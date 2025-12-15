Giá nhà phố thương mại tại quận Ba Đình cũ: Giảng Võ hay Ngọc Hà, khu nào đang dẫn đầu xu hướng?

Nhà phố thương mại xác lập mặt bằng giá mới tại 3 phường mới thuộc quận Ba Đình cũ

Từ tháng 7 đến tháng 12/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán nhà, đặc biệt là phân khúc nhà phố thương mại (hay còn gọi là shophouse) tại khu vực 3 phường mới tại quận Ba Đình cũ dù có số lượng thông tin rao bán khá khiêm tốn, nhưng giá bán lại khiến cho người mua bất ngờ.

Theo khảo sát, phường Giảng Võ là khu vực có số lượng thông tin rao bán nhà phố thương mại rầm rộ nhất so với 2 phường còn lại là Ba Đình và Ngọc Hà. Giá bán nhà phố thương mại tại đây đang dao động phổ biến với mức giá từ 300 đến hơn 800 triệu đồng/m2. Cụ thể, một căn nhà phố thương mại thiết kế 5 tầng, rộng 97m2 tại dự án Vinhomes The Gallery, phố Giảng Võ, phường Giảng Võ hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 83 tỷ đồng, tương đương 855,67 triệu đồng/m2.

Cũng tại dự án này, căn nhà phố thương mại thiết kế 5 tầng, rộng 120m2 hiện đang được rao bán với giá 54,18 tỷ đồng, tương đương 451,5 triệu đồng/m2.

Chủ đầu tư hiện cũng đang đăng thông tin rao bán căn shophouse thiết kế 5 tầng, rộng 96m2 tại dự án Vinhomes The Gallery, đường Giảng Võ, phường Giảng Võ với giá 62,4 tỷ đồng, tương đương 650 triệu đồng/m2.

Hiện nay, theo khảo sát tại 3 phường mới thuộc quận Ba Đình Cũ, chỉ duy nhất khu vực phường Giảng Võ là có số lượng thông tin nhà phố thương mại rao bán đông đảo nhất, quỹ căn phần lớn tập trung tại dự án Vinhomes The Gallery, 2 phường còn lại là Ba Đình và Ngọc Hà lượng dao dịch khá khiêm tốn.

3 phường mới thuộc quận Ba Đình cũ sau sáp nhập

Từ ngày 1/7/2025, căn cứ theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2025, Hà Nội chính thức điều chỉnh địa giới hành chính, trong đó đáng chú ý là việc thành lập 3 phường mới Ba Đình, Giảng Võ và Ngọc Hà từ quận Ba Đình cũ.

1. Phường Ba Đình

Hiện nay phường Ba Đình được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Quán Thánh, phường Trúc Bạch, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cửa Nam, Điện Biên, Đội Cấn, Kim Mã, Ngọc Hà, một phần diện tích tự nhiên của phường Thụy Khuê, phần còn lại của phường Cửa Đông và phường Đồng Xuân thuộc quận Ba Đình cũ.

2. Phường Ngọc Hà

Phường Ngọc Hà sau sáp nhập được hình thành trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Vĩnh Phúc, phường Liễu Giai, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cống Vị, Kim Mã, Ngọc Khánh thuộc quận Ba Đình cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Nghĩa Đô thuộc quận Cầu Giấy cũ, phần còn lại của phường Đội Cấn và phường Ngọc Hà thuộc quận Ba Đình cũ.

3. Phường Giảng Võ

Hiện nay, phường Giảng Võ được hình thành từ việc sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Giảng Võ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cát Linh, Láng Hạ, Ngọc Khánh, Thành Công thuộc quận Ba Đình cũ, phần còn lại của phường Cống Vị và phần còn lại của phường Kim Mã thuộc quận Ba Đình cũ.

Hà Nội: Nhà riêng trong ngõ tại 3 phường Ba Đình, Giảng Võ và Ngọc Hà vượt ngưỡng 7 tỷ đồng/căn GĐXH - Hiện nay, ngay cả những căn nhà riêng, nằm sâu trong ngõ tại 3 phường mới: Ba Đình, Giảng Võ và Ngọc Hà được hình thành từ quận Ba Đình cũ ghi nhận ở ngưỡng cao, vượt mốc 7 tỷ đồng/căn.