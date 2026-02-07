Phát hoảng hơn 6 tấn chân gà không rõ nguồn gốc trong kho hàng

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Quảng Ninh, mới đây, Đội QLTT số 1 (Đội Cơ động) phối hợp với Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh kiểm tra, xử lý hơn 6 tấn chân gà không rõ nguồn gốc, xuất xứ chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ.

Lực lượng chức năng kiểm tra kho hàng do bà Nguyễn Mai Phương làm chủ.

Theo đó, trong quá trình khám Kho hàng của Công ty TNHH MTV Hoàng Minh MC (Khu Bình Ngọc, Phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh), do Nguyễn Thị Mai Phương làm Giám đốc, lực lượng chức năng phát hiện 641,7 kg chân gà tươi và 5.500 kg chân gà đã qua sơ chế đựng trong các bao dứa và khay nhựa cấp đông.

Bà Nguyễn Thị Mai Phương - Giám đốc Công ty TNHH MTV Hoàng Minh MC khai nhận toàn bộ số hàng hoá trên do công ty mua về để bán và không có hóa đơn, chứng từ, giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa.

Hơn 6 tấn chân gà không có hóa đơn, chứng từ, giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa.

Hiện Đội QLTT số 1 đã tạm giữ toàn bộ hàng hóa vi phạm, hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và buộc tiêu hủy toàn bộ thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ theo quy định của pháp luật.

Từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Chi cục tiếp tục chỉ đạo các Đội QLTT tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, nhập lậu ảnh hưởng tới sức khỏe người dân trong dịp Tết cổ truyền.

Được biết, trong đợt cao điểm kiểm tra kiểm soát thị trường những tháng cuối năm 2025 và dịp Tết Nguyên đán (từ ngày 5/11/2025 đến 28/1/2026), Chi cục QLTT tỉnh Quảng Ninh đã kiểm tra, xử lý 252 vụ với tổng số tiền 14 tỷ đồng; buộc tiêu hủy 4.264 sản phẩm thuốc lá điện tử, 4.379 bình khí N2O "khí cười", 9.600 sản phẩm, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu; 11.370 đơn vị sản phẩm bánh kẹo các loại, 820 viên thực phẩm chức năng Nam Dương An Cung, 550 kg trứng gà non, 2.000 tuýp mù tạt, 9.261,7 kg chân gà, 4.272 kg xúc xích, 475 lít dầu ăn ... nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

