Giá bạc hôm nay (15/12): Thị trường đầu tuần biến động, giá giao dịch chạm mốc 65 triệu đồng/kg

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc hôm nay tiếp tục đà tăng khi Phú Quý niêm mở phiên đầu tuần ở vùng giá 64,0 triệu đồng và qua các nhịp điều chỉnh, giá bán ra tăng đến 64,7 triệu đồng/kg, tiệm cận 65 triệu đồng/kg, tương đương 2,430 triệu đồng/lượng.

Biểu đồ giá bạc của Phú Quý trong 7 ngày qua.

Hệ thống Ancarat cũng tương tự khi giá bán ra của đơn vị này đang niêm yết ở vùng 63,8 triệu đồng/kg, tương đương 2,429 triệu đồng/lượng.

Sacombank-SBJ niêm yết giá bán ra ở vùng 63,9 triệu đồng/kg, tương đương 2,397 triệu đồng/lượng.

Trên trường quốc tế, giá bạc giao ngay ghi nhận đang ở vùng giá 62,6 USD/oz.

Bảng giá bạc Sacombank-SBJ hôm nay.

Bảng giá bạc Ancarat hôm nay.

Bảng giá bạc Phú Quý hôm nay.

Trên trường quốc tế, giá bạc giao ngay ghi nhận đang ở vùng giá 62,6 USD/oz.

Giá bạc hôm nay (12/12): Thị trường trong nước tiếp tục biến động, giá bán ra ở mức 66 triệu đồng/kg GĐXH - Giá bạc hôm nay tiếp tục biến động, thiết lập vùng giá giao dịch mới khi giá bán ra đang ở vùng 65,7 triệu đồng/kg, tiến sát mốc 66 triệu đồng/kg.