135 người ở Hà Tĩnh bị mời làm việc vì tương tác với trang phản động
GĐXH - Qua xác minh, công an xác định 135 người từ năm 2020 đến nay tham gia tương tác, bình luận nội dung tiêu cực trên các trang mạng phản động của Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài.
Ngày 28/6, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa phát hiện nhiều tài khoản Facebook trên địa bàn tham gia tương tác, bình luận các nội dung xuyên tạc, tiêu cực trên các trang phản động như "thoibao.de", "Lê Trung Khoa", "Nguyễn Văn Đài" trong giai đoạn từ năm 2020 đến nay.
Trong các ngày 10/5 - 20/6, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với đơn vị nghiệp vụ và công an cấp xã đồng loạt xác minh, mời làm việc, răn đe, giáo dục 135 người có hành vi vi phạm.
Qua làm việc, phần lớn các trường hợp thừa nhận đã tương tác, bình luận đối với các nội dung sai sự thật, xuyên tạc. Kết quả xác minh cho thấy đa số người vi phạm chưa nhận diện đầy đủ bản chất, âm mưu, thủ đoạn của thế lực thù địch trên không gian mạng nên vô tình tiếp tay lan truyền thông tin xấu độc.
Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, những trang mạng mà 135 người này tham gia tương tác đều do các đối tượng phản động quản lý, trong đó có Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài. Hai đối tượng này đã bị cơ quan tố tụng Việt Nam xử lý về hành vi tuyên truyền chống nhà nước.
Sau khi được tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật các trường hợp liên quan đã nhận thức được hành vi của mình, tự nguyện gỡ bỏ các nội dung đã tương tác, rời khỏi các hội, nhóm liên quan và ký cam kết không tái phạm.
Công an tỉnh Hà Tĩnh khuyến cáo người dân thận trọng khi tiếp cận, bình luận và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội; chỉ tiếp nhận thông tin từ các cơ quan báo chí chính thống và các nguồn đã được kiểm chứng.
Đồng thời, người dân không tham gia bình luận, chia sẻ hoặc tiếp tay lan truyền thông tin sai sự thật, xuyên tạc; kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện các trường hợp vi phạm để phối hợp xử lý theo quy định.
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