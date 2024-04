Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Trước đó, vào lúc 8h20 ngày 22/4, Công an phường Thượng Lý nhận tin báo cháy từ Trung tâm 114 TP. Hải Phòng về việc tại một nhà dân (số 41/51 phố Đào Đô, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng) xảy ra cháy và có 1 cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong đó.

HIện trường vụ cháy nhà dân.

Nhận tin báo, Công an địa phương cùng chính quyền phối hợp triển khai giải cứu và xử lý đám cháy.

Nhờ công tác chữa cháy và cứu hộ, Công an phường Thượng Lý cùng một số người dân đã dũng cảm phá cửa, giải cứu cụ bà Nguyễn Thị Vân (SN 1932) đang mắc kẹt trong đám cháy, đưa ra ngoài an toàn.

Tham gia cứu hộ, cứu nạn trong vụ cháy trên, ngoài lực lượng chức năng còn có sự giúp sức của 2 người dân là ông Trần Văn Chiến (SN 1967) và ông Hoàng Anh Tài (SN 1977, cùng trú tại khu dân cư Vạn Kiếp, phường Thượng, Lý, quận Hồng Bàng).

Công an quận Hồng Bàng và UBND phường Thượng Lý động viên, khen thưởng 2 công dân dũng cảm cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy.

Để kịp thời động viên khích lệ phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC và CNCH tại địa phương, mới đây lãnh đạo Công an quận Hồng Bàng cùng chính quyền phường Thượng Lý đã tổ chức khen thưởng, biểu dương ông Trần Văn Chiến, ông Hoàng Anh Tài, Công an phường Thượng Lý, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH-Công an quận Hồng Bàng về hành động dũng cảm, dập tắt đám cháy, giải cứu thành công cụ bà 92 tuổi.

