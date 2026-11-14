SUV cỡ B đẹp long lanh dài 4,47 mét, đi 520 km/lần sạc giá 496 triệu đồng cạnh tranh Yaris Cross và Xforce

SUV hybrid mới giá 580 triệu đồng, chạy thuần điện tới 220km GĐXH - SUV hybrid ấn tượng với giá quy đổi từ 581 triệu đồng, sở hữu công suất tối đa 408 mã lực và phạm vi chạy thuần điện tới 220km.

SUV cỡ B đẹp long lanh dài 4,47 mét, đi 520 km/lần sạc

GWM Ora 5 EV 2026.

GWM Ora 5 EV 2026 hiện có hai phiên bản Pro và Ultra tại thị trường Thái Lan. Cả hai sử dụng chung mô-tơ điện, bộ pin, hệ thống truyền động cầu trước và cấu trúc hệ thống treo, do đó không có khác biệt về hiệu năng vận hành cơ bản.

Theo Tạp chí công nghệ Techz, với chiều dài 4.471 mm, rộng 1.833 mm, cao 1.641 mm và chiều dài cơ sở 2.720 mm, GWM Ora 5 EV hướng đến nhóm khách hàng cần một mẫu SUV 5 chỗ có không gian đủ rộng cho nhu cầu gia đình. Khoảng sáng gầm tối thiểu 175 mm cũng hỗ trợ xe di chuyển trên nhiều dạng địa hình đô thị. Kích thước này gần tương đồng với Toyota Yaris Cross và Mitsubishi Xforce.

Thiết kế ngoại thất của GWM Ora 5 EV kết hợp những đường nét bo tròn mềm mại với tỷ lệ thân xe SUV. Cụm đèn pha và đèn hậu tạo hình giọt nước là điểm nhận diện nổi bật, đi cùng hệ thống đèn LED thông minh, đèn chiếu sáng ban ngày LED và đèn hậu LED ẩn. Xe còn có lưới tản nhiệt chủ động, thanh giá nóc, gương chiếu hậu chỉnh điện, cảm biến mưa và cần gạt nước kính sau. Bộ mâm hợp kim 18 inch thiết kế dạng cánh hoa đi cùng lốp 225/60 R18.

Thiết kế ngoại thất của GWM Ora 5 EV kết hợp những đường nét bo tròn mềm mại.

Một trong những điểm đáng chú ý trên mẫu SUV điện này là hệ thống treo sau độc lập đa liên kết Multi-Link, kết hợp treo trước MacPherson. Cấu hình này khác với cách tiếp cận quen thuộc trên những mẫu SUV đô thị sử dụng động cơ xăng như Toyota Yaris Cross và Mitsubishi Xforce. Hệ thống phanh gồm phanh đĩa thông gió phía trước, phanh đĩa phía sau, phanh tay điện tử, giữ phanh tự động, ABS và EBD. Xe cũng có hệ thống lái trợ lực điện EPS và dẫn động cầu trước.

Khoang cabin được thiết kế theo ngôn ngữ Dark Gold Contour Design, sử dụng các đường cong mềm mại và cách bố trí màn hình hướng đến sự thuận tiện. Xe có màn hình hiển thị thông tin lái xe kỹ thuật số 10,25 inch cùng màn hình giải trí trung tâm 14,6 inch. Hệ điều hành Coffee OS 3.0 sử dụng bộ xử lý Snapdragon, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Hệ thống điều khiển giọng nói có thể nhận diện tiếng Thái và tiếng Anh.





GWM Ora 5 EV sử dụng mô-tơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu đặt ở cầu trước.

Các tiện nghi tiêu chuẩn gồm ghế bọc da tổng hợp Leatherette, vô-lăng đa chức năng chỉnh bốn hướng, hàng ghế sau gập 60:40, điều hòa tự động và hệ thống lọc không khí N95. Xe còn có cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau, ngăn làm mát dung tích 3,2 lít và khả năng điều khiển một số chức năng từ xa thông qua ứng dụng GWM. Những trang bị này giúp GWM Ora 5 EV có thêm lợi thế khi đặt cạnh Toyota Yaris Cross và Mitsubishi Xforce trong cuộc cạnh tranh về trải nghiệm sử dụng hằng ngày.

Phiên bản Ultra được bổ sung cửa hậu đóng mở điện, cửa sổ trời toàn cảnh diện tích 1,65 m², ghế lái chỉnh điện 6 hướng tích hợp nhớ ba vị trí, ghế hành khách phía trước chỉnh điện 4 hướng và ghế trước thông gió. Bản cao cấp còn có sạc không dây 50 W, gương chiếu hậu chống chói tự động, đèn trang trí nội thất Galaxy Rhythm và hệ thống âm thanh Amor Acoustics với 9 vị trí loa, thay cho cấu hình 6 loa trên bản Pro.

Khoang cabin được thiết kế theo ngôn ngữ Dark Gold Contour Design.

Về vận hành, GWM Ora 5 EV sử dụng mô-tơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu đặt ở cầu trước, sản sinh công suất tối đa 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 260 Nm. Xe tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 7,5 giây, có bốn chế độ vận hành gồm Eco, Normal, Sport và Well Being. Hệ thống phanh tái tạo năng lượng cho phép người lái điều chỉnh nhiều mức khác nhau.

Cung cấp năng lượng cho mô-tơ là bộ pin lithium sắt photphat LFP dung lượng 58,3 kWh, sử dụng công nghệ pin lưỡi ngắn. Theo tiêu chuẩn NEDC, xe có thể di chuyển tối đa 520 km sau mỗi lần sạc. Ora 5 EV hỗ trợ sạc AC 6,6 kW và sạc nhanh DC 120 kW, cho phép nạp pin từ 30% lên 80% trong khoảng 20 phút với bộ sạc tương thích. Hệ thống V2L cũng hỗ trợ cấp điện cho thiết bị bên ngoài với công suất tối đa 6 kW.

Về an toàn, cả hai phiên bản đều có 6 túi khí, camera quan sát toàn cảnh 360 độ, hệ thống quan sát xuyên thân xe và nhiều công nghệ hỗ trợ lái. Bản Ultra được bổ sung các tính năng như cảnh báo điểm mù, hỗ trợ chuyển làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang và phanh khẩn cấp tự động trong một số tình huống.

Giá SUV cỡ B có phải lợi thế cạnh tranh?

Theo Tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam, GWM Ora 5 EV 2026 hiện được phân phối tại Thái Lan với hai phiên bản Pro và Ultra, có giá lần lượt 649.000 Baht (tương đương 495,78 triệu đồng) và 719.000 Baht (549,25 triệu đồng).

Mức chênh lệch 70.000 Baht (53,47 triệu đồng) giữa 2 phiên bản chủ yếu đến từ những trang bị tiện nghi và công nghệ an toàn bổ sung trên bản cao cấp. Cả hai đều sử dụng chung động cơ điện, bộ pin, hệ dẫn động cầu trước và cấu trúc hệ thống treo, do đó không có sự khác biệt về hiệu năng vận hành cơ bản.

Với cấu hình thuần điện, tầm hoạt động 520 km cùng danh sách trang bị phong phú, GWM Ora 5 EV tạo thêm lựa chọn bên cạnh Toyota Yaris Cross và Mitsubishi Xforce trong phân khúc SUV hạng B.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Theo Tạp chí Nhịp sống thị trường, xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV





Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng Mítubishi cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Việt Nam cho biết, Hyundai Creta được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV.

Theo Mazda Việt Nam, Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury.

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.