửa, mâm xe, ốp gương, thanh giá nóc được phối màu đen đồng bộ là điểm mới của bản nâng cấp của XL7 lần này.

Nội thất xe Suzuki XL7 đời mới vẫn là vô-lăng 3 chấu, màn hình giải trí trung tâm và ghế xe dạng nỉ.

Suzuki XL7 duy trì hệ truyền động mild-hybrid với động cơ xăng dung tích 1.5L, hộp số tự động 4 cấp và hệ dẫn động cầu trước với công suất 103 mã lực và mô-men xoắn cực đại 138 Nm.

Xe 7 chỗ này có mức tiêu thụ nhiên liệu 5,85 lít/100km ở điều kiện hỗn hợp.

MPV 7 chỗ giá từ 462 triệu đồng rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu, cực hợp xăng E10 hấp dẫn nhất thị trường

MPV 7 chỗ rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu Honda BR-V, Mitsubishi Xpander và Hyundai Stargazer là những lựa chọn đáng chú ý trên thị trường hiện nay.

MPV 7 chỗ Honda BR-V

Honda BR-V

Giá xe Honda BR-V tại Việt Nam hiện dao động từ 629 triệu đến 705 triệu VNĐ cho 2 phiên bản. Hiện Honda đang ưu đãi tới 50% phí trước bạ cho BR-V.

Honda BR-V là một trong những lựa chọn đáng chú ý dành cho khách hàng gia đình đang tìm kiếm mẫu xe 7 chỗ rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu và có khả năng tương thích với xăng sinh học E10.

Hiện mẫu xe này được phân phối tại Việt Nam với hai phiên bản G và L, giá bán lần lượt 582 triệu đồng và 642 triệu đồng. BR-V sử dụng động cơ xăng 1.5L DOHC i-VTEC cho công suất tối đa 119 mã lực và mô-men xoắn cực đại 145 Nm, đi kèm hộp số vô cấp CVT.

Theo khuyến nghị của nhà sản xuất, động cơ trên Honda BR-V hoàn toàn có thể sử dụng xăng E10 nếu nhiên liệu đáp ứng đúng chỉ số octan yêu cầu. Đây là một lợi thế khi Việt Nam đang từng bước mở rộng việc sử dụng nhiên liệu sinh học nhằm giảm phát thải và bảo vệ môi trường.

Không chỉ tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ trung bình khoảng 6,4 - 6,7 lít/100 km, BR-V còn ghi điểm nhờ không gian nội thất rộng rãi, cấu hình 7 chỗ linh hoạt cùng gói công nghệ an toàn Honda SENSING hiện đại.

MPV 7 chỗ Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Xpander

MPV Mitsubishi Xpander có giá từ 568 - 659 triệu đồng tùy phiên bản. Hiện mẫu MPV này đang có gói ưu đãi tài chính lên tới 80 triệu đồng kèm quà tặng hấp dẫn.

Nhắc đến phân khúc MPV phổ thông tại Việt Nam, Mitsubishi Xpander luôn là cái tên nổi bật nhờ doanh số ấn tượng trong nhiều năm liên tiếp.

Mẫu xe hiện có giá bán từ 560 triệu đồng, sở hữu thiết kế lai SUV hiện đại cùng khoảng sáng gầm từ 205 - 225 mm, phù hợp với nhiều điều kiện vận hành tại Việt Nam.

Xpander được trang bị động cơ xăng 1.5L MIVEC sản sinh công suất 104 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141 Nm, kết hợp hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp.

Đáng chú ý, Mitsubishi xác nhận dòng xe này hoàn toàn tương thích với nhiên liệu E10. Điều này giúp người dùng có thể yên tâm sử dụng khi loại xăng sinh học mới được mở rộng trên thị trường trong thời gian tới.

Bên cạnh khả năng thích ứng với E10, Xpander còn được đánh giá cao nhờ khoang nội thất rộng rãi, hàng ghế linh hoạt, hệ thống giải trí hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto và loạt tính năng an toàn như cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc hay kiểm soát lực kéo.

MPV 7 chỗ Hyundai Stargazer

Hyundai Stargazer





Hyundai Stargazer hiện là một trong những mẫu MPV có giá dễ tiếp cận nhất thị trường khi đang ưu đãi tới 107 triệu đồng. Giá xe Hyundai Stargazer sau ưu đãi chỉ còn 462 triệu đồng với bản tiêu chuẩn và 508 triệu đồng với bản cao cấp nhất.

Xe sở hữu thiết kế hiện đại mang hơi hướng SUV, khoảng sáng gầm 205 mm cùng không gian nội thất rộng rãi dành cho 7 người ngồi.

Sức mạnh của Stargazer đến từ động cơ Smartstream G1.5L cho công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm, kết hợp hộp số vô cấp iVT.

Theo Hyundai, động cơ này hoàn toàn có thể sử dụng xăng sinh học E10 mà không ảnh hưởng đến khả năng vận hành nếu nhiên liệu đạt tiêu chuẩn chất lượng. Đây là điểm cộng đáng chú ý trong bối cảnh xu hướng chuyển đổi sang nhiên liệu thân thiện môi trường đang ngày càng được đẩy mạnh.

Ngoài khả năng tương thích với E10, Stargazer còn gây ấn tượng nhờ màn hình kép 10,25 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, điều hòa tự động, sạc không dây và gói an toàn Hyundai SmartSense trên các phiên bản cao cấp.