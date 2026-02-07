Chủ tài khoản Youtube bị phạt 15 triệu đồng vì đăng tải nội dung giả mạo, độc hại, xâm phạm trẻ em

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, mới đây Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 15 triệu đồng đối với nam thanh niên về hành vi đăng tải nội dung xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em trên môi trường mạng.

Theo đó, qua rà soát nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện một tài khoản Youtube đăng tải video có nội dung giả mạo, độc hại, tác động tiêu cực, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em trên môi trường mạng. Sau đó, đơn vị nhanh chóng tiến hành xác minh, làm rõ.

Cơ quan Công an làm việc với người quản lý kênh Youtube “S.S Vlog”. Ảnh: Cơ quan Công an.

Kết quả xác minh được biết, chủ tài khoản Youtube "S.S Vlog" là một nam thanh niên (SN 2001, trú tại xã Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh). Cụ thể, người này đã sử dụng tài khoản Youtube nêu trên để đăng tải 1 video với tiêu đề mang tính "câu view, gây sốc", được phát tán công khai và thu hút hàng chục nghìn lượt xem trên nền tảng mạng xã hội Youtube. Đáng chú ý, nội dung video dàn dựng, giả mạo, độc hại, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng xấu đến nhận thức, tâm lý và sự phát triển của trẻ em.

Làm việc với cơ quan Công an, nam thanh niên thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 15 triệu đồng đối với nam thanh niên về hành vi đăng tải nội dung xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em trên môi trường mạng, theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 36, Nghị định số 130/2021/NĐ-CP của Chính phủ; đồng thời buộc gỡ bỏ, xóa bỏ toàn bộ nội dung video vi phạm trên các nền tảng mạng xã hội.

Cơ quan Công an khuyến cáo và đề nghị người dân, đặc biệt là các cá nhân hoạt động sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, tuyệt đối không vì mục đích "câu view, câu like" thu hút tương tác mà đăng tải, chia sẻ các nội dung phản cảm, độc hại, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em trên môi trường mạng. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

