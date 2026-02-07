Phát hoảng hơn 6 tấn chân gà không rõ nguồn gốc trong kho hàng
GĐXH - Làm việc với cơ quan chức năng, bà Nguyễn Thị Mai Phương khai nhận, toàn bộ số hàng hóa trên do công ty mua về để bán và không có hóa đơn, chứng từ, giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa.
Thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Quảng Ninh, mới đây, Đội QLTT số 1 (Đội Cơ động) phối hợp với Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh kiểm tra, xử lý hơn 6 tấn chân gà không rõ nguồn gốc, xuất xứ chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ.
Theo đó, trong quá trình khám Kho hàng của Công ty TNHH MTV Hoàng Minh MC (Khu Bình Ngọc, Phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh), do Nguyễn Thị Mai Phương làm Giám đốc, lực lượng chức năng phát hiện 641,7 kg chân gà tươi và 5.500 kg chân gà đã qua sơ chế đựng trong các bao dứa và khay nhựa cấp đông.
Bà Nguyễn Thị Mai Phương - Giám đốc Công ty TNHH MTV Hoàng Minh MC khai nhận toàn bộ số hàng hoá trên do công ty mua về để bán và không có hóa đơn, chứng từ, giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa.
Hiện Đội QLTT số 1 đã tạm giữ toàn bộ hàng hóa vi phạm, hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và buộc tiêu hủy toàn bộ thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ theo quy định của pháp luật.
Từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Chi cục tiếp tục chỉ đạo các Đội QLTT tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, nhập lậu ảnh hưởng tới sức khỏe người dân trong dịp Tết cổ truyền.
Được biết, trong đợt cao điểm kiểm tra kiểm soát thị trường những tháng cuối năm 2025 và dịp Tết Nguyên đán (từ ngày 5/11/2025 đến 28/1/2026), Chi cục QLTT tỉnh Quảng Ninh đã kiểm tra, xử lý 252 vụ với tổng số tiền 14 tỷ đồng; buộc tiêu hủy 4.264 sản phẩm thuốc lá điện tử, 4.379 bình khí N2O "khí cười", 9.600 sản phẩm, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu; 11.370 đơn vị sản phẩm bánh kẹo các loại, 820 viên thực phẩm chức năng Nam Dương An Cung, 550 kg trứng gà non, 2.000 tuýp mù tạt, 9.261,7 kg chân gà, 4.272 kg xúc xích, 475 lít dầu ăn ... nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh, tuyệt chủng 30 năm bất ngờ "tái xuất" ngỡ ngàngThời sự - 3 giờ trước
Việc loài vật này xuất hiện trở lại sau hàng chục năm biến mất khiến giới khoa học trong và ngoài nước ngỡ ngàng.
Hành trình 4 năm trốn lệnh truy nã xuyên Việt và cái kết bất ngờ ngay cửa ngõ quê nhàPháp luật - 4 giờ trước
GĐXH - Công an xã Cẩm Thạch (Thanh Hóa) đã tổ chức vây bắt thành công đối tượng truy nã Bùi Thành Đạt khi y đang trên đường trở về địa phương.
Lẻn vào phòng ngủ nhà dân, 3 gã nước ngoài trộm nhiều tiền, vàng rồi bỏ trốnPháp luật - 4 giờ trước
GĐXH - Sau khi cạy phá phòng ngủ tầng 2, các đối tượng đã trộm cắp tiền cùng một số trang sức bằng vàng như: Nhẫn, dây chuyền, lắc tay để tại két sắt. Trộm được tài sản, nhóm đối tượng người nước ngoài nhanh chóng tìm cách tẩu thoát...
Tuyên Quang: Triệt phá đường dây chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội, khởi tố 9 đối tượngPháp luật - 5 giờ trước
GĐXH - Phát tán hàng chục triệu tin nhắn chứa link giả mạo, làm giả giấy tờ tùy thân để bẻ khóa, chiếm quyền điều khiển tài khoản mạng xã hội, một đường dây tội phạm công nghệ cao vừa bị Công an tỉnh Tuyên Quang triệt phá, khởi tố 9 đối tượng liên quan.
Lai Châu: Một phạm nhân bị tuyên án tử hình được ân giảm xuống tù chung thânPháp luật - 5 giờ trước
GĐXH - Mới đây, Công an tỉnh Lai Châu đã tổ chúc công bố quyết định một người bị kết án tử hình tại Trại tạm giam Công an tỉnh được ân giảm xuống hình phạt tù “chung thân”.
Khỉ đuôi lợn quý hiếm bất ngờ đi lạc vào nhà dânXã hội - 5 giờ trước
GĐXH - Theo xác minh, con khỉ lạc vào nhà ông Tề là 1 cá thể khỉ đuôi lợn, có tên khoa học là Macaca leonina, trọng lượng 6kg thuộc nhóm IIB - nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, có nguy cơ đe dọa tuyệt chủng.
Nữ công nhân nhặt được tài sản 1,4 tỉ đồng liền tới công an tìm người đánh rơiThời sự - 6 giờ trước
Quá trình làm việc trên đường phố, nữ công nhân ở Thanh Hóa đã nhặt được 1 túi xách, bên trong có 40 triệu đồng tiền mặt và sổ tiết kiệm 1,4 tỉ đồng
Chi tiết thời tiết dịp Tết Nguyên Đán Bính Ngọ từ 20 tháng Chạp đến mùng 6 Tết: Biến động mạnh, rét đậm rét hại bao trùmThời sự - 6 giờ trước
GĐXH - Dịp Tết Nguyên Đán Bính Ngọ từ 20 tháng Chạp, thời tiết cả nước biến động mạnh khi miền Bắc và Bắc Trung Bộ xuất hiện mưa rét đậm, có nơi rét hại dưới 3 độ C.
Lào Cai: Ngăn chặn hai học sinh bị dụ dỗ bỏ nhà đi 'lập nghiệp'Thời sự - 7 giờ trước
GĐXH - Công tỉnh Lào Cai thông tin, Công an xã Bảo Yên vừa kịp thời ngăn chặn hai học sinh bị dụ dỗ bỏ nhà đi “lập nghiệp”.
Lan đột biến rục rịch nóng trở lại, tiềm ẩn nhiều hệ lụyPháp luật - 7 giờ trước
GĐXH - Sau thời gian trầm lắng, hoạt động mua bán lan đột biến có dấu hiệu gia tăng trở lại, kèm theo hiện tượng thổi giá trên không gian mạng. Trước nguy cơ tái diễn “bong bóng tài chính” và các hệ lụy phức tạp, Công an tỉnh Tuyên Quang đã phát đi cảnh báo tới người dân.
3 con giáp được sao Hồng Loan, Thiên Hỷ chiếu mệnh năm 2026: Tình duyên bùng nổ, hạnh phúc ngọt ngàoĐời sống
GĐXH - Trong bức tranh tử vi của 12 con giáp, có những con giáp được xem là bước vào giai đoạn tình duyên nở rộ năm 2026, khi người độc thân dễ gặp đúng người, còn các cặp đôi có cơ hội gắn bó sâu sắc hơn.