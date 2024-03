Giải cứu thành công nhóm thiếu nữ bị giam giữ trong quán karaoke

Đại tá Vũ Hồng Quang, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp với Công an huyện Phù Ninh (Phú Thọ) giải cứu thành công hai thiếu nữ 15 tuổi và 17 tuổi ra khỏi quán karaoke ở trên địa bàn TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Theo đó, ngày 17/3 và 18/3, gia đình 3 cháu N. N. T. (SN 2007, ở huyện Trùng Khánh, Cao Bằng); H. H. T (SN 2009) và N. H. L (SN 2010) cùng trú tại huyện Thạch An (Cao Bằng) nhận được thông tin cầu cứu về việc đang bị giữ tại quán karaoke Phú Tỉnh (xã Tiên Phú, Phù Ninh, Phú Thọ).

Các cháu cho biết đã bị thu giữ hết điện thoại, đang bị canh chừng và nói gia đình phải mang tiền đến chuộc mới được cho về.

Sau khi nhận được tin báo, anh N. V. Đ (SN 1980) đã đến trình báo tại Công an huyện Phù Ninh và đã giải cứu được con gái là cháu N. H. L. Tuy nhiên, đến khoảng 1h sáng 20/3, hai nạn nhân còn lại được chuyển xuống TP Từ Sơn, Bắc Ninh. Trong lúc sơ hở, các nạn nhân đã mượn điện thoại để liên lạc với người thân, gia đình về sự việc và được người nhà trình báo cơ quan chức năng.

Cần lên án mạnh nạn “bán" thiếu nữ vào quán karaoke làm nhân viên - (ảnh minh hoạ).

"Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng và tiến hành xác minh, thu thập thông tin từ gia đình các nạn nhân. Vụ việc được đồng chí Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo và theo dõi sát sao", Thượng tá Ma Vĩnh Long - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Cao Bằng cho hay.

Theo Thượng tá Long, do không liên lạc được với các nạn nhân nên việc truy tìm tung tích của các nạn nhân rất khó khăn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ vài giờ sau, lực lượng Công an tỉnh Cao Bằng đã nhanh chóng xác định được vị trí các cháu đang ở tại TP Từ Sơn.

Sau khi được trao trả con gái, chị B. T. T (mẹ cháu N.T.T) xúc động: "Gia đình chúng tôi vô cùng cảm kích, khâm phục tinh thần, trách nhiệm của các đồng chí Công an tỉnh Cao Bằng và Công an tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng vào cuộc và kịp thời giải cứu được các cháu".

Qua vụ việc này, Thượng tá Ma Vĩnh Long khuyến cáo, các cô gái trẻ không nên tự ý đi tìm việc làm hoặc tin tưởng những lợi dụ dỗ trên mạng xã hội. Vì các đối tượng thường lợi dụng lòng tin của nạn nhân, lôi kéo, hứa hẹn giúp họ tìm việc làm nhàn hạ, lương cao, rồi lừa bán vào các quán karaoke, spa, cắt tóc, massage trá hình...

Các đối tượng thường nhắm đến những em gái ở tuổi mới lớn, chưa có nhiều kinh nghiệm sống, thiếu sự quan tâm, quản lý của gia đình và nhà trường, giả vờ tiếp cận, làm quen, tán tỉnh rồi dùng nhiều thủ đoạn để lừa.

