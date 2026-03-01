Trải nghiệm xe máy điện giá 23,5 triệu đồng ở Việt Nam đẹp tựa Vision, thiết kế gọn gàng, động cơ khỏe, đi 100km/lần sạc, rẻ chỉ như xe số Wave Alpha thích hợp đi trong đô thị

Xe máy điện ở Việt Nam đẹp tựa Vision, thiết kế gọn gàng, động cơ khỏe, đi 100km/lần sạc

Espero Velia E.

Không chỉ dừng ở yếu tố tiết kiệm chi phí, các mẫu xe điện thế hệ mới còn được đầu tư mạnh về thiết kế, khả năng vận hành và quãng đường di chuyển. Nổi bật trong nhóm này là Espero Velia E.

Velia E là sản phẩm thuộc thương hiệu DETECH – Espero được định vị nằm giữa phân khúc xe điện phổ thông và nhóm xe cao cấp hơn, với lợi thế về động cơ công suất lớn, khung xe chắc chắn và quãng đường di chuyển tương đối dài trong tầm giá.

Espero Velia E sở hữu kích thước tổng thể 1.920 x 660 x 1.125 mm, mang dáng xe cân đối, thiên về phong cách đô thị. Thiết kế tổng thể không quá cầu kỳ nhưng tạo cảm giác chắc chắn, phù hợp với người dùng cần một chiếc xe điện bền bỉ, dễ làm quen và ít rủi ro trong quá trình sử dụng lâu dài.

Chiều cao yên xe ở mức 750 mm, tương đối thấp so với nhiều mẫu xe điện khác giúp người lái – đặc biệt là nữ giới hoặc người có vóc dáng trung bình dễ chống chân và điều khiển xe trong điều kiện giao thông đông đúc. Yên xe được thiết kế liền mạch, đệm đủ dày để đảm bảo sự thoải mái khi di chuyển quãng đường dài.

Velia E được phân phối với nhiều màu sắc trung tính như trắng, đen, đỏ, xám xi măng và ghi, phù hợp với nhiều nhóm khách hàng khác nhau, từ sinh viên đến người đi làm. Khung xe sử dụng thép đúc, kết hợp bánh xe thép chắc chắn, mang lại cảm giác đầm xe khi vận hành.

Xe sử dụng lốp không săm

Xe sử dụng lốp không săm – trang bị ngày càng phổ biến trên xe máy điện giúp giảm nguy cơ xì lốp đột ngột và tăng độ an toàn khi di chuyển trong đô thị.

Về khả năng vận hành, Espero Velia E được trang bị động cơ điện 3 pha công suất 1.500W – mức công suất được xem là “chuẩn mực” trong phân khúc xe điện dưới 25 triệu đồng hiện nay. Với cấu hình này, xe có thể đạt vận tốc tối đa khoảng 50 km/h, đủ dùng cho nhu cầu đi học, đi làm và sinh hoạt hằng ngày trong thành phố.

Xe vận hành hoàn toàn tự động, không cần sang số, thao tác đơn giản và dễ làm quen, đặc biệt phù hợp với người mới chuyển từ xe xăng sang xe điện. Khả năng chở tải của Velia E ở mức khoảng 130 kg, đáp ứng tốt nhu cầu chở một người lớn kèm hành lý hoặc hai người với tải trọng vừa phải.

Hệ thống giảm xóc của xe gồm thụt dầu phía trước và lò xo trụ giảm chấn thủy lực phía sau giúp xe vận hành êm ái hơn khi đi qua gờ giảm tốc hoặc những đoạn đường không bằng phẳng. Đây là điểm cộng đáng chú ý với người dùng thường xuyên di chuyển trong đô thị, nơi chất lượng mặt đường không phải lúc nào cũng lý tưởng.

Espero Velia E sử dụng tổ hợp ắc quy 72V (6 bình 12V) dung lượng 22,3Ah – cấu hình quen thuộc trên nhiều mẫu xe điện phổ thông. Theo công bố, xe có thể di chuyển quãng đường tối đa khoảng 100 km sau mỗi lần sạc đầy, tùy thuộc vào tốc độ, tải trọng và điều kiện vận hành thực tế.

Espero Velia E được trang bị động cơ điện 3 pha công suất 1.500W

Với tầm hoạt động này, người dùng hoàn toàn có thể sử dụng xe trong 2–3 ngày liên tục cho nhu cầu đi lại cơ bản trước khi cần sạc lại. Thời gian sạc đầy pin dao động từ 8 đến 10 tiếng, phù hợp với thói quen sạc xe qua đêm. Bộ sạc đi kèm có tính năng tự động ngắt khi ắc quy đầy giúp tăng độ an toàn và hạn chế nguy cơ chai pin do sạc quá lâu.

Trọng lượng xe ở mức 122 kg, nặng hơn một số mẫu xe điện giá rẻ khác nhưng đổi lại là cảm giác đầm chắc và ổn định hơn khi vận hành ở tốc độ cao hoặc chở thêm người.

Về an toàn, Espero Velia E được trang bị phanh đĩa phía trước và phanh cơ phía sau – cấu hình phổ biến trong phân khúc. Hệ thống phanh này đủ để đáp ứng nhu cầu giảm tốc trong điều kiện vận hành hằng ngày, đặc biệt khi di chuyển ở dải tốc độ 40–50 km/h.

Xe sử dụng hệ thống chiếu sáng hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại ban đêm hoặc trong điều kiện thiếu sáng. Các phụ kiện đi kèm như gương chiếu hậu và bộ sạc được trang bị sẵn khi mua xe giúp người dùng không phải phát sinh thêm chi phí ban đầu.

Espero Velia E được trang bị phanh đĩa phía trước và phanh cơ phía sau

Dù không chạy theo xu hướng màn hình TFT lớn hay các tính năng kết nối thông minh, Velia E chọn cách tiếp cận thực dụng: tập trung vào những trang bị cốt lõi, dễ sử dụng và ít lỗi vặt trong quá trình sử dụng lâu dài.

Giá xe máy điện Espero Velia E

Với mức giá 23,5 triệu đồng, Espero Velia E là lựa chọn đáng cân nhắc cho người dùng đang tìm kiếm một mẫu xe điện đô thị ổn định, động cơ đủ mạnh và quãng đường di chuyển tương đối dài. Xe phù hợp với nhiều nhóm khách hàng khác nhau, từ sinh viên, người đi làm đến các hộ gia đình cần một phương tiện tiết kiệm chi phí vận hành.

Trong bối cảnh xe điện ngày càng “tiệm cận” xe máy xăng về trải nghiệm sử dụng, những mẫu xe như Velia E cho thấy thị trường xe điện phổ thông tại Việt Nam đang bước sang giai đoạn trưởng thành hơn không chỉ rẻ mà còn đủ dùng, bền bỉ và phù hợp với nhu cầu thực tế của người tiêu dùng đô thị.

Xe máy điện giá rẻ trên thị trường Việt Nam

Hiện nay, các mẫu xe máy điện giá rẻ ngày càng nhiều, phù hợp với phong cách ưa hiện đại của giới học sinh, sinh viên. Trong đó, không ít mẫu xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng có ưu điểm thiết kể trẻ trung, nhiều tiện ích và quãng đường được xa với một lần sạc đầy.

DK Roma SX: 19,99 triệu đồng

DK Roma SX là xe máy điện giá rẻ được lắp ráp tại Việt Nam. Điểm nhấn của mẫu xe này là kiểu dáng scooter vỏ liền khối giống như mẫu máy xăng Vespa Primavera S thế hệ trước, nhất là cụm đèn pha vuông Full LED.

Nhà sản xuất cho biết, bộ đèn này cũng giúp ánh sáng được tập trung và sáng hơn đến 20%. Bên cạnh đó, đồng hồ LCD điện tử size 5 inches trên xe hiển thị đầy đủ thông số vận hành: Số kilomet di chuyển, vận tốc, vạch năng lượng, tín hiệu xin hướng...

Xe máy điện DK Roma SX 2023 sở hữu động cơ công suất 1000W. Xe có thể vận hành với vận tốc tối đa 60km/h. Với 5 bình ắc quy 60V – 20Ah làm nguồn cấp điện thì DK Roma SX 2023 hoàn toàn di chuyển quãng đường hơn 80km trong một lần sạc đầy.

Với giá niêm yết ở mức chỉ 19,99 triệu đồng, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hợp túi tiền của các bạn tân sinh viên.

Dibao Pansy S2: 19 triệu đồng

Nếu như DK Roma SX hao hao chiếc Vespa Primavera S dành cho tay lái nam, thì ngược lại, Dibao Pansy S2 cũng là mẫu xe điện được lắp ráp trong nước khá giống Vespa LX - thế hệ trước Vespa Primavera, nhất là ở cụm đèn tròn ngắn phía trên yếm.

Chiếc Dibao Pansy S2 sở hữu một màu đơn sắc bóng bẩy nhờ công nghệ sơn tĩnh điện tiên tiến trên vỏ nhựa ABS – PP cao cấp nhất hiện nay.

Hệ thống đèn xe là Full LED, sử dụng đồng hồ điện tử hiện đại, công suất của xe trung bình ở mức bình thường là 1.000W và đạt cực đại có thể lên đến 1.500W. Tải trọng của xe cũng khá lớn ở mức 220 kg, trong khi trọng lượng toàn bộ xe chỉ có trên dưới 70 kg.

Động cơ của Dibao Pansy SQ là loại 60V 20Ah với công suất đ lên đến 1500W. Xe có thể tăng tốc nhanh, với tốc độ tối đa là 55km/h. Giá niêm yết của nhà sản xuất là 19,2 triệu đồng, tuy nhiên, hiện nay tại các đại lý, mẫu xe này hiện được giảm giá khá sâu về mức 18,5 triệu đồng. Mẫu xe này có thể di chuyển khoảng 80km với mỗi lần sạc đầy, với tốc độ chỉ khoảng 55km/h.

Yadea VIGOR 2023 (16,9-17,9 triệu đồng)

Mẫu xe điện Yadea VIGOR sở hữu thiết kế lạ mắt và khác biệt so với những mẫu xe máy điện hiện có trên thị trường. Dải đèn LED độc đáo cùng thương hiệu xe nằm ngay giữa trên đầu xe là một trong những điểm nhấn của chiếc xe. Cùng với đó, đèn pha lớn full LED với kích thước lớn đặt tầm thấp chiếm gần trọn bề ngang mặt nạ trước.

Màn hình xe YADEA VIGOR được thiết kế theo kiểu tràn viền. Màn hình LCD với khả năng chống chói, chống nước tốt đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái.

Xe máy điện YADEA VIGOR sở hữu cho mình động cơ GTR 3.0 độc quyền của hãng YADEA, công suất đạt 600W với tốc độ tối đa là 43km/h. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR với hành trình 71km/lần sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đi học thường ngày. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, có chức năng chống trộm và khóa bánh đảm bảo an toàn.