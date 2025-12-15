Giá bạc hôm nay (15/12): Thị trường đầu tuần biến động, giá giao dịch chạm mốc 65 triệu đồng/kg
GĐXH - Giá bạc hôm nay biến động khi giá giao dịch trong nước đang ở vùng 63 đến 64 triệu đồng/kg, tiệm cận 65 triệu đồng/kg.
Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc hôm nay tiếp tục đà tăng khi Phú Quý niêm mở phiên đầu tuần ở vùng giá 64,0 triệu đồng và qua các nhịp điều chỉnh, giá bán ra tăng đến 64,7 triệu đồng/kg, tiệm cận 65 triệu đồng/kg, tương đương 2,430 triệu đồng/lượng.
Hệ thống Ancarat cũng tương tự khi giá bán ra của đơn vị này đang niêm yết ở vùng 63,8 triệu đồng/kg, tương đương 2,429 triệu đồng/lượng.
Sacombank-SBJ niêm yết giá bán ra ở vùng 63,9 triệu đồng/kg, tương đương 2,397 triệu đồng/lượng.
Trên trường quốc tế, giá bạc giao ngay ghi nhận đang ở vùng giá 62,6 USD/oz.
