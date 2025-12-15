Mới nhất
Giá bạc hôm nay (15/12): Thị trường đầu tuần biến động, giá giao dịch chạm mốc 65 triệu đồng/kg

Thứ hai, 11:41 15/12/2025 | Giá cả thị trường
Khánh Dương - Kiều Trang
GĐXH - Giá bạc hôm nay biến động khi giá giao dịch trong nước đang ở vùng 63 đến 64 triệu đồng/kg, tiệm cận 65 triệu đồng/kg.

Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận  giá bạc hôm nay tiếp tục đà tăng khi Phú Quý niêm mở phiên đầu tuần ở vùng giá 64,0 triệu đồng và qua các nhịp điều chỉnh, giá bán ra tăng đến 64,7 triệu đồng/kg, tiệm cận 65 triệu đồng/kg, tương đương 2,430 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôn nay (15/12): Thị trường đầu tuần biến động mạnh, giá giao dịch chạm mốc 65 triệu đồng/kg - Ảnh 1.

Biểu đồ giá bạc của Phú Quý trong 7 ngày qua.

Hệ thống Ancarat cũng tương tự khi giá bán ra của đơn vị này đang niêm yết ở vùng 63,8 triệu đồng/kg, tương đương 2,429 triệu đồng/lượng.

Sacombank-SBJ niêm yết giá bán ra ở vùng 63,9 triệu đồng/kg, tương đương 2,397 triệu đồng/lượng.

Trên trường quốc tế, giá bạc giao ngay ghi nhận đang ở vùng giá 62,6 USD/oz.

Giá bạc hôn nay (15/12): Thị trường đầu tuần biến động mạnh, giá giao dịch chạm mốc 65 triệu đồng/kg - Ảnh 2.

Bảng giá bạc Sacombank-SBJ hôm nay.

Giá bạc hôn nay (15/12): Thị trường đầu tuần biến động mạnh, giá giao dịch chạm mốc 65 triệu đồng/kg - Ảnh 3.

Bảng giá bạc Ancarat hôm nay.

Giá bạc hôn nay (15/12): Thị trường đầu tuần biến động mạnh, giá giao dịch chạm mốc 65 triệu đồng/kg - Ảnh 4.

Bảng giá bạc Phú Quý hôm nay.

Giá bạc hôn nay (15/12): Thị trường đầu tuần biến động mạnh, giá giao dịch chạm mốc 65 triệu đồng/kg - Ảnh 5.

