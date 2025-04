Giá xe ô tô Hyundai giảm sốc lên tới 75 triệu đồng, Hyundai Accent, Hyundai Grand i10 hấp dẫn chưa từng có

Giá lăn bánh Honda City mới nhất giảm chưa từng có còn kèm ưu đãi sốc, Toyota Vios và Hyundai Accent lo lắng doanh số GĐXH - Giá lăn bánh Honda City mới nhất đang cực hấp dẫn nhờ ưu đãi lớn, là thách thức tới Toyota Vios và Hyundai Accent trong cuộc đua doanh số.

Giá xe ô tô Hyundai giảm mạnh nhờ ưu đãi

Hyundai Accent được ưu đãi lớn.

Tháng 4, đại lý Hyundai ở Việt Nam tiếp tục thực hiện chiến lược ưu đãi lớn, giảm giá mạnh cho các mẫu xe sản xuất năm 2024.

Chương trình giảm giá lên đến 75 triệu đồng này không chỉ tạo cơ hội cho khách hàng sở hữu xe chất lượng với giá hợp lý mà còn giúp Hyundai giải phóng hàng tồn kho, kích thích sức mua trong tháng 4/2025.

Theo đó, 6 dòng xe sản xuất năm 2024, bao gồm: Grand i10 Sedan, Accent, Elantra, Custin, Stargazer X và Santa Fe được nằm trong chương trình khuyến mại, có mức giảm cao nhất lên tới 75 triệu đồng, tạo cơ hội hấp dẫn cho những ai đang tìm kiếm một chiếc ô tô mới.

Hyundai Elantra cũng được giảm giá trong tháng 4.

Điển hình trong chương trình ưu đãi lần này là Hyundai Accent, với tất cả các phiên bản 1.5 MT, 1.5 AT, 1.5 AT Đặc biệt và 1.5 AT Cao cấp đều được khuyến mãi. Grand i10 Sedan bản 1.2 MT Tiêu chuẩn cũng được hưởng ưu đãi hấp dẫn, cùng với đó là các mẫu Elantra 1.6 AT Tiêu chuẩn và Custin 2.0T Cao cấp.

Mặc dù mức giảm cụ thể cho từng mẫu xe vẫn chưa được công bố rõ ràng, nhưng mức giảm cao nhất có thể lên tới 75 triệu đồng. Đây là một mức ưu đãi hấp dẫn, giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho người tiêu dùng và tạo cơ hội sở hữu các mẫu xe với mức giá hợp lý.

Chương trình giảm giá này chỉ áp dụng cho các hợp đồng giao dịch thành công trong tháng 4/2025, khiến cho đây trở thành thời điểm lý tưởng để sở hữu những chiếc xe Hyundai chất lượng với mức giá cực kỳ hấp dẫn.

Bảng giá xe ô tô Hyundai khuyến mại

STT Mẫu xe Phiên bản 1 Grand i10 Grand I10 Sedan 1.2 MT Tiêu chuẩn 2 Accent Accent 1.5 AT 3 Accent 1.5 AT Đặc biệt 4 Accent 1.5 AT Cao cấp 5 Accent 1.5 MT 6 Elantra Elantra 1.6 AT Tiêu chuẩn 7 Custin Custin 2.0T Cao cấp 8 Stargazer X Stargazer X 1.5 AT Cao cấp 9 Stargazer X 1.5 AT 10 Stargazer X 1.5 AT Tiêu chuẩn 11 Santa Fe Santafe 2.5 Prestige 12 Santafe 2.5 Turbo Calligraphy 13 Santafe 2.5 Exclusive



Đánh giá xe ô tô Hyundai

Ưu điểm

- Các dòng xe của Hyundai đều có khả năng vận hành tốt, thiết kế bắt mắt, hiện đại và được trang bị nhiều tiện nghi vượt trội đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

- Mức giá xe Hyundai cạnh tranh, nhiều sự lựa chọn cho khách hàng phổ thông nhưng chất lượng không có nhiều sự chênh lệch khi đặt lên bàn cân so sánh với các đối thủ cạnh tranh.

- Trong các trường hợp cần thay thế linh kiện, Hyundai có phụ tùng thay thế rẻ hơn so với mức giá trung bình của thị trường xe ô tô tại Việt Nam, góp phần tiết kiệm chi phí sử dụng cho khách hàng/

- Các dòng xe của Hyundai phần lớn đều được trang bị hệ thống an toàn hiện đại như: chống bó cứng phanh, cân bằng điện tử, camera trước - sau, hệ thống hỗ trợ cá nhân thông minh, định vị GPS,…

Nhược điểm

- Việc thường xuyên cập nhật cải tiến các phiên bản mới cũng là một nhược điểm đáng nói của Hyundai, khiến các phiên bản xe có tuổi đời ngắn và nhanh chóng bị lỗi thời.

- Để so độ bền với các dòng xe Nhật thì hiện tại Hyundai có phần không cân sức, tuy nhiên về giá bán Hyundai có phần hợp túi tiền của khách hơn.